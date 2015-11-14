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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 тра, 2018 22:30
Bolt написав:
Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.
Цена кофе?
По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.
Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами.
Пс
Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.
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hume
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:41
Я вообще вангую что три последних дня мая гривна укрепится. Приезд 50 000 болельщиков и Троица.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:42
hume написав: Bolt написав:
Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.
Цена кофе?
По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.
Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами.
Пс
Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.
Там чашка американо была 16 грн, сейчас подорожала, латте 25, всякие чаи-лимонады и т п 30-40 грн и т п.
Цифра выторга совершенно реальна
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Faceless
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Додано: Нед 13 тра, 2018 22:44
Бариста совладелец отельчика в Албании , где я отдыхал два крайних года.
На таких клиентах как моя жена ,эти кофейщики и делают состояния.В месяц наверноенаверно гривен 700-800 на это выкидует.
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Bolt
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Додано: Нед 13 тра, 2018 23:02
30 мая будет статистика по строительству за 1 квартал 2018 года, судя по количеству выданных почтовых адресов будет немало
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Додано: Нед 13 тра, 2018 23:20
hume написав: Bolt написав:
Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.
Цена кофе?
По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.
Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами.
Пс
Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.
Всего то по 30-50 чашек в час(кофевары МакДональдса давятся слезами от зависти), Вы просто недооцениваете нашего баристу. Вот парни из Нафтогаза тоже понаблюдали за ним недельку и тихо ошизели.
Дальше все просто: хедхантеры, переговоры, доля в акциях, соцпакет с золотым парашютом - дверь в Киев Фейслеса распахнута во всю ширь
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 13 тра, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 тра, 2018 23:22
Faceless написав:
Там чашка американо была 16 грн, сейчас подорожала, латте 25, всякие чаи-лимонады и т п 30-40 грн и т п.
Цифра выторга совершенно реальна
Пока всё равно не верю. Нужно где то добыть надёжное инфо "в чашках", дальше разберёмся сами.
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hume
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Додано: Нед 13 тра, 2018 23:26
antey1969 написав: hume написав: Bolt написав:
Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.
Цена кофе?
По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.
Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами.
Пс
Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.
Всего то по 30-50 чашек в час, Вы просто недооцениваете нашего баристу. Вот парни из Нафтогаза тоже понаблюдали за ним недельку и тихо ошизели.
Дальше все просто: хедхантеры, переговоры, доля в акциях, соцпакет с золотым парашютом - дверь в Киев Фейслеса распахнута во всю ширь
Не трольте, я про Нафтогаз ничего не писал
Ориентировочно от 150 чашек в день, но там далеко не только американо
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Faceless
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Додано: Нед 13 тра, 2018 23:29
Faceless написав:
Не трольте, я про Нафтогаз ничего не писал
Ориентировочно от 150 чашек в день, но там далеко не только американо
Просто... мне так хочется поверить хоть во что-то хорошее
Надеюсь, он не приторговывал ЛСД
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antey1969
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Додано: Нед 13 тра, 2018 23:30
antey1969 написав:
Всего то по 30-50 чашек в час, Вы просто недооцениваете нашего баристу. Вот парни из Нафтогаза тоже понаблюдали за ним недельку и тихо ошизели.
Дальше все просто: хедхантеры, переговоры, доля в акциях, соцпакет с золотым парашютом - дверь в Киев Фейслеса распахнута во всю ширь
Всё норм, когда такую норму проделываешь, то можно сразу чем то управлять. Вот то то смотрю много младоуправленцев.
Пс
Я тв не смотрю, а тут включил и попал на репортаж про мытьё вагонов Уз, брали интервью у какого то парня, а внизу подпись - ио УЗ. Вот он норму точно сделал бы.
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hume
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