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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10711072107310741075>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:31

  Хомякоид написав:
  Tribeca написав:Только вернулся изза границы.

На контрасте, после любой крупной столицы - Париж, Берлин, Москва, Мадрид - Киев смотрится очень скверно.

Но и стоит соответственно.


Хз. Наверное соотношение цена/качество поддерживается.

Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).


Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел.
На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. :shock:
Да, идем в Европу.


Расскажите давайте что в Европе такого нет. Вернулся из Италии, 20 дней катался, исколесил от Венеции до Рима и Милана. В Риме и милане бомжи возле центральных жд вокзалов вообще ссут лёжа, даже не встают. Никто их вообще не трогает. По вечерам правда каждый вечер дворники замывают этот запах, а то бздо стоит неимоверное. Причём это бросилось в глаза 2 года назад когда я там был, сейчас думал уже такого не будет( думал может с ними начали бороться). А по итогу их ещё больше стало
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:38

  Егор написав:
  hume написав:http://www.oasis-obolon.com/card.php?item_id=1230&photo_id=

https://lipki.est.ua/14730640/

Совкохлам с деревянными перекрытиями и без губастой Мейхер на рецепшене - полтора ляма? За хату меньше моей? Даю сотню, выезжаю продавана хлестать по пыке пачкой Франклинов и совать ему горящее авизо куда надо :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:59

  Эгоист написав:
  Kangaro написав:
BIGor написав:Вести с полей, был в секонде - люди гребут вещи как невменяемые. Очень много народу. Буиттокадорожать. Будет как в Будапеште, Франкфурте, Нью-Йорке. Влад обещает :D .

блин, а где вы их находите?
ни в новолипках, нив ЦП ни на Грушевского я не нашел ни одного :?

Прямо за забором ЦП, в промке живут бомжи. Спроси у них. :mrgreen:


Зображення
бомжи в подарок к видовой квартире
Кстати, самолёты тоже шуршат
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:13

  Хомякоид написав: Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел.
На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. :shock:
Да, идем в Европу.

Небось за арендой с Чабанчиков приехал :D
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:16

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kangaro написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Поеду сейчас в автосалон на Столичку, мимо Оранж сити. Посмотрим что перевесит новая машина или 1к. :)

На шо смотреть будешь? И цены плз актуальные

Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?

Однуха однозначно выигрывает, авто подшаманишь и ещё лет пять поездишь. Я деньги на смену авто пустил в недвиж.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:52

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?

Однуха однозначно выигрывает, авто подшаманишь и ещё лет пять поездишь. Я деньги на смену авто пустил в недвиж.

Если нет авто или старый ушатанный опель, то разумней купить машину и пользоваться. Как по мне, есть более интересные варианты, чем Королла за не намного большие деньги, но на вкус и цвет...
Если нет запасной пары квартир, тогда нужно покупать недвижимость, как инвестицию на старость - дополнительная копейка с аренды и можно всегда продать, если нужны деньги на операцию и пожить подольше.
Если есть и машина в нормальном состоянии, и запасные 2 с лишним квартиры, тогда лучше потратить деньги на себя. На хобби, комфорт, путешествия. То, что старичку уже не нужно, а у гроба карманов нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«Вот забавно.

Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.

Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.

Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»

https://www.facebook.com/victor.tregubo ... 6863706840

зы: там еще и каменты стоит почитать
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:00

  барабашов написав:
  Егор написав:
  hume написав:http://www.oasis-obolon.com/card.php?item_id=1230&photo_id=

https://lipki.est.ua/14730640/

Совкохлам с деревянными перекрытиями и без губастой Мейхер на рецепшене - полтора ляма? За хату меньше моей? Даю сотню, выезжаю продавана хлестать по пыке пачкой Франклинов и совать ему горящее авизо куда надо :mrgreen:


Как ни странно, в среднем метр там сейчас стоит 3 тыс дол.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:05

Порвало в хлам сообщение с соседней ветки :D

  coulthard написав:“Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. – это все глупость. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают”, – заявил премьер.

Вопрос к Гройсману:
Как может ЗП в Украине быть 8 тыс.грн. (средняя, по слова Гройсмана), если в Европе средняя 3, 4 тыс. евро?
Людей просто обманывают?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:11

  kingkongovets написав:«Вот забавно.

Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.

Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.

Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»

https://www.facebook.com/victor.tregubo ... 6863706840

зы: там еще и каменты стоит почитать



Вы так пишите, как будто речь идет не о зарплате 380$, а раз в десять больше.

ТРИСТА ВОСЕМДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ. 318 (ТРИСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ) евро.

Вы реально думаете что должна очередь стоять за работу на 300 евро? Особенно в Киеве?

Есть рынок труда. На рынке баристы видимо оцениваются дороже. В чем вопрос той ТП, которая открыла миниточку по разливу кофе и ищет рабов?

Я не говорю что это высококвалифицированный работник, но определенные навыки нужно иметь (врядли кто-то из этого форума может вот так взять и стать баристой в момент), есть требования к внешнему виду (бабку с жеппой 80го размера, которая могла бы например собирать клубнику, в баристы явно не возьмут), ответственности и т.д.

Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?

Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?

Давайте повесим обьявление по поиску програмеров на 300евро и будем возмущаться почему никто не хочет идти работать.
Tribeca
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