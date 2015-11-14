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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1078107910801081>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:инсайд с одного крупнейшего предприятия, занимающемся производством полуфабрикатов к мебели и лично знаю всех директоров заводов по производству ЛДСП, МДФ и фанеры. Так вот - объем реализации по региону (Киевская обл.), по оценкам заводов-производителей сырья: ЛДСП, МДФ, фанера сейчас находится примерно на уровне 2011-12 года, местами выше. То есть, спрос на мебель (а это суть продукция не первой необходимости, а длительного пользования) вполне на уровне, несмотря на лютые подорожания последнего года. И это не экспорт. Есть подозрение, мое ИМХО, что праздник жизни (отложенный спрос)скоро закончится, но я пока не знаю, когда и чем - возможно, будет грандиозный пшик, но не в этом году точно. Думаю, в начале 2020г., если без форс-мажоров.

У Вас еще есть какие-то данные для подобных выводов или только "фанерные" новости?
На днях из любопытства зашёл в новый "Эпицентр" на Петровке. Прошёлся через "мебель"... Это просто жесть. За такое должен быть налог 100% с производителя при отгрузке из цеха за загрязнение окружающей среды. Стоят дрова из ДСП и больше ничего, причём на многих необработанные торцы ( только клееная комка) уже в магазине отваливается.
Так что "праздник жизни", "Мебель"-это преувеличения в Вашем сообщении.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:57

Faceless В Украине есть рынок для специалистов подобного профиля? у нас АЭС больше, чем заводов по производству турбин
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:59

  airmax78 написав:Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс? Почему в Италии я это сделать могу, а в Украине - нет? Я не жалуюсь (я очень редко что-то покупаю в Украине - только когда скидка доходит до 70%)- просто риторический вопрос.


Наверное потому, что у нас очень приличная часть так называемого бизнеса заключается в импорте и перепродаже за конский прайс всего-всего-всего . :)
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:У Вас еще есть какие-то данные для подобных выводов или только "фанерные" новости?
На днях из любопытства зашёл в новый "Эпицентр" на Петровке. Прошёлся через "мебель"... Это просто жесть. За такое должен быть налог 100% с производителя при отгрузке из цеха за загрязнение окружающей среды. Стоят дрова из ДСП и больше ничего, причём на многих необработанные торцы ( только клееная комка) уже в магазине отваливается.
Так что "праздник жизни", "Мебель"-это преувеличения в Вашем сообщении.

не нравится? покупай в италии/германии

был на выставке мебели.
Детская кровать - 5000 ойро.
парта - 2000 ойро, стул 1000 ойро, светильник 300 ойро
на секундочку...
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:У Вас еще есть какие-то данные для подобных выводов или только "фанерные" новости?
На днях из любопытства зашёл в новый "Эпицентр" на Петровке. Прошёлся через "мебель"... Это просто жесть. За такое должен быть налог 100% с производителя при отгрузке из цеха за загрязнение окружающей среды. Стоят дрова из ДСП и больше ничего, причём на многих необработанные торцы ( только клееная комка) уже в магазине отваливается.

Я могу предоставить (буквально пару оперативных звонков) данные по физическим отгрузкам с заводов за период. По мебели с "Эпика" согласен на 100%: там поставщика зажимают в жесткие рамки, на заводах они берут продукцию класса "2 сорт/некондиция", экономят на кромках (Китай, воняет), фурнитуре и т.д. Тут вина даже не поставщика, больше магазина (Эпик) - они заставляют поставщика постоянно проводить акции. По итогу, на 95% отгрузок производитель работает в "ноль", зарабатывает на 5% дорогой продукции. Тем не менее, с учетом ранее озвученных лютых подорожаний народу деваться некуда - мебель дорогая
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:05

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Ни он, ни ему никто ничего не должен.

От Вас такого ,,,,,, ответа не ожидал

Странно. Я не впервые высказываю подобную мысль.
Ни про ЗП, ни про цены на недвигу неуместна фраза "а сколько жолжен [получать/стоить]".
Никто нисколько не должен. Зарабатывают/стоят столько, сколько стоят на рынке.

Нет. Кабмин должен определить всем (и баристе и токарю) размер оклада и надбавки. СЕРЖИК.

Кстати думаю есть какая то галузева угода и там написан оклад и надбавки того токаря.

Вижу по сообщениям не по возрасту тугу за совком....
Жизнь в сьемном хруще - боль.


О Наташа проснулась. Сейчас понесется - Горловка ВПЕРЕД! Данбас!!!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

еще
  Первый написав:Нет. Кабмин должен определить всем (и баристе и токарю) размер оклада и надбавки. СЕРЖИК.


За 2017 год президент Украины Петр Порошенко получил зарплату в размере 336 тыс. грн. 28 тыс в месяц, примерно 22 540 после вычета налогов. Чуть лучше баристы.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:24

  sequence написав:
  Serg-ik написав:У Вас еще есть какие-то данные для подобных выводов или только "фанерные" новости?
На днях из любопытства зашёл в новый "Эпицентр" на Петровке. Прошёлся через "мебель"... Это просто жесть. За такое должен быть налог 100% с производителя при отгрузке из цеха за загрязнение окружающей среды. Стоят дрова из ДСП и больше ничего, причём на многих необработанные торцы ( только клееная комка) уже в магазине отваливается.

Я могу предоставить (буквально пару оперативных звонков) данные по физическим отгрузкам с заводов за период. По мебели с "Эпика" согласен на 100%: там поставщика зажимают в жесткие рамки, на заводах они берут продукцию класса "2 сорт/некондиция", экономят на кромках (Китай, воняет), фурнитуре и т.д. Тут вина даже не поставщика, больше магазина (Эпик) - они заставляют поставщика постоянно проводить акции. По итогу, на 95% отгрузок производитель работает в "ноль", зарабатывает на 5% дорогой продукции. Тем не менее, с учетом ранее озвученных лютых подорожаний народу деваться некуда - мебель дорогая

Зачем? Все беспросветно плохо. Полностью ВСЕ! Без исключений. вне зависимости от ситуации. Все не так. И самое главное, Я б сделал лучше, но занят.

Навеяло.
Приходит мужик к доктору, жалуется: "Доктор не могу, все болит. Суда
пальцем ткну - больно, сюда пальцем ткну - больно, сюда пальцем ткну -
больно".
Доктор: "Э батенька, да у вас палец сломан".
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:28

  Жека79 написав:
  Хомякоид написав:
  Tribeca написав:Только вернулся изза границы.

На контрасте, после любой крупной столицы - Париж, Берлин, Москва, Мадрид - Киев смотрится очень скверно.

Но и стоит соответственно.


Хз. Наверное соотношение цена/качество поддерживается.

Все общарпанное, куча б***, убитые местами дороги, какие то покосившиеся заборы, все обклеено рекламой (это я на Борщагу приехал).


Та же фигня, я когда в Украину приехал и попал на жд вокзал Киева немного офигел.
На вокзале табор цыган, спят на земле на одеялах, человек 100, мочаться тут же всередине вокзала, все в мешках и котомках. :shock:
Да, идем в Европу.


Расскажите давайте что в Европе такого нет. Вернулся из Италии, 20 дней катался, исколесил от Венеции до Рима и Милана. В Риме и милане бомжи возле центральных жд вокзалов вообще ссут лёжа, даже не встают. Никто их вообще не трогает. По вечерам правда каждый вечер дворники замывают этот запах, а то бздо стоит неимоверное. Причём это бросилось в глаза 2 года назад когда я там был, сейчас думал уже такого не будет( думал может с ними начали бороться). А по итогу их ещё больше стало


Там где я живу и там где был в Германии такого не видел.
Про Рим правда, мне тетушка которая с 2002 там работала раньше тоже рассказывала подобное. Правда по словам тетушки это все началось в Риме с годов так 2007-2008, раньше было поопрятнее.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:36

  sequence написав:У меня, можно сказать, инсайд с одного крупнейшего предприятия, занимающемся производством полуфабрикатов к мебели и лично знаю всех директоров заводов по производству ЛДСП, МДФ и фанеры. Так вот - объем реализации по региону (Киевская обл.), по оценкам заводов-производителей сырья: ЛДСП, МДФ, фанера сейчас находится примерно на уровне 2011-12 года, местами выше. То есть, спрос на мебель (а это суть продукция не первой необходимости, а длительного пользования) вполне на уровне, несмотря на лютые подорожания последнего года. И это не экспорт. Есть подозрение, мое ИМХО, что праздник жизни (отложенный спрос)скоро закончится, но я пока не знаю, когда и чем - возможно, будет грандиозный пшик, но не в этом году точно. Думаю, в начале 2020г., если без форс-мажоров. Возможно, сдуется и плавно - тупо деньги у народа понемногу позаканчиваются..


А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.
vladimir07
 
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