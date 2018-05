Додано: Пон 14 тра, 2018 12:23

trololo написав: vladimir07 написав: airmax78 написав: Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс? Почему в Италии я это сделать могу, а в Украине - нет? Я не жалуюсь (я очень редко что-то покупаю в Украине - только когда скидка доходит до 70%)- просто риторический вопрос. Почему не могу пойти как белый человек в обычный магазин и купить то что мне нужно за вменяемые деньги, а не гуано за конский прайс? Почему в Италии я это сделать могу, а в Украине - нет? Я не жалуюсь (я очень редко что-то покупаю в Украине - только когда скидка доходит до 70%)- просто риторический вопрос.



Наверное потому, что у нас очень приличная часть так называемого бизнеса заключается в импорте и перепродаже за конский прайс всего-всего-всего . Наверное потому, что у нас очень приличная часть так называемого бизнеса заключается в импорте и перепродаже за конский прайс всего-всего-всего .



а еще потому, что ритейл уже давно в онлайне. кто хочет пощелкать лицом в красивых магазинах - неизбежно будет переплачивать а еще потому, что ритейл уже давно в онлайне. кто хочет пощелкать лицом в красивых магазинах - неизбежно будет переплачивать



в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял

