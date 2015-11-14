Инвестиционные расходы бюджета Москвы на развитие транспортной инфраструктуры в 2017-2020 годах составят 1,433 трлн рублей (24,1 млрд долл. США)





3. Развитие метрополитена, включая как строительство новых линий и станций, так и модернизацию уже существующей инфраструктуры.



С 2011 по 2020 год планируется построить более 160 км линий метро и 78 новых станций, 21 из которых уже открыта, закуплено 1600 новых вагонов метро.



Это позволит снизить нагрузку на действующую сеть метро, а также обеспечит шаговую доступность станций для 93 % жителей Москвы.







Парк наземного пассажирского транспорта Москвы включает около 9 тыс. единиц техники, при этом ежедневно на линию выходит около 6,5 тыс. автобусов, 1,5 тыс. троллейбусов, 0,8 тыс. трамваев. За последние 5 лет парк наземного общественного транспорта Москвы обновился на 65 % — за 2010-2015 гг. столичные власти и ГУП «Мосгортранс» приобрели 5014 автобусов, 526 троллейбусов и 180 трамваев. К 2020 году планируется полное обновление парка наземного транспорта.





В сентябре 2016 года запущено пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Железная дорога протяженностью 54 км, включающая в себя 31 остановочный пункт, интегрирована с 10 станциями 9 радиальных направлений пригородной железной дороги и с 17 станциями 11 линий метро, которые находятся в зоне МЦК, с наземным транспортом и с перехватывающими парковками. Интеграция МЦК с другими линиями метро и пригородными электричками продолжается, в том числе планируется обустроить десятки пешеходных галерей и переходов, построить капитальные транспортно-пересадочные узлы. Планируется, что объем перевозок к 2020 году на МЦК составит почти 300 млн пассажиров в год, в настоящий момент количество поездок достигает 260 тысяч в день.

