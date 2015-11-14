Ожидаю, что скоро по трубам в Европу погонят свежий кофе, а не нефть...
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Додано: Пон 14 тра, 2018 09:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ожидаю, что скоро по трубам в Европу погонят свежий кофе, а не нефть...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Готуємо дупи.
Реформа На підході. Як всі і бажали:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:37
Ну он же не поднимает ж*** и не работает больше, значит должен получать меньше баристы!
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