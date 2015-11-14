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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 тра, 2018 22:04
Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября.
Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...
относительное затишье закончится уже в июне....увы
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Kangaro
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:04
Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября.
Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...
Пожалуй Вы правы, ну его на - этот Оранж
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antey1969
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:09
Kangaro написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября.
Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...
относительное затишье закончится уже в июне....увы
ты писал что курс доллара стартанёт уже в конце мая.... я в это не верю, как и в качели в июне...
досрочные выборы в ВРУ не выгодны никому кроме Президента, значит до сентября качелей не будет
А Президенту нужен стабильный курс, значит сделают всё для транша МВФ
Поэтому не вижу причин беспокоится до середины сентября
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:10
Tribeca написав: Vlad442 написав: Kangaro написав:
как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия".
Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.
Влад, расскажу пару слов на эту тему.
У меня друг учится сейчас на МБА в штатах, ТОП-5 школа, 250куе за 2 года (включая перелеты и проживание, а летают они постоянно - каждый месяц бывают в другом городе/стране в офисе крупной компании).
После 1 года обучения у него было 3 интерншип офера (приглашения на практику) от компаний из Форчюн500.
Если все хорошо на практике, он понравился, то учась второй год он уже будет иметь ждоб оффер в эту компанию, и работа будет его ждать.
Каждая школа в США вывешивает средний уровень зарплат своих выпускников и гордится этим. Т.е примерно можно понять, сколько ты будешь зарабатывать. Обычно ты устроишься на зарплату минимум в 250куе/год, или если ты уже работаешь в США, то перейдешь с увеличением, которое позволит окупить учебу за 4-5 лет (за счет прироста в зарплате). Т.е учат крутых менеджеров, Рисппект там разве что расширит горизонты, врядли он пойдет работать в Нестле или Кока-колу.
В Украине МБА не стоит ничего, это разве что для себя, что-бы прочистить мозги и т.д.
Что касается оплаты, то большинство скирдует много лет, или берет кредит.
Друг воспользовался кредитом от Лондонского фонда, ставка на время учебы 5% годовых, после учебы -11%. Без залога. Ставка для буржуев космическая, но нормальный фонд не прокредитует выходца из СНГ. Америкос возьмет кредит под 2-3%.
Чтоб вы понимали, есть гуманитарная программа в Украине, по которой тебе дают грант на учебу в любой ТОП-10 школ, его возвращать не нужно!!! Тоесть тебе дарят 250куе!!
Условия всего 2:
1) нужно самостоятельно туда поступить (это очевидно)
2) нужно подписать с ними контракт что после окончания ты вернешься в Украину и 3-5 лет проработаешь в госструктуре.
По словам моего друга, в прошлом году на всю Украину только 1 (ОДИН!!) человек воспользовался этим грантом.
Во-первых качество человеческого капитала очень низкое и мало украинцев, способных поступить в ТОП10 (а там суровый отсев и блата нет), а кто поступил - в гробу видел 3-5 лет убитых на благо неньки. Люди рассматривают это исключительно как трамплин для зацепки ТАМ.
Знания, опыт и связи, полученные в Бостоне/Чикаго не дадут вам в Украине НИЧЕГО.
кстати, все верно написано. НО! Допустим, тут у тебя все есть. Есть хорошая работа, есть денег нормально...реально нормально. Большая квартира. Пара машин. Можно сказать - живи себе и радуйся жизни. Денег хватит на все.
Но переехав в США с семьей у кучей детей:
- надо снимать-покупать дом-квартиру в престижном районе
- там курить бамбук тебе никто не даст, надо вкалывать и вкалывать
- страховки, школы, садики, машины - все это надо покупать и тянет не мало
т.е. жизнь надо начинать сначала. Надо будет лет 10-15 потратить что б вернуться на тот же качественный уровень жизни(когда можно сорить деньгами и быть уверенным что денег хватит на все что захочешь) который был здесь в украине
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Kangaro
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:11
Оранжевый-хит сезона написав: Kangaro написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября.
Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...
относительное затишье закончится уже в июне....увы
ты писал что курс доллара стартанёт уже в конце мая.... я в это не верю, как и в качели в июне...
досрочные выборы в ВРУ не выгодны никому кроме Президента, значит до сентября качелей не будет
А Президенту нужен стабильный курс, значит сделают всё для транша МВФ
Поэтому не вижу причин беспокоится до середины сентября
Дай Бог чтоб так и было...
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Kangaro
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:14
antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября.
Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...
Пожалуй Вы правы, ну его на - этот Оранж
У Геоса всё хорошо, у них сечас на этапе завершения: Адамант, Кардинал, Альтер эго и Аурум.
Остаются только Оранж и Фемели и фриендс на Новополевой. В одном участок на 8 домов во втором на 11. Земля давно куплена, значит вложений уже не требует, только продавай и строй.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:17
Оранжевый-хит сезона написав: antey1969 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября.
Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...
Пожалуй Вы правы, ну его на - этот Оранж
У Геоса всё хорошо, у них сечас на этапе завершения: Адамант, Кардинал, Альтер эго и Аурум.
Остаются только Оранж и Фемели и фриендс на Новополевой. В одном участок на 8 домов во втором на 11. Земля давно куплена, значит вложений уже не требует, только продавай и строй.
адамант на сколько я знаю строится не за деньги геоса а просто под его брендом
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Kangaro
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:20
Faceless написав:
бариста, особенно хороший бариста - это квалифицированный персонал, умеющий работать быстро, качественно, разбирающийся во вкусе кофе и умеющий варьировать настройки машины, но очень важная черта - приятный в общении, тот, к которому идут и который набирает постоянных клиентов. Даже если у его дороже чем у соседей.
У нас недавно из точки, где берём кофе, ушел такой. Выручку делал 4-7 тыс в день.
Ушел кстати в какую-то компанию, занимающуюся логистикой нефти и бензина.
Истории всё фантастичней и фантастичней
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hume
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:21
Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:27
hume написав: Faceless написав:
бариста, особенно хороший бариста - это квалифицированный персонал, умеющий работать быстро, качественно, разбирающийся во вкусе кофе и умеющий варьировать настройки машины, но очень важная черта - приятный в общении, тот, к которому идут и который набирает постоянных клиентов. Даже если у его дороже чем у соседей.
У нас недавно из точки, где берём кофе, ушел такой. Выручку делал 4-7 тыс в день.
Ушел кстати в какую-то компанию, занимающуюся логистикой нефти и бензина.
Истории всё фантастичней и фантастичней
При этом ни слова тут не придумано.
И, кстати, сомневаюсь, что тот бариста работал вмего за 10 кгрн (его выручка за два дня, где доля его ЗП в себестоимости значительна), но напрямую не спрашивал. Думаю от 15 до 20к
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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