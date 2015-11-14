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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1078107910801081

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:42

  Хомякоид написав:
Там где я живу и там где был в Германии такого не видел.
Про Рим правда, мне тетушка которая с 2002 там работала раньше тоже рассказывала подобное. Правда по словам тетушки это все началось в Риме с годов так 2007-2008, раньше было поопрятнее.

В небольших городках Германии и вправду такого нет, а вот в крупных... на том же самом Франкфуртском ЖД вокзале не успеваешь подойти к автомату по продаже билетов, как к тебе бросается какой-нибудь попрошайка с полным набором соответствующих запахов и канючит все время, пока выбиваешь билет
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:45

  Вкладчик1234 написав:Эволюция "розового бункера":
1. Врозеточники
2. Водители убера
3. Баристы
4. To be continued ...

Вы забыли про успешных упаковщиков курятины ;)
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:50

  Faceless написав:
Tribeca написав:
  kingkongovets написав:«Вот забавно.

Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.

Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.

Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»

https://www.facebook.com/victor.tregubo ... 6863706840

зы: там еще и каменты стоит почитать



Вы так пишите, как будто речь идет не о зарплате 380$, а раз в десять больше.

ТРИСТА ВОСЕМДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ. 318 (ТРИСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ) евро.

Вы реально думаете что должна очередь стоять за работу на 300 евро? Особенно в Киеве?

Есть рынок труда. На рынке баристы видимо оцениваются дороже. В чем вопрос той ТП, которая открыла миниточку по разливу кофе и ищет рабов?

Я не говорю что это высококвалифицированный работник, но определенные навыки нужно иметь (врядли кто-то из этого форума может вот так взять и стать баристой в момент), есть требования к внешнему виду (бабку с жеппой 80го размера, которая могла бы например собирать клубнику, в баристы явно не возьмут), ответственности и т.д.

Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?

Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?

Давайте повесим обьявление по поиску програмеров на 300евро и будем возмущаться почему никто не хочет идти работать.
Да, бариста, особенно хороший бариста - это квалифицированный персонал, умеющий работать быстро, качественно, разбирающийся во вкусе кофе и умеющий варьировать настройки машины, но очень важная черта - приятный в общении, тот, к которому идут и который набирает постоянных клиентов. Даже если у его дороже чем у соседей.
У нас недавно из точки, где берём кофе, ушел такой. Выручку делал 4-7 тыс в день.
Ушел кстати в какую-то компанию, занимающуюся логистикой нефти и бензина.

На 300 ойро, це уже на рівні аскета, якщо сам та без сім"ї, що вна Києві\Польщі. А щ ж тре враховувати сім"ю. За 300 ойро не буде ніякого покращення демографії природнім шляхом.
І гетто-шпаківні будуть пустопорожніми, а совкошлак із забитими досками вікнами.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:53

  hume написав:
  Bolt написав:Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.

Цена кофе?
По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.

Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами.
Пс
Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.

1 кохфе в мінуту
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:54

  Оранжевый-хит сезона написав:Я вообще вангую что три последних дня мая гривна укрепится. Приезд 50 000 болельщиков и Троица.

В мене ідея, може то підзаработать цоколем пару штуцеров гріши на болільщиках, що думаєте?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:58

  Оранжевый-хит сезона написав:«В последнее время наблюдается тенденция возвращения в Киев людей, которые год-два назад приобрели жилье в пригороде и переехали туда в надежде быть ближе к природе, жить на свежем воздухе, без шума. Но столкнулись с транспортными проблемами, отсутствием или недостаточной развитостью социальной, торговой и развлекательной инфраструктуры, более низким социальным и культурным уровнем соседей», – рассказал Mind Иван Кудояр.

може хіба із Вишньового.
з Ірпеня\Бучі не наблюдаю тенденції, і даже наоборот.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ідзаработать цоколем пару штуцеров гріши на болільщиках, що думаєте?

не ганьби країну
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:09

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я вообще вангую что три последних дня мая гривна укрепится. Приезд 50 000 болельщиков и Троица.

В мене ідея, може то підзаработать цоколем пару штуцеров гріши на болільщиках, що думаєте?


поздно опомнился. кто планировал ехать уже забукал себе 1к па100т в сутки
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:18

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я вообще вангую что три последних дня мая гривна укрепится. Приезд 50 000 болельщиков и Троица.

В мене ідея, може то підзаработать цоколем пару штуцеров гріши на болільщиках, що думаєте?

Отличная идея. Винтаж нынче в моде.
Главное - договориться с каким-нибудь пенсом-отставником, владельцем горбатого "запорожца" по поводу ежедневного трансфера болельщиков туда-обратно. Еще потребуется холодильник ЗИЛ 1960-го года выпуска, заполненный "жигулевским", и пионерский горн.
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