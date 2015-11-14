Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Егор написав:Да. Кстати, нормальные объекты там в последние годы уходят после приближения хотелок к такому же ценнику за метр, как в московских епенях у конечных станций метро.
Ну не надо так, у непрестижных конечных станций метро можно найти и меньше 2 куе. На непрестижном юго востоке столицы мордора, по ту сторону мкада (типа как у нас всякие петропавловские борщаги, но с метро) можно прикупиться па 1,5 -2 куе.
Инвестиционные расходы бюджета Москвы на развитие транспортной инфраструктуры в 2017-2020 годах составят 1,433 трлн рублей (24,1 млрд долл. США)
3. Развитие метрополитена, включая как строительство новых линий и станций, так и модернизацию уже существующей инфраструктуры.
С 2011 по 2020 год планируется построить более 160 км линий метро и 78 новых станций, 21 из которых уже открыта, закуплено 1600 новых вагонов метро.
Это позволит снизить нагрузку на действующую сеть метро, а также обеспечит шаговую доступность станций для 93 % жителей Москвы.
Парк наземного пассажирского транспорта Москвы включает около 9 тыс. единиц техники, при этом ежедневно на линию выходит около 6,5 тыс. автобусов, 1,5 тыс. троллейбусов, 0,8 тыс. трамваев. За последние 5 лет парк наземного общественного транспорта Москвы обновился на 65 % — за 2010-2015 гг. столичные власти и ГУП «Мосгортранс» приобрели 5014 автобусов, 526 троллейбусов и 180 трамваев. К 2020 году планируется полное обновление парка наземного транспорта.
В сентябре 2016 года запущено пассажирское движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Железная дорога протяженностью 54 км, включающая в себя 31 остановочный пункт, интегрирована с 10 станциями 9 радиальных направлений пригородной железной дороги и с 17 станциями 11 линий метро, которые находятся в зоне МЦК, с наземным транспортом и с перехватывающими парковками. Интеграция МЦК с другими линиями метро и пригородными электричками продолжается, в том числе планируется обустроить десятки пешеходных галерей и переходов, построить капитальные транспортно-пересадочные узлы. Планируется, что объем перевозок к 2020 году на МЦК составит почти 300 млн пассажиров в год, в настоящий момент количество поездок достигает 260 тысяч в день.
инфраструктура общественного транспорта в Киеве безнадежно отстала и от Москвы, и от Парижа, и от Мадрида.
3 несчастные ветки метро, ни с чем не связанные инфраструктурно + куча полустихийных маршруток-скотовозок. а кое-кто уже строит гиперлуп...
Оранжевый-хит сезона написав:понятно что в сегменте 26 000 уже выбор очень большой, но я сейчас считаю и 22 000 дорого, хотя в 2007 жене купил за 32 000 и не считал дорого.
Уну, я только раз в жизни купила тачку дешевле 50куе и пожалела.
Нормальная тачка стоит 50куе и выше.
Уже можно купить по акции Х3 на АВТБавария, Туарег акционный можно было взять примерно за эти деньги. Приятель Лексус NX взял в Види, когда курс скакнул за 45куе, думаю и сейчас его в пределах 50куе можно взять.
Не жлобись, ведь это твой комфорт и безопасность - твоя и твоей семьи. Ты же сам видишь что в стране на дорогах творится.
Лексус нх за 50 куе? Да Ну нах, заехали в салон посидеть в нём, он жмёт изнутри. Так же как и эвог. Я не большой поклонник авто, но эти две точно не стоят своих денег.
Я когда-то продавал свою старую машину, пришел покупатель, облазил ее всю, видно что ему понравилось. Мялся, мялся и говорит: "ну почему она не черная??? Джип должен быть черным!"
А я наоборот черные машины не переношу. Так он тогда и не купил, хотя цвет был "мокрый асфальт", очень красивый.
Подтверждаю, НХ действительно внутри тесноват. Чего-то его разрабы с эргономикой перемудрили. Вроде бы и крупный с виду, а внутри ощущение, что пространства как в третьей мазде с той разницей, что сидишь выше.
Tribeca написав:А я наоборот черные машины не переношу. Так он тогда и не купил, хотя цвет был "мокрый асфальт", очень красивый.
Далеко не 2 метра, просто он скроен так, что жмёт даже 50 кгрмовой сестре. Отдать за это 50 куе, ну хз. Но повторюсь, я вообще не поклонник авто, у меня нет журналов, я не знаю когда выходит новый мерс. Я с трудом сейчас вообще отличаю q5, tiguan , kodiaq. Мне кажется, что всё одинаковое. Хотя lc 200 хорош.
Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.
Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.
Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»
Вы так пишите, как будто речь идет не о зарплате 380$, а раз в десять больше.
ТРИСТА ВОСЕМДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ. 318 (ТРИСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ) евро.
Вы реально думаете что должна очередь стоять за работу на 300 евро? Особенно в Киеве?
Есть рынок труда. На рынке баристы видимо оцениваются дороже. В чем вопрос той ТП, которая открыла миниточку по разливу кофе и ищет рабов?
Я не говорю что это высококвалифицированный работник, но определенные навыки нужно иметь (врядли кто-то из этого форума может вот так взять и стать баристой в момент), есть требования к внешнему виду (бабку с жеппой 80го размера, которая могла бы например собирать клубнику, в баристы явно не возьмут), ответственности и т.д.
Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?
Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?
Давайте повесим обьявление по поиску програмеров на 300евро и будем возмущаться почему никто не хочет идти работать.
Да, бариста, особенно хороший бариста - это квалифицированный персонал, умеющий работать быстро, качественно, разбирающийся во вкусе кофе и умеющий варьировать настройки машины, но очень важная черта - приятный в общении, тот, к которому идут и который набирает постоянных клиентов. Даже если у его дороже чем у соседей. У нас недавно из точки, где берём кофе, ушел такой. Выручку делал 4-7 тыс в день. Ушел кстати в какую-то компанию, занимающуюся логистикой нефти и бензина.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября. Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...
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