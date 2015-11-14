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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1076107710781079>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  Faceless написав:
Не трольте, я про Нафтогаз ничего не писал :)
Ориентировочно от 150 чашек в день, но там далеко не только американо

Просто... мне так хочется поверить хоть во что-то хорошее :cry:
Надеюсь, он не приторговывал ЛСД :wink:


Почему бы не верить.
Там ассортимент около 70 позиций, в зависимости от сезона, натуральные чаи (имбирь, мед, ягоды, и пр - зимой то что надо) лимонады на натуральных сиропах своего изготовления, куча всяких смузи-шмузи, отличное печенье, брауни, свой фасованный кофе и проч.
Знать надо немало, работать быстро, и при этом быть приятным и общительным - это не маккофе в киоске в пластиковых стаканчиках толкать.
Хотя, не сказал бы, что это профессия на длительное время, все же больше как подработка, большинство - студенты или "послестуденты", пока не найдут что-то более подходящее.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 23:41

  Tribeca написав:
  Vlad442 написав:
  Kangaro написав:как думаете, есть ли смысл получаться МБА в топ10 университетах мира.
стоит ли вываливать 150-200к долл за это?

В сельском хозяйстве есть понятие "зона рискованного земледелия".
Хотя многие зашорено считают инвестицию в себя лучшим вложением, на самом деле это очень рискованно, особенно, если речь идет о таких суммах. 20% лучших получают 80% денег. Образование само по себе не гарантирует попадание в эти 20%. Тем более МБА, которая является вишенкой на торте для людей на таких позициях, что для них эти суммы можно безболезненно потратить больше как в удовольствие расширить горизонты, чем как инвестиция.


По словам моего друга, в прошлом году на всю Украину только 1 (ОДИН!!) человек воспользовался этим грантом.

Во-первых качество человеческого капитала очень низкое и мало украинцев, способных поступить в ТОП10 (а там суровый отсев и блата нет), а кто поступил - в гробу видел 3-5 лет убитых на благо неньки. Люди рассматривают это исключительно как трамплин для зацепки ТАМ.

Знания, опыт и связи, полученные в Бостоне/Чикаго не дадут вам в Украине НИЧЕГО.


Таки я тут не понял, то ли влад почесал ЧСВ то ли Трибека...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 03:44

  Faceless написав:Не трольте, я про Нафтогаз ничего не писал :)
Ориентировочно от 150 чашек в день, но там далеко не только американо

При 12часовом рабочем дне это 5мин на одну чашку и нельзя никуда отлучиться и так ежедневно. Кофевар-робот!
valentinius
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 06:39

  valentinius написав:
  Faceless написав:Не трольте, я про Нафтогаз ничего не писал :)
Ориентировочно от 150 чашек в день, но там далеко не только американо

При 12часовом рабочем дне это 5мин на одну чашку и нельзя никуда отлучиться и так ежедневно. Кофевар-робот!


Можна працювати в арома каві на олімпійській, а можна в будинок кави на антоновича. В першому завжди черга і лише рідкі старпери замовляють напої без молока, решта від 25 грн. В другому хлопчик ліниво трогає дівчинку за цицьки під час робочого дня.
Всіх з новим робочим тижнем. Життя - біль. :mrgreen: інколи тре піднімати опу і працювати.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 06:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

3 трешка кирпич на белорусской состояние под ремонт ушла за 46 при хотелке 48 экспозиция неделя
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:58

  Первый написав:
  valentinius написав:
  Faceless написав:Не трольте, я про Нафтогаз ничего не писал :)
Ориентировочно от 150 чашек в день, но там далеко не только американо

При 12часовом рабочем дне это 5мин на одну чашку и нельзя никуда отлучиться и так ежедневно. Кофевар-робот!


Можна працювати в арома каві на олімпійській, а можна в будинок кави на антоновича. В першому завжди черга і лише рідкі старпери замовляють напої без молока, решта від 25 грн. В другому хлопчик ліниво трогає дівчинку за цицьки під час робочого дня.
Всіх з новим робочим тижнем. Життя - біль. :mrgreen: інколи тре піднімати опу і працювати.

"Семь бед один ответ" - інколи тре піднімати опу і працювати.
Я согласен, если хочешь чего то лучшего то нужно работать, либо больше, либо лучше. Но хотелось бы всё таки, что бы в это стране было "ординарное" решение по приобретению жилья, средней семьёй средних специалистов.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:бариста, особенно хороший бариста - это квалифицированный персонал, умеющий работать быстро, качественно, разбирающийся во вкусе кофе и умеющий варьировать настройки машины, но очень важная черта - приятный в общении, тот, к которому идут и который набирает постоянных клиентов. Даже если у его дороже чем у соседей.
У нас недавно из точки, где берём кофе, ушел такой. Выручку делал 4-7 тыс в день.

Сколько же тогда должен получать токарь, наладчик, работающий на "Турбоатоме"?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«В последнее время наблюдается тенденция возвращения в Киев людей, которые год-два назад приобрели жилье в пригороде и переехали туда в надежде быть ближе к природе, жить на свежем воздухе, без шума. Но столкнулись с транспортными проблемами, отсутствием или недостаточной развитостью социальной, торговой и развлекательной инфраструктуры, более низким социальным и культурным уровнем соседей», – рассказал Mind Иван Кудояр.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:18

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:бариста, особенно хороший бариста - это квалифицированный персонал, умеющий работать быстро, качественно, разбирающийся во вкусе кофе и умеющий варьировать настройки машины, но очень важная черта - приятный в общении, тот, к которому идут и который набирает постоянных клиентов. Даже если у его дороже чем у соседей.
У нас недавно из точки, где берём кофе, ушел такой. Выручку делал 4-7 тыс в день.

Сколько же тогда должен получать токарь, наладчик, работающий на "Турбоатоме"?

Ответ очевиден. 7кгрн + санаторий
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:20

  Nickmess написав:3 трешка кирпич на белорусской состояние под ремонт ушла за 46 при хотелке 48 экспозиция неделя


А параметры квартиры ? Площадь, тип дома, этаж/этажность ?
vladimir07
 
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