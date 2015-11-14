Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Там где я живу и там где был в Германии такого не видел. Про Рим правда, мне тетушка которая с 2002 там работала раньше тоже рассказывала подобное. Правда по словам тетушки это все началось в Риме с годов так 2007-2008, раньше было поопрятнее.
В небольших городках Германии и вправду такого нет, а вот в крупных... на том же самом Франкфуртском ЖД вокзале не успеваешь подойти к автомату по продаже билетов, как к тебе бросается какой-нибудь попрошайка с полным набором соответствующих запахов и канючит все время, пока выбиваешь билет
Вкладчик1234 написав:Эволюция "розового бункера": 1. Врозеточники 2. Водители убера 3. Баристы 4. To be continued ...
Вы забыли про успешных упаковщиков курятины
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Недавно - ну еще с полгода назад - где-то в ленте была сильная ругань, что у нас-де в стране завышены официальные зарплаты (средняя сейчас под 8 тысяч), а на самом деле люди получают по 2-3 тысячи.
Сейчас же под постом одной подруги четвертые сутки пылают заднИцы - люди пачками утверждают, что в Киеве бариста (даже без опыта работы) не станет работать меньше, чем за 10 тысяч. И ладно бы в Киеве, но в комментах такое же называют ребята из регионов.
Вопрос "кому верить" я уже не ставлю. Я уже просто жалею, что не могу проверить, сколько имен отписавшихся совпадает в этих двух спорах...»
Вы так пишите, как будто речь идет не о зарплате 380$, а раз в десять больше.
ТРИСТА ВОСЕМДЕСЯТ ДОЛЛАРОВ. 318 (ТРИСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ) евро.
Вы реально думаете что должна очередь стоять за работу на 300 евро? Особенно в Киеве?
Есть рынок труда. На рынке баристы видимо оцениваются дороже. В чем вопрос той ТП, которая открыла миниточку по разливу кофе и ищет рабов?
Я не говорю что это высококвалифицированный работник, но определенные навыки нужно иметь (врядли кто-то из этого форума может вот так взять и стать баристой в момент), есть требования к внешнему виду (бабку с жеппой 80го размера, которая могла бы например собирать клубнику, в баристы явно не возьмут), ответственности и т.д.
Можно ли нормально жить (а не выживать) в Киеве на 300евро/мес, если ты не флаймен? Можно ли снять комнату, заплатить комуналку, пропитаться, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ (о чем постоянно пишет К-ц), купить одежду не в секонде? Оплатить себе хоть минимальную учебу? Хоть минимальное лечение? Хоть минимальный отпуск?
Тем более что бариста - это чел, который работает непосредственно руками, он и в Польще, и в РФ - бариста. Так почему он в этих странах без проблем может заработать в разы больше?
Давайте повесим обьявление по поиску програмеров на 300евро и будем возмущаться почему никто не хочет идти работать.
Да, бариста, особенно хороший бариста - это квалифицированный персонал, умеющий работать быстро, качественно, разбирающийся во вкусе кофе и умеющий варьировать настройки машины, но очень важная черта - приятный в общении, тот, к которому идут и который набирает постоянных клиентов. Даже если у его дороже чем у соседей. У нас недавно из точки, где берём кофе, ушел такой. Выручку делал 4-7 тыс в день. Ушел кстати в какую-то компанию, занимающуюся логистикой нефти и бензина.
На 300 ойро, це уже на рівні аскета, якщо сам та без сім"ї, що вна Києві\Польщі. А щ ж тре враховувати сім"ю. За 300 ойро не буде ніякого покращення демографії природнім шляхом. І гетто-шпаківні будуть пустопорожніми, а совкошлак із забитими досками вікнами.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Bolt написав:Бариста в Афинах.Кафе недалеко от Акрополя.ЗП+чаевые 1500 ойро в месяц.
Цена кофе? По моим прикидкам в среднем от 2х до 5 ойро.
Короче, бариста присоединяется к врозеточнекам, и таксонам. А выручка 4-7 кгрн при цене чашки американо 15 грн за гранью добра зла, даже если добить гвносэндвичами. Пс Тут вкладываешь, ремонтируешь, паришься за эту недвигу, пытаешься в аренду сдать. Всё оказывается это х-ня. Купил кофемашину и продавай себе по 400 чашек в день.(по фейслесу), это ещё я высоко планку цены кофе взял.
1 кохфе в мінуту
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:Я вообще вангую что три последних дня мая гривна укрепится. Приезд 50 000 болельщиков и Троица.
В мене ідея, може то підзаработать цоколем пару штуцеров гріши на болільщиках, що думаєте?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:«В последнее время наблюдается тенденция возвращения в Киев людей, которые год-два назад приобрели жилье в пригороде и переехали туда в надежде быть ближе к природе, жить на свежем воздухе, без шума. Но столкнулись с транспортными проблемами, отсутствием или недостаточной развитостью социальной, торговой и развлекательной инфраструктуры, более низким социальным и культурным уровнем соседей», – рассказал Mind Иван Кудояр.
може хіба із Вишньового. з Ірпеня\Бучі не наблюдаю тенденції, і даже наоборот.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:Я вообще вангую что три последних дня мая гривна укрепится. Приезд 50 000 болельщиков и Троица.
В мене ідея, може то підзаработать цоколем пару штуцеров гріши на болільщиках, що думаєте?
Отличная идея. Винтаж нынче в моде. Главное - договориться с каким-нибудь пенсом-отставником, владельцем горбатого "запорожца" по поводу ежедневного трансфера болельщиков туда-обратно. Еще потребуется холодильник ЗИЛ 1960-го года выпуска, заполненный "жигулевским", и пионерский горн.