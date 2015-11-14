RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1072107310741075

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:56

  hume написав:
  Егор написав:Да. Кстати, нормальные объекты там в последние годы уходят после приближения хотелок к такому же ценнику за метр, как в московских епенях у конечных станций метро.:)

Ну не надо так, у непрестижных конечных станций метро можно найти и меньше 2 куе. На непрестижном юго востоке столицы мордора, по ту сторону мкада (типа как у нас всякие петропавловские борщаги, но с метро) можно прикупиться па 1,5 -2 куе.



просто для понимания того размаха:
https://investmoscow.ru/investment/prio ... structure/
Инвестиционные расходы бюджета Москвы на развитие транспортной инфраструктуры в 2017-2020 годах составят 1,433 трлн рублей (24,1 млрд долл. США)


3. Развитие метрополитена, включая как строительство новых линий и станций, так и модернизацию уже существующей инфраструктуры.

С 2011 по 2020 год планируется построить более 160 км линий метро и 78 новых станций, 21 из которых уже открыта, закуплено 1600 новых вагонов метро.

Это позволит снизить нагрузку на действующую сеть метро, а также обеспечит шаговую доступность станций для 93 % жителей Москвы.



Парк наземного пассажирского транспорта Москвы включает около 9 тыс. единиц техники, при этом ежедневно на линию выходит около 6,5 тыс. автобусов, 1,5 тыс. троллейбусов, 0,8 тыс. трамваев. За последние 5 лет парк наземного общественного транспорта Москвы обновился на 65 % — за 2010-2015 гг. столичные власти и ГУП «Мосгортранс» приобрели 5014 автобусов, 526 троллейбусов и 180 трамваев. К 2020 году планируется полное обновление парка наземного транспорта.


В сентябре 2016 года запущено пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Железная дорога протяженностью 54 км, включающая в себя 31 остановочный пункт, интегрирована с 10 станциями 9 радиальных направлений пригородной железной дороги и с 17 станциями 11 линий метро, которые находятся в зоне МЦК, с наземным транспортом и с перехватывающими парковками. Интеграция МЦК с другими линиями метро и пригородными электричками продолжается, в том числе планируется обустроить десятки пешеходных галерей и переходов, построить капитальные транспортно-пересадочные узлы. Планируется, что объем перевозок к 2020 году на МЦК составит почти 300 млн пассажиров в год, в настоящий момент количество поездок достигает 260 тысяч в день.


инфраструктура общественного транспорта в Киеве безнадежно отстала и от Москвы, и от Парижа, и от Мадрида.

3 несчастные ветки метро, ни с чем не связанные инфраструктурно + куча полустихийных маршруток-скотовозок. а кое-кто уже строит гиперлуп... :(
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3168
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:10

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:понятно что в сегменте 26 000 уже выбор очень большой, но я сейчас считаю и 22 000 дорого, хотя в 2007 жене купил за 32 000 и не считал дорого.



Уну, я только раз в жизни купила тачку дешевле 50куе и пожалела.

Нормальная тачка стоит 50куе и выше.

Уже можно купить по акции Х3 на АВТБавария, Туарег акционный можно было взять примерно за эти деньги. Приятель Лексус NX взял в Види, когда курс скакнул за 45куе, думаю и сейчас его в пределах 50куе можно взять.

Не жлобись, ведь это твой комфорт и безопасность - твоя и твоей семьи. Ты же сам видишь что в стране на дорогах творится.

Лексус нх за 50 куе? Да Ну нах, заехали в салон посидеть в нём, он жмёт изнутри. Так же как и эвог. Я не большой поклонник авто, но эти две точно не стоят своих денег.
hume
 
Повідомлень: 4400
З нами з: 27.12.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1072107310741075
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10705 1944247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 22:22
Кочевник
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23209
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.