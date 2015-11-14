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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1076107710781079

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Вы просто недооцениваете нашего баристу. Вот парни из Нафтогаза тоже понаблюдали за ним недельку и тихо ошизели.
Дальше все просто: хедхантеры, переговоры, доля в акциях, соцпакет с золотым парашютом

Ожидаю, что скоро по трубам в Европу погонят свежий кофе, а не нефть...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Готуємо дупи.

Реформа На підході. Як всі і бажали:-)

http://www.minregion.gov.ua/base-law/gr ... okvartirn/
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Реформа На підході. Як всі і бажали:-)

То же, что и баристы, только в сфере ЖКХ
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:37

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:бариста, особенно хороший бариста - это квалифицированный персонал, умеющий работать быстро, качественно, разбирающийся во вкусе кофе и умеющий варьировать настройки машины, но очень важная черта - приятный в общении, тот, к которому идут и который набирает постоянных клиентов. Даже если у его дороже чем у соседей.
У нас недавно из точки, где берём кофе, ушел такой. Выручку делал 4-7 тыс в день.

Сколько же тогда должен получать токарь, наладчик, работающий на "Турбоатоме"?

Ну он же не поднимает ж*** и не работает больше, значит должен получать меньше баристы!
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