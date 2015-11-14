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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1075107610771078>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:30

  Bolt написав:Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.

Цена кофе?
По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.

Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами.
Пс
Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вообще вангую что три последних дня мая гривна укрепится. Приезд 50 000 болельщиков и Троица.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Bolt написав:Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.

Цена кофе?
По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.

Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами.
Пс
Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.


Там чашка американо была 16 грн, сейчас подорожала, латте 25, всякие чаи-лимонады и т п 30-40 грн и т п.
Цифра выторга совершенно реальна
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:44

Бариста совладелец отельчика в Албании , где я отдыхал два крайних года.
На таких клиентах как моя жена ,эти кофейщики и делают состояния.В месяц наверноенаверно гривен 700-800 на это выкидует.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

30 мая будет статистика по строительству за 1 квартал 2018 года, судя по количеству выданных почтовых адресов будет немало
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:20

  hume написав:
  Bolt написав:Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.

Цена кофе?
По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.

Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами.
Пс
Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.

Всего то по 30-50 чашек в час(кофевары МакДональдса давятся слезами от зависти), Вы просто недооцениваете нашего баристу. Вот парни из Нафтогаза тоже понаблюдали за ним недельку и тихо ошизели.
Дальше все просто: хедхантеры, переговоры, доля в акциях, соцпакет с золотым парашютом - дверь в Киев Фейслеса распахнута во всю ширь :wink:
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 13 тра, 2018 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:22

  Faceless написав:Там чашка американо была 16 грн, сейчас подорожала, латте 25, всякие чаи-лимонады и т п 30-40 грн и т п.
Цифра выторга совершенно реальна

Пока всё равно не верю. Нужно где то добыть надёжное инфо "в чашках", дальше разберёмся сами.
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  hume написав:
  Bolt написав:Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.

Цена кофе?
По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.

Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами.
Пс
Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.

Всего то по 30-50 чашек в час, Вы просто недооцениваете нашего баристу. Вот парни из Нафтогаза тоже понаблюдали за ним недельку и тихо ошизели.
Дальше все просто: хедхантеры, переговоры, доля в акциях, соцпакет с золотым парашютом - дверь в Киев Фейслеса распахнута во всю ширь :wink:


Не трольте, я про Нафтогаз ничего не писал :)
Ориентировочно от 150 чашек в день, но там далеко не только американо
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:29

  Faceless написав:
Не трольте, я про Нафтогаз ничего не писал :)
Ориентировочно от 150 чашек в день, но там далеко не только американо

Просто... мне так хочется поверить хоть во что-то хорошее :cry:
Надеюсь, он не приторговывал ЛСД :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:30

  antey1969 написав:Всего то по 30-50 чашек в час, Вы просто недооцениваете нашего баристу. Вот парни из Нафтогаза тоже понаблюдали за ним недельку и тихо ошизели.
Дальше все просто: хедхантеры, переговоры, доля в акциях, соцпакет с золотым парашютом - дверь в Киев Фейслеса распахнута во всю ширь :wink:

Всё норм, когда такую норму проделываешь, то можно сразу чем то управлять. Вот то то смотрю много младоуправленцев.

Пс
Я тв не смотрю, а тут включил и попал на репортаж про мытьё вагонов Уз, брали интервью у какого то парня, а внизу подпись - ио УЗ. Вот он норму точно сделал бы.
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