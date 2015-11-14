Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:30 мая будет статистика по строительству за 1 квартал 2018 года, судя по количеству выданных почтовых адресов будет немало
Гы. А уня всё танго танцует.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября. Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...
относительное затишье закончится уже в июне....увы
Что девал уже на июнь перенесли? "Эксперт"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.
это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%
Kangaro написав:Предлагаю сделать опрос по лендлордам: сколько квартир в Аренде 1....5, сколько денег приносит 5-100т грн
Тут таких нет
Гы. А загонщики Аленей влад и трибека? А прохожий? А вы?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.
это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%
Мебель с накоплений? Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. Это намного ближе к текущим доходам. Выход продажи мебели на уровень 10-12, плюс рост доходов до уровня этих годов, подтверждаемый статистикой, говорят о том, что кризис закончился. Цены на недвижимость ниже, чем тогда в силу нескольких причин. Мало накопили за худые 14-15 годы. Много построили во время строительного бума, который спровоцировали накопления по 8 и резко упавшие в долларах цены на первичку. Много людей выехали на заработки.
airmax78 написав:Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс? Почему в Италии я это сделать могу, а в Украине - нет? Я не жалуюсь (я очень редко что-то покупаю в Украине - только когда скидка доходит до 70%)- просто риторический вопрос.
Наверное потому, что у нас очень приличная часть так называемого бизнеса заключается в импорте и перепродаже за конский прайс всего-всего-всего .
а еще потому, что ритейл уже давно в онлайне. кто хочет пощелкать лицом в красивых магазинах - неизбежно будет переплачивать
airmax78 написав:Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс? Почему в Италии я это сделать могу, а в Украине - нет? Я не жалуюсь (я очень редко что-то покупаю в Украине - только когда скидка доходит до 70%)- просто риторический вопрос.
Наверное потому, что у нас очень приличная часть так называемого бизнеса заключается в импорте и перепродаже за конский прайс всего-всего-всего .
а еще потому, что ритейл уже давно в онлайне. кто хочет пощелкать лицом в красивых магазинах - неизбежно будет переплачивать
в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.