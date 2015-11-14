Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: Не трольте, я про Нафтогаз ничего не писал Ориентировочно от 150 чашек в день, но там далеко не только американо
Просто... мне так хочется поверить хоть во что-то хорошее Надеюсь, он не приторговывал ЛСД
Почему бы не верить. Там ассортимент около 70 позиций, в зависимости от сезона, натуральные чаи (имбирь, мед, ягоды, и пр - зимой то что надо) лимонады на натуральных сиропах своего изготовления, куча всяких смузи-шмузи, отличное печенье, брауни, свой фасованный кофе и проч. Знать надо немало, работать быстро, и при этом быть приятным и общительным - это не маккофе в киоске в пластиковых стаканчиках толкать. Хотя, не сказал бы, что это профессия на длительное время, все же больше как подработка, большинство - студенты или "послестуденты", пока не найдут что-то более подходящее.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира. стоит ли вываливать 150-200к долл за это?
В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия". Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.
По словам моего друга, в прошлом году на всю Украину только 1 (ОДИН!!) человек воспользовался этим грантом.
Во-первых качество человеческого капитала очень низкое и мало украинцев, способных поступить в ТОП10 (а там суровый отсев и блата нет), а кто поступил - в гробу видел 3-5 лет убитых на благо неньки. Люди рассматривают это исключительно как трамплин для зацепки ТАМ.
Знания, опыт и связи, полученные в Бостоне/Чикаго не дадут вам в Украине НИЧЕГО.
Таки я тут не понял, то ли влад почесал ЧСВ то ли Трибека...