trololo написав: kingkongovets написав: в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял



не знаю, если производитель не мудрит с размерами, то можно и онлайн подобрать. тем более, если не первый раз покупать не знаю, если производитель не мудрит с размерами, то можно и онлайн подобрать. тем более, если не первый раз покупать



я сужу по запросам потенциальных арендаторов - все есть в онлайне, но всем тем не менее нужны примерочные или шоурумы

и речь не только об одежде и обуви я сужу по запросам потенциальных арендаторов - все есть в онлайне, но всем тем не менее нужны примерочные или шоурумыи речь не только об одежде и обуви

