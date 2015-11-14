Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Более того, в контексте ветки - через сколько лет человек, работающий за 300 евро/мес может накопить на квартиру в КРЖН? Доступна ли ему ипотека? Какой месячный бюджет жизни у К-ца, и готов ли он в виде эксперимента прожить хотя-бы квартал на 10000грн/мес?
Оранжевый-хит сезона написав:Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?
Однуха однозначно выигрывает, авто подшаманишь и ещё лет пять поездишь. Я деньги на смену авто пустил в недвиж.
Если нет авто или старый ушатанный опель, то разумней купить машину и пользоваться. Как по мне, есть более интересные варианты, чем Королла за не намного большие деньги, но на вкус и цвет... Если нет запасной пары квартир, тогда нужно покупать недвижимость, как инвестицию на старость - дополнительная копейка с аренды и можно всегда продать, если нужны деньги на операцию и пожить подольше. Если есть и машина в нормальном состоянии, и запасные 2 с лишним квартиры, тогда лучше потратить деньги на себя. На хобби, комфорт, путешествия. То, что старичку уже не нужно, а у гроба карманов нет.
понятно что в сегменте 26 000 уже выбор очень большой, но я сейчас считаю и 22 000 дорого, хотя в 2007 жене купил за 32 000 и не считал дорого.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Tribeca написав:Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?
Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?
Tribeca написав:Более того, в контексте ветки - через сколько лет человек, работающий за 300 евро/мес может накопить на квартиру в КРЖН? Доступна ли ему ипотека? Какой месячный бюджет жизни у К-ца, и готов ли он в виде эксперимента прожить хотя-бы квартал на 10000грн/мес?
Это напоминает лозунги. Утверждения, в которых эмоциональная составляющая превосходит аналитическую часть. Для полноты картины нужно ответить на вопрос - где жить легко? Где бариста за год-пять сможет заработать на квартиру? Где молочные реки с кисельными берегами? В Париже или Гамбурге? Если взять уровень жизни среднего работающего человека, то он не будет в разы отличаться, хотя у нас это будет 300 евро, а в Европе 2000. Больше доходы, больше расходы, проблемы одного порядка. Мне даже кажется, что человеку с головой и прямыми руками проще обзавестись однушкой в Патриотике, чем в спальнике Москвы или Стокгольма.
Оранжевый-хит сезона написав:понятно что в сегменте 26 000 уже выбор очень большой, но я сейчас считаю и 22 000 дорого, хотя в 2007 жене купил за 32 000 и не считал дорого.
Уну, я только раз в жизни купила тачку дешевле 50куе и пожалела.
Нормальная тачка стоит 50куе и выше.
Уже можно купить по акции Х3 на АВТБавария, Туарег акционный можно было взять примерно за эти деньги. Приятель Лексус NX взял в Види, когда курс скакнул за 45куе, думаю и сейчас его в пределах 50куе можно взять.
Не жлобись, ведь это твой комфорт и безопасность - твоя и твоей семьи. Ты же сам видишь что в стране на дорогах творится.
Tribeca написав:Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?
Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?
Tribeca написав:Более того, в контексте ветки - через сколько лет человек, работающий за 300 евро/мес может накопить на квартиру в КРЖН? Доступна ли ему ипотека? Какой месячный бюджет жизни у К-ца, и готов ли он в виде эксперимента прожить хотя-бы квартал на 10000грн/мес?
Это напоминает лозунги. Утверждения, в которых эмоциональная составляющая превосходит аналитическую часть. Для полноты картины нужно ответить на вопрос - где жить легко? Где бариста за год-пять сможет заработать на квартиру? Где молочные реки с кисельными берегами? В Париже или Гамбурге? Если взять уровень жизни среднего работающего человека, то он не будет в разы отличаться, хотя у нас это будет 300 евро, а в Европе 2000. Больше доходы, больше расходы, проблемы одного порядка. Мне даже кажется, что человеку с головой и прямыми руками проще обзавестись однушкой в Патриотике, чем в спальнике Москвы или Стокгольма.
Влад, ситуативно Киев мега-дешевый, поэтому конечно проще купить головастому человеку однушку за 20куе. Но это не благодаря, а вопреки, что называется.
К тому же мой ответ предназначался К-цу, который пишет в духе "такие высокие з/п а работать никто не хочет". Я ему и обьясняю, почему на "такие высокие з/п" мало желающих.
В том же Стокгольме работодатели не стонут, а "начинают с себя" - платят баристе не 300евро, а наверное 3000евро, и не постят в соцсетях дурацкие посты.
Егор написав:Да. Кстати, нормальные объекты там в последние годы уходят после приближения хотелок к такому же ценнику за метр, как в московских епенях у конечных станций метро.
Ну не надо так, у непрестижных конечных станций метро можно найти и меньше 2 куе. На непрестижном юго востоке столицы мордора, по ту сторону мкада (типа как у нас всякие петропавловские борщаги, но с метро) можно прикупиться па 1,5 -2 куе.
Оранжевый-хит сезона написав:понятно что в сегменте 26 000 уже выбор очень большой, но я сейчас считаю и 22 000 дорого, хотя в 2007 жене купил за 32 000 и не считал дорого.
Уну, я только раз в жизни купила тачку дешевле 50куе и пожалела.
Нормальная тачка стоит 50куе и выше.
Уже можно купить по акции Х3 на АВТБавария, Туарег акционный можно было взять примерно за эти деньги. Приятель Лексус NX взял в Види, когда курс скакнул за 45куе, думаю и сейчас его в пределах 50куе можно взять.
Не жлобись, ведь это твой комфорт и безопасность - твоя и твоей семьи. Ты же сам видишь что в стране на дорогах творится.
меня тоже друзья уговаривают на всякие Х3, типа "тебе по статусу положено".... но я наверное или жадный или европеец... не уважаю жлобов в обвешанных хромом жыпах