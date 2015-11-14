Додано: Пон 14 тра, 2018 09:57

Faceless В Украине есть рынок для специалистов подобного профиля? у нас АЭС больше, чем заводов по производству турбин

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери