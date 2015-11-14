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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1080108110821083>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:53

Предлагаю сделать опрос по лендлордам: сколько квартир в Аренде 1....5, сколько денег приносит 5-100т грн
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:59

  Оранжевый-хит сезона написав:30 мая будет статистика по строительству за 1 квартал 2018 года, судя по количеству выданных почтовых адресов будет немало

Гы. А уня всё танго танцует.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:00

  Kangaro написав:Предлагаю сделать опрос по лендлордам: сколько квартир в Аренде 1....5, сколько денег приносит 5-100т грн


Тут таких нет :oops:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:02

  Kangaro написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Давайте прикинем сколько времени в стране осталось относительного затишья, я оцениваю ровно в 4 месяца до середины сентября.
Т.е. дома с готовностью в 80%+ сдадутся без проблем, остальные могут зависнуть со сдачей на годик где то...


относительное затишье закончится уже в июне....увы

Что девал уже на июнь перенесли? "Эксперт"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:03

  vladimir07 написав:..

А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.

это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:05

  Жека79 написав:
  Kangaro написав:Предлагаю сделать опрос по лендлордам: сколько квартир в Аренде 1....5, сколько денег приносит 5-100т грн


Тут таких нет :oops:

Гы. А загонщики Аленей влад и трибека? А прохожий? А вы?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:18

  Kangaro написав:не нравится? покупай в италии/германии

был на выставке мебели.
Детская кровать - 5000 ойро.
парта - 2000 ойро, стул 1000 ойро, светильник 300 ойро
на секундочку...


Не буду спорить, но
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss? ... hreibtisch

https://www.amazon.de/Kettler-College-K ... chul+tisch

И парта по ссылке 2 - цена в Украине
http://parta-shop.com.ua/catalog/party/ ... ge-box-ii/
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:20

  sequence написав:
  vladimir07 написав:..

А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.

это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%

Мебель с накоплений?
Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. Это намного ближе к текущим доходам.
Выход продажи мебели на уровень 10-12, плюс рост доходов до уровня этих годов, подтверждаемый статистикой, говорят о том, что кризис закончился.
Цены на недвижимость ниже, чем тогда в силу нескольких причин.
Мало накопили за худые 14-15 годы.
Много построили во время строительного бума, который спровоцировали накопления по 8
и резко упавшие в долларах цены на первичку.
Много людей выехали на заработки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:21

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс? Почему в Италии я это сделать могу, а в Украине - нет? Я не жалуюсь (я очень редко что-то покупаю в Украине - только когда скидка доходит до 70%)- просто риторический вопрос.


Наверное потому, что у нас очень приличная часть так называемого бизнеса заключается в импорте и перепродаже за конский прайс всего-всего-всего . :)


а еще потому, что ритейл уже давно в онлайне. кто хочет пощелкать лицом в красивых магазинах - неизбежно будет переплачивать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс? Почему в Италии я это сделать могу, а в Украине - нет? Я не жалуюсь (я очень редко что-то покупаю в Украине - только когда скидка доходит до 70%)- просто риторический вопрос.


Наверное потому, что у нас очень приличная часть так называемого бизнеса заключается в импорте и перепродаже за конский прайс всего-всего-всего . :)


а еще потому, что ритейл уже давно в онлайне. кто хочет пощелкать лицом в красивых магазинах - неизбежно будет переплачивать


в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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