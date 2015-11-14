RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10731074107510761077>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:56

  hume написав:
  Егор написав:Да. Кстати, нормальные объекты там в последние годы уходят после приближения хотелок к такому же ценнику за метр, как в московских епенях у конечных станций метро.:)

Ну не надо так, у непрестижных конечных станций метро можно найти и меньше 2 куе. На непрестижном юго востоке столицы мордора, по ту сторону мкада (типа как у нас всякие петропавловские борщаги, но с метро) можно прикупиться па 1,5 -2 куе.



просто для понимания того размаха:
https://investmoscow.ru/investment/prio ... structure/
Инвестиционные расходы бюджета Москвы на развитие транспортной инфраструктуры в 2017-2020 годах составят 1,433 трлн рублей (24,1 млрд долл. США)


3. Развитие метрополитена, включая как строительство новых линий и станций, так и модернизацию уже существующей инфраструктуры.

С 2011 по 2020 год планируется построить более 160 км линий метро и 78 новых станций, 21 из которых уже открыта, закуплено 1600 новых вагонов метро.

Это позволит снизить нагрузку на действующую сеть метро, а также обеспечит шаговую доступность станций для 93 % жителей Москвы.



Парк наземного пассажирского транспорта Москвы включает около 9 тыс. единиц техники, при этом ежедневно на линию выходит около 6,5 тыс. автобусов, 1,5 тыс. троллейбусов, 0,8 тыс. трамваев. За последние 5 лет парк наземного общественного транспорта Москвы обновился на 65 % — за 2010-2015 гг. столичные власти и ГУП «Мосгортранс» приобрели 5014 автобусов, 526 троллейбусов и 180 трамваев. К 2020 году планируется полное обновление парка наземного транспорта.


В сентябре 2016 года запущено пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Железная дорога протяженностью 54 км, включающая в себя 31 остановочный пункт, интегрирована с 10 станциями 9 радиальных направлений пригородной железной дороги и с 17 станциями 11 линий метро, которые находятся в зоне МЦК, с наземным транспортом и с перехватывающими парковками. Интеграция МЦК с другими линиями метро и пригородными электричками продолжается, в том числе планируется обустроить десятки пешеходных галерей и переходов, построить капитальные транспортно-пересадочные узлы. Планируется, что объем перевозок к 2020 году на МЦК составит почти 300 млн пассажиров в год, в настоящий момент количество поездок достигает 260 тысяч в день.


инфраструктура общественного транспорта в Киеве безнадежно отстала и от Москвы, и от Парижа, и от Мадрида.

3 несчастные ветки метро, ни с чем не связанные инфраструктурно + куча полустихийных маршруток-скотовозок. а кое-кто уже строит гиперлуп... :(
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:10

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:понятно что в сегменте 26 000 уже выбор очень большой, но я сейчас считаю и 22 000 дорого, хотя в 2007 жене купил за 32 000 и не считал дорого.



Уну, я только раз в жизни купила тачку дешевле 50куе и пожалела.

Нормальная тачка стоит 50куе и выше.

Уже можно купить по акции Х3 на АВТБавария, Туарег акционный можно было взять примерно за эти деньги. Приятель Лексус NX взял в Види, когда курс скакнул за 45куе, думаю и сейчас его в пределах 50куе можно взять.

Не жлобись, ведь это твой комфорт и безопасность - твоя и твоей семьи. Ты же сам видишь что в стране на дорогах творится.

Лексус нх за 50 куе? Да Ну нах, заехали в салон посидеть в нём, он жмёт изнутри. Так же как и эвог. Я не большой поклонник авто, но эти две точно не стоят своих денег.
hume
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 27.12.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:20

  hume написав:Лексус нх за 50 куе? Да Ну нах, заехали в салон посидеть в нём, он жмёт изнутри. Так же как и эвог. Я не большой поклонник авто, но эти две точно не стоят своих денег.



катался в нем, не так уж и плох. Может у вас рост под 2 метра и комплекция крупная, мне с моей конституцией в нем комфортно.

http://cityplaza.lexus.ua/modelnyy-ryad ... iyi/nx-200
43 куе+ всякие доплаты + налоги. Для города неплохая машинка - не здоровая сильно, верткая, комфортная, безопасная, симпотная.

Но на вкус и цвет...

Я когда-то продавал свою старую машину, пришел покупатель, облазил ее всю, видно что ему понравилось. Мялся, мялся и говорит: "ну почему она не черная??? Джип должен быть черным!"

А я наоборот черные машины не переношу. Так он тогда и не купил, хотя цвет был "мокрый асфальт", очень красивый.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:30

  Tribeca написав:
  hume написав:Лексус нх за 50 куе? Да Ну нах, заехали в салон посидеть в нём, он жмёт изнутри. Так же как и эвог. Я не большой поклонник авто, но эти две точно не стоят своих денег.



катался в нем, не так уж и плох. Может у вас рост под 2 метра и комплекция крупная, мне с моей конституцией в нем комфортно.

http://cityplaza.lexus.ua/modelnyy-ryad ... iyi/nx-200
43 куе+ всякие доплаты + налоги. Для города неплохая машинка - не здоровая сильно, верткая, комфортная, безопасная, симпотная.

Но на вкус и цвет...

Я когда-то продавал свою старую машину, пришел покупатель, облазил ее всю, видно что ему понравилось. Мялся, мялся и говорит: "ну почему она не черная??? Джип должен быть черным!"

А я наоборот черные машины не переношу. Так он тогда и не купил, хотя цвет был "мокрый асфальт", очень красивый.

Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18558
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:35

  Tribeca написав:
  hume написав:Лексус нх за 50 куе? Да Ну нах, заехали в салон посидеть в нём, он жмёт изнутри. Так же как и эвог. Я не большой поклонник авто, но эти две точно не стоят своих денег.



катался в нем, не так уж и плох. Может у вас рост под 2 метра и комплекция крупная, мне с моей конституцией в нем комфортно.

http://cityplaza.lexus.ua/modelnyy-ryad ... iyi/nx-200
43 куе+ всякие доплаты + налоги. Для города неплохая машинка - не здоровая сильно, верткая, комфортная, безопасная, симпотная.

Но на вкус и цвет...

Я когда-то продавал свою старую машину, пришел покупатель, облазил ее всю, видно что ему понравилось. Мялся, мялся и говорит: "ну почему она не черная??? Джип должен быть черным!"

А я наоборот черные машины не переношу. Так он тогда и не купил, хотя цвет был "мокрый асфальт", очень красивый.

Подтверждаю, НХ действительно внутри тесноват. Чего-то его разрабы с эргономикой перемудрили. Вроде бы и крупный с виду, а внутри ощущение, что пространства как в третьей мазде с той разницей, что сидишь выше.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6831
З нами з: 30.11.11
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:36

  Tribeca написав:А я наоборот черные машины не переношу. Так он тогда и не купил, хотя цвет был "мокрый асфальт", очень красивый.

Далеко не 2 метра, просто он скроен так, что жмёт даже 50 кгрмовой сестре. Отдать за это 50 куе, ну хз. Но повторюсь, я вообще не поклонник авто, у меня нет журналов, я не знаю когда выходит новый мерс. Я с трудом сейчас вообще отличаю q5, tiguan , kodiaq. Мне кажется, что всё одинаковое. Хотя lc 200 хорош.
hume
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 27.12.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:
  kingkongovets написав:«Вот забавно.

Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.

Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.

Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»

https://www.facebook.com/victor.tregubo ... 6863706840

зы: там еще и каменты стоит почитать



Вы так пишите, как будто речь идет не о зарплате 380$, а раз в десять больше.

ТРИСТА ВОСЕМДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ. 318 (ТРИСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ) евро.

Вы реально думаете что должна очередь стоять за работу на 300 евро? Особенно в Киеве?

Есть рынок труда. На рынке баристы видимо оцениваются дороже. В чем вопрос той ТП, которая открыла миниточку по разливу кофе и ищет рабов?

Я не говорю что это высококвалифицированный работник, но определенные навыки нужно иметь (врядли кто-то из этого форума может вот так взять и стать баристой в момент), есть требования к внешнему виду (бабку с жеппой 80го размера, которая могла бы например собирать клубнику, в баристы явно не возьмут), ответственности и т.д.

Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?

Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?

Давайте повесим обьявление по поиску програмеров на 300евро и будем возмущаться почему никто не хочет идти работать.
Да, бариста, особенно хороший бариста - это квалифицированный персонал, умеющий работать быстро, качественно, разбирающийся во вкусе кофе и умеющий варьировать настройки машины, но очень важная черта - приятный в общении, тот, к которому идут и который набирает постоянных клиентов. Даже если у его дороже чем у соседей.
У нас недавно из точки, где берём кофе, ушел такой. Выручку делал 4-7 тыс в день.
Ушел кстати в какую-то компанию, занимающуюся логистикой нефти и бензина.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20649
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4586 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:По словам моего друга, в прошлом году на всю Украину только 1 (ОДИН!!) человек воспользовался этим грантом.

ну не правда. где-то около пяти человек воспользовались грандом. один из них мой друг
уже заканчивает обучение, скоро вернется в украину
Kangaro
 
Повідомлень: 62
З нами з: 23.04.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября.
Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18558
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:02

  Kangaro написав:
  Tribeca написав:По словам моего друга, в прошлом году на всю Украину только 1 (ОДИН!!) человек воспользовался этим грантом.

ну не правда. где-то около пяти человек воспользовались грандом. один из них мой друг
уже заканчивает обучение, скоро вернется в украину

Мало ли чего скажут санитары по поводу друга. Едва ли он "попользовался" гранДом. :wink: Может он просто на процедурах или выписали на период ремиссии
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6831
З нами з: 30.11.11
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 10731074107510761077>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, Оранжевый-хит сезона і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10705 1944304
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 22:22
Кочевник
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99961
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6485)
13.05.2018 23:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron