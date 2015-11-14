Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:инсайд с одного крупнейшего предприятия, занимающемся производством полуфабрикатов к мебели и лично знаю всех директоров заводов по производству ЛДСП, МДФ и фанеры. Так вот - объем реализации по региону (Киевская обл.), по оценкам заводов-производителей сырья: ЛДСП, МДФ, фанера сейчас находится примерно на уровне 2011-12 года, местами выше. То есть, спрос на мебель (а это суть продукция не первой необходимости, а длительного пользования) вполне на уровне, несмотря на лютые подорожания последнего года. И это не экспорт. Есть подозрение, мое ИМХО, что праздник жизни (отложенный спрос)скоро закончится, но я пока не знаю, когда и чем - возможно, будет грандиозный пшик, но не в этом году точно. Думаю, в начале 2020г., если без форс-мажоров.
У Вас еще есть какие-то данные для подобных выводов или только "фанерные" новости? На днях из любопытства зашёл в новый "Эпицентр" на Петровке. Прошёлся через "мебель"... Это просто жесть. За такое должен быть налог 100% с производителя при отгрузке из цеха за загрязнение окружающей среды. Стоят дрова из ДСП и больше ничего, причём на многих необработанные торцы ( только клееная комка) уже в магазине отваливается. Так что "праздник жизни", "Мебель"-это преувеличения в Вашем сообщении.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс? Почему в Италии я это сделать могу, а в Украине - нет? Я не жалуюсь (я очень редко что-то покупаю в Украине - только когда скидка доходит до 70%)- просто риторический вопрос.
Наверное потому, что у нас очень приличная часть так называемого бизнеса заключается в импорте и перепродаже за конский прайс всего-всего-всего .
Serg-ik написав:У Вас еще есть какие-то данные для подобных выводов или только "фанерные" новости? На днях из любопытства зашёл в новый "Эпицентр" на Петровке. Прошёлся через "мебель"... Это просто жесть. За такое должен быть налог 100% с производителя при отгрузке из цеха за загрязнение окружающей среды. Стоят дрова из ДСП и больше ничего, причём на многих необработанные торцы ( только клееная комка) уже в магазине отваливается. Так что "праздник жизни", "Мебель"-это преувеличения в Вашем сообщении.
не нравится? покупай в италии/германии
был на выставке мебели. Детская кровать - 5000 ойро. парта - 2000 ойро, стул 1000 ойро, светильник 300 ойро на секундочку...
Serg-ik написав:У Вас еще есть какие-то данные для подобных выводов или только "фанерные" новости? На днях из любопытства зашёл в новый "Эпицентр" на Петровке. Прошёлся через "мебель"... Это просто жесть. За такое должен быть налог 100% с производителя при отгрузке из цеха за загрязнение окружающей среды. Стоят дрова из ДСП и больше ничего, причём на многих необработанные торцы ( только клееная комка) уже в магазине отваливается.
Я могу предоставить (буквально пару оперативных звонков) данные по физическим отгрузкам с заводов за период. По мебели с "Эпика" согласен на 100%: там поставщика зажимают в жесткие рамки, на заводах они берут продукцию класса "2 сорт/некондиция", экономят на кромках (Китай, воняет), фурнитуре и т.д. Тут вина даже не поставщика, больше магазина (Эпик) - они заставляют поставщика постоянно проводить акции. По итогу, на 95% отгрузок производитель работает в "ноль", зарабатывает на 5% дорогой продукции. Тем не менее, с учетом ранее озвученных лютых подорожаний народу деваться некуда - мебель дорогая
Faceless написав:Ни он, ни ему никто ничего не должен.
От Вас такого ,,,,,, ответа не ожидал
Странно. Я не впервые высказываю подобную мысль. Ни про ЗП, ни про цены на недвигу неуместна фраза "а сколько жолжен [получать/стоить]". Никто нисколько не должен. Зарабатывают/стоят столько, сколько стоят на рынке.
Нет. Кабмин должен определить всем (и баристе и токарю) размер оклада и надбавки. СЕРЖИК.
Кстати думаю есть какая то галузева угода и там написан оклад и надбавки того токаря.
Вижу по сообщениям не по возрасту тугу за совком.... Жизнь в сьемном хруще - боль.
О Наташа проснулась. Сейчас понесется - Горловка ВПЕРЕД! Данбас!!!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Serg-ik написав:У Вас еще есть какие-то данные для подобных выводов или только "фанерные" новости? На днях из любопытства зашёл в новый "Эпицентр" на Петровке. Прошёлся через "мебель"... Это просто жесть. За такое должен быть налог 100% с производителя при отгрузке из цеха за загрязнение окружающей среды. Стоят дрова из ДСП и больше ничего, причём на многих необработанные торцы ( только клееная комка) уже в магазине отваливается.
Я могу предоставить (буквально пару оперативных звонков) данные по физическим отгрузкам с заводов за период. По мебели с "Эпика" согласен на 100%: там поставщика зажимают в жесткие рамки, на заводах они берут продукцию класса "2 сорт/некондиция", экономят на кромках (Китай, воняет), фурнитуре и т.д. Тут вина даже не поставщика, больше магазина (Эпик) - они заставляют поставщика постоянно проводить акции. По итогу, на 95% отгрузок производитель работает в "ноль", зарабатывает на 5% дорогой продукции. Тем не менее, с учетом ранее озвученных лютых подорожаний народу деваться некуда - мебель дорогая
Зачем? Все беспросветно плохо. Полностью ВСЕ! Без исключений. вне зависимости от ситуации. Все не так. И самое главное, Я б сделал лучше, но занят.
Навеяло. Приходит мужик к доктору, жалуется: "Доктор не могу, все болит. Суда пальцем ткну - больно, сюда пальцем ткну - больно, сюда пальцем ткну - больно". Доктор: "Э батенька, да у вас палец сломан".
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).
Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел. На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. Да, идем в Европу.
Расскажите давайте что в Европе такого нет. Вернулся из Италии, 20 дней катался, исколесил от Венеции до Рима и Милана. В Риме и милане бомжи возле центральных жд вокзалов вообще ссут лёжа, даже не встают. Никто их вообще не трогает. По вечерам правда каждый вечер дворники замывают этот запах, а то бздо стоит неимоверное. Причём это бросилось в глаза 2 года назад когда я там был, сейчас думал уже такого не будет( думал может с ними начали бороться). А по итогу их ещё больше стало
Там где я живу и там где был в Германии такого не видел. Про Рим правда, мне тетушка которая с 2002 там работала раньше тоже рассказывала подобное. Правда по словам тетушки это все началось в Риме с годов так 2007-2008, раньше было поопрятнее.
sequence написав:У меня, можно сказать, инсайд с одного крупнейшего предприятия, занимающемся производством полуфабрикатов к мебели и лично знаю всех директоров заводов по производству ЛДСП, МДФ и фанеры. Так вот - объем реализации по региону (Киевская обл.), по оценкам заводов-производителей сырья: ЛДСП, МДФ, фанера сейчас находится примерно на уровне 2011-12 года, местами выше. То есть, спрос на мебель (а это суть продукция не первой необходимости, а длительного пользования) вполне на уровне, несмотря на лютые подорожания последнего года. И это не экспорт. Есть подозрение, мое ИМХО, что праздник жизни (отложенный спрос)скоро закончится, но я пока не знаю, когда и чем - возможно, будет грандиозный пшик, но не в этом году точно. Думаю, в начале 2020г., если без форс-мажоров. Возможно, сдуется и плавно - тупо деньги у народа понемногу позаканчиваются..
А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.