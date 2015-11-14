Tribeca написав:

kingkongovets написав: «Вот забавно.



Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.



Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.



Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»



https://www.facebook.com/victor.tregubo ... 6863706840



зы: там еще и каменты стоит почитать «Вот забавно.Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»зы: там еще и каменты стоит почитать

Вы так пишите, как будто речь идет не о зарплате 380$, а раз в десять больше.ТРИСТА ВОСЕМДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ. 318 (ТРИСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ) евро.Вы реально думаете что должна очередь стоять за работу на 300 евро? Особенно в Киеве?Есть рынок труда. На рынке баристы видимо оцениваются дороже. В чем вопрос той ТП, которая открыла миниточку по разливу кофе и ищет рабов?Я не говорю что это высококвалифицированный работник, но определенные навыки нужно иметь (врядли кто-то из этого форума может вот так взять и стать баристой в момент), есть требования к внешнему виду (бабку с жеппой 80го размера, которая могла бы например собирать клубнику, в баристы явно не возьмут), ответственности и т.д.Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?Давайте повесим обьявление по поиску програмеров на 300евро и будем возмущаться почему никто не хочет идти работать.