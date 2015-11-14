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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:23
Kangaro написав:
Предлагаю сделать опрос по лендлордам: сколько квартир в Аренде 1....5, сколько денег приносит 5-100т грн
все знают, что круче риспекта никого нет и быть не может
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:24
Vlad442 написав: sequence написав: vladimir07 написав:
..
А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.
это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%
Мебель с накоплений?
Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. Это намного ближе к текущим доходам.
Выход продажи мебели на уровень 10-12, плюс рост доходов до уровня этих годов, подтверждаемый статистикой, говорят о том, что кризис закончился.
Цены на недвижимость ниже, чем тогда в силу нескольких причин.
Мало накопили за худые 14-15 годы.
Много построили во время строительного бума, который спровоцировали накопления по 8
и резко упавшие в долларах цены на первичку.
Много людей выехали на заработки.
И десятки тысяч квартир в навесе!
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:25
kingkongovets написав:
в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял
не знаю, если производитель не мудрит с размерами, то можно и онлайн подобрать. тем более, если не первый раз покупать
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:26
sequence написав: vladimir07 написав:
..
А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.
это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%
Кредитов полно, я отбиваюсь от повышения кредитных лимитов.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:33
Vlad442 написав:
Мебель с накоплений?
Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. ...
Да, с накоплений. Мы же вроде о новострое говорим?? Бюджет на обустраивание 2к хаты примерно 100-200К грн, в зависимости от дохода и хотелок. У нас много семей может за 3-4 мес накопить 150К?? Ваша версия? Или будем по цють-цють: в этом месяце одну тумбочку, в следующем другую, на третий сверху столешкой накроем; все это время спим на полу, бо на диван не хватает, так как кухню строим И т.д.... Поверьте, я по мебели знаю несколько больше вас, при всем уважении
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:37
Оранжевый-хит сезона написав:
.. Кредитов полно, я отбиваюсь от повышения кредитных лимитов.
Это грустно, я надеялся, что высокий процент по кредитам отобьет охоту.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:40
trololo написав: kingkongovets написав:
в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял
не знаю, если производитель не мудрит с размерами, то можно и онлайн подобрать. тем более, если не первый раз покупать
я сужу по запросам потенциальных арендаторов - все есть в онлайне, но всем тем не менее нужны примерочные или шоурумы
и речь не только об одежде и обуви
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:42
kingkongovets
ну вот, кому надо примерочная и губастая телка в центре, пусть переплачивают, я не против. но стонать тогда не надо, что дорого
(я о аирмаксе)
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 14 тра, 2018 12:59
sequence написав: vladimir07 написав:
..
А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.
это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%
Хорошо, а когда деньги на мебель позаканчиваются, что будет вслед за этим событием в 2020-м ?
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Додано: Пон 14 тра, 2018 13:06
sequence написав: Vlad442 написав:
Мебель с накоплений?
Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. ...
Да, с накоплений. Мы же вроде о новострое говорим?? Бюджет на обустраивание 2к хаты примерно 100-200К грн, в зависимости от дохода и хотелок. У нас много семей может за 3-4 мес накопить 150К?? Ваша версия? Или будем по цють-цють: в этом месяце одну тумбочку, в следующем другую, на третий сверху столешкой накроем; все это время спим на полу, бо на диван не хватает, так как кухню строим И т.д.... Поверьте, я по мебели знаю несколько больше вас, при всем уважении
Я не увидел, что речь идет о мебели в новостроях. Просто об уровне продаж мебели по сравнением с 11 годом.
Даже в новострое все индивидуально. Многие доделывают ремонт на последние и спят на матрасе на полу, постепенно покупая мебель с текущих доходов. Или завозят старую, которую постепенно меняют. У меня знакомая недавно купила очень недешевую квартиру с хорошим ремонтом, но пришлось немного залезть в долги. Покупка мебели по ее запросам для нее сейчас не в первостепенном приоритете, так как нет таких свободных денег.
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