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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1072107310741075>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:12

  Егор написав:Как ни странно, в среднем метр там сейчас стоит 3 тыс дол.

Это тот центр, который центр. Дороговато конечно, а что поделать, не хочет народ от старой малоэтажной застройки со старыми коммуникациями избавляться.
Липки есть липки, а лыбедская есть лыбедская.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Более того, в контексте ветки - через сколько лет человек, работающий за 300 евро/мес может накопить на квартиру в КРЖН? Доступна ли ему ипотека? Какой месячный бюджет жизни у К-ца, и готов ли он в виде эксперимента прожить хотя-бы квартал на 10000грн/мес?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:21

  hume написав:
  Егор написав:Как ни странно, в среднем метр там сейчас стоит 3 тыс дол.

Это тот центр, который центр. Дороговато конечно, а что поделать, не хочет народ от старой малоэтажной застройки со старыми коммуникациями избавляться.
Липки есть липки, а лыбедская есть лыбедская.


Да. Кстати, нормальные объекты там в последние годы уходят после приближения хотелок к такому же ценнику за метр, как в московских епенях у конечных станций метро.:)
Востаннє редагувалось Егор в Нед 13 тра, 2018 20:27, всього редагувалось 2 разів.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:21

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?

Однуха однозначно выигрывает, авто подшаманишь и ещё лет пять поездишь. Я деньги на смену авто пустил в недвиж.

Если нет авто или старый ушатанный опель, то разумней купить машину и пользоваться. Как по мне, есть более интересные варианты, чем Королла за не намного большие деньги, но на вкус и цвет...
Если нет запасной пары квартир, тогда нужно покупать недвижимость, как инвестицию на старость - дополнительная копейка с аренды и можно всегда продать, если нужны деньги на операцию и пожить подольше.
Если есть и машина в нормальном состоянии, и запасные 2 с лишним квартиры, тогда лучше потратить деньги на себя. На хобби, комфорт, путешествия. То, что старичку уже не нужно, а у гроба карманов нет.

понятно что в сегменте 26 000 уже выбор очень большой, но я сейчас считаю и 22 000 дорого, хотя в 2007 жене купил за 32 000 и не считал дорого.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:31

  Tribeca написав:Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?

Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?

  Tribeca написав:Более того, в контексте ветки - через сколько лет человек, работающий за 300 евро/мес может накопить на квартиру в КРЖН? Доступна ли ему ипотека? Какой месячный бюджет жизни у К-ца, и готов ли он в виде эксперимента прожить хотя-бы квартал на 10000грн/мес?

Это напоминает лозунги. Утверждения, в которых эмоциональная составляющая превосходит аналитическую часть.
Для полноты картины нужно ответить на вопрос - где жить легко? Где бариста за год-пять сможет заработать на квартиру? Где молочные реки с кисельными берегами? В Париже или Гамбурге?
Если взять уровень жизни среднего работающего человека, то он не будет в разы отличаться, хотя у нас это будет 300 евро, а в Европе 2000. Больше доходы, больше расходы, проблемы одного порядка.
Мне даже кажется, что человеку с головой и прямыми руками проще обзавестись однушкой в Патриотике, чем в спальнике Москвы или Стокгольма.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:33

  Оранжевый-хит сезона написав:понятно что в сегменте 26 000 уже выбор очень большой, но я сейчас считаю и 22 000 дорого, хотя в 2007 жене купил за 32 000 и не считал дорого.



Уну, я только раз в жизни купила тачку дешевле 50куе и пожалела.

Нормальная тачка стоит 50куе и выше.

Уже можно купить по акции Х3 на АВТБавария, Туарег акционный можно было взять примерно за эти деньги. Приятель Лексус NX взял в Види, когда курс скакнул за 45куе, думаю и сейчас его в пределах 50куе можно взять.

Не жлобись, ведь это твой комфорт и безопасность - твоя и твоей семьи. Ты же сам видишь что в стране на дорогах творится.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:36

  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?

Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?

  Tribeca написав:Более того, в контексте ветки - через сколько лет человек, работающий за 300 евро/мес может накопить на квартиру в КРЖН? Доступна ли ему ипотека? Какой месячный бюджет жизни у К-ца, и готов ли он в виде эксперимента прожить хотя-бы квартал на 10000грн/мес?

Это напоминает лозунги. Утверждения, в которых эмоциональная составляющая превосходит аналитическую часть.
Для полноты картины нужно ответить на вопрос - где жить легко? Где бариста за год-пять сможет заработать на квартиру? Где молочные реки с кисельными берегами? В Париже или Гамбурге?
Если взять уровень жизни среднего работающего человека, то он не будет в разы отличаться, хотя у нас это будет 300 евро, а в Европе 2000. Больше доходы, больше расходы, проблемы одного порядка.
Мне даже кажется, что человеку с головой и прямыми руками проще обзавестись однушкой в Патриотике, чем в спальнике Москвы или Стокгольма.



Влад, ситуативно Киев мега-дешевый, поэтому конечно проще купить головастому человеку однушку за 20куе. Но это не благодаря, а вопреки, что называется.

К тому же мой ответ предназначался К-цу, который пишет в духе "такие высокие з/п а работать никто не хочет". Я ему и обьясняю, почему на "такие высокие з/п" мало желающих.

В том же Стокгольме работодатели не стонут, а "начинают с себя" - платят баристе не 300евро, а наверное 3000евро, и не постят в соцсетях дурацкие посты.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:44

  Tribeca написав:Не жлобись, ведь это твой комфорт и безопасность - твоя и твоей семьи. Ты же сам видишь что в стране на дорогах творится.

безопасность?
https://ukranews.com/news/562691-zhutko ... kykh-detey
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:47

  Егор написав:Да. Кстати, нормальные объекты там в последние годы уходят после приближения хотелок к такому же ценнику за метр, как в московских епенях у конечных станций метро.:)

Ну не надо так, у непрестижных конечных станций метро можно найти и меньше 2 куе. На непрестижном юго востоке столицы мордора, по ту сторону мкада (типа как у нас всякие петропавловские борщаги, но с метро) можно прикупиться па 1,5 -2 куе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:56

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:понятно что в сегменте 26 000 уже выбор очень большой, но я сейчас считаю и 22 000 дорого, хотя в 2007 жене купил за 32 000 и не считал дорого.



Уну, я только раз в жизни купила тачку дешевле 50куе и пожалела.

Нормальная тачка стоит 50куе и выше.

Уже можно купить по акции Х3 на АВТБавария, Туарег акционный можно было взять примерно за эти деньги. Приятель Лексус NX взял в Види, когда курс скакнул за 45куе, думаю и сейчас его в пределах 50куе можно взять.

Не жлобись, ведь это твой комфорт и безопасность - твоя и твоей семьи. Ты же сам видишь что в стране на дорогах творится.

меня тоже друзья уговаривают на всякие Х3, типа "тебе по статусу положено".... но я наверное или жадный или европеец... не уважаю жлобов в обвешанных хромом жыпах
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Нед 13 тра, 2018 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Оранжевый-хит сезона
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