RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10811082108310841085>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:23

  Kangaro написав:Предлагаю сделать опрос по лендлордам: сколько квартир в Аренде 1....5, сколько денег приносит 5-100т грн


все знают, что круче риспекта никого нет и быть не может
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  sequence написав:
  vladimir07 написав:..

А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.

это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%

Мебель с накоплений?
Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. Это намного ближе к текущим доходам.
Выход продажи мебели на уровень 10-12, плюс рост доходов до уровня этих годов, подтверждаемый статистикой, говорят о том, что кризис закончился.
Цены на недвижимость ниже, чем тогда в силу нескольких причин.
Мало накопили за худые 14-15 годы.
Много построили во время строительного бума, который спровоцировали накопления по 8
и резко упавшие в долларах цены на первичку.
Много людей выехали на заработки.
И десятки тысяч квартир в навесе!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18566
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:25

  kingkongovets написав:в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял


не знаю, если производитель не мудрит с размерами, то можно и онлайн подобрать. тем более, если не первый раз покупать
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  vladimir07 написав:..

А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.

это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%
Кредитов полно, я отбиваюсь от повышения кредитных лимитов.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18566
З нами з: 20.04.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:33

  Vlad442 написав:Мебель с накоплений?
Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. ...

Да, с накоплений. Мы же вроде о новострое говорим?? Бюджет на обустраивание 2к хаты примерно 100-200К грн, в зависимости от дохода и хотелок. У нас много семей может за 3-4 мес накопить 150К?? Ваша версия? Или будем по цють-цють: в этом месяце одну тумбочку, в следующем другую, на третий сверху столешкой накроем; все это время спим на полу, бо на диван не хватает, так как кухню строим И т.д.... Поверьте, я по мебели знаю несколько больше вас, при всем уважении
sequence
 
Повідомлень: 974
З нами з: 29.12.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:37

  Оранжевый-хит сезона написав:.. Кредитов полно, я отбиваюсь от повышения кредитных лимитов.

Это грустно, я надеялся, что высокий процент по кредитам отобьет охоту.
sequence
 
Повідомлень: 974
З нами з: 29.12.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  kingkongovets написав:в онлайне то в онлайне, но шоурумы и примерочные пока никто не отменял


не знаю, если производитель не мудрит с размерами, то можно и онлайн подобрать. тем более, если не первый раз покупать


я сужу по запросам потенциальных арендаторов - все есть в онлайне, но всем тем не менее нужны примерочные или шоурумы
и речь не только об одежде и обуви
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 05.06.16
Подякував: 190 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:42

kingkongovets

ну вот, кому надо примерочная и губастая телка в центре, пусть переплачивают, я не против. но стонать тогда не надо, что дорого :) (я о аирмаксе)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3032
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 12:59

  sequence написав:
  vladimir07 написав:..

А почему деньги позаканчиваются ? Если покупки идут с текущих доходов, а не со сбережений.

это покупка продуктов идет с текущих доходов. Мебель, как и бытовая техника (тот же ценовой сегмент) идет преимущественно за счет накоплений или кредитов. Кредитов нет, поэтому см. п1. Рост доходов не покрывает подорожание сырья для изготовления мебели - за год примерно на 40%


Хорошо, а когда деньги на мебель позаканчиваются, что будет вслед за этим событием в 2020-м ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:06

  sequence написав:
  Vlad442 написав:Мебель с накоплений?
Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. ...

Да, с накоплений. Мы же вроде о новострое говорим?? Бюджет на обустраивание 2к хаты примерно 100-200К грн, в зависимости от дохода и хотелок. У нас много семей может за 3-4 мес накопить 150К?? Ваша версия? Или будем по цють-цють: в этом месяце одну тумбочку, в следующем другую, на третий сверху столешкой накроем; все это время спим на полу, бо на диван не хватает, так как кухню строим И т.д.... Поверьте, я по мебели знаю несколько больше вас, при всем уважении

Я не увидел, что речь идет о мебели в новостроях. Просто об уровне продаж мебели по сравнением с 11 годом.
Даже в новострое все индивидуально. Многие доделывают ремонт на последние и спят на матрасе на полу, постепенно покупая мебель с текущих доходов. Или завозят старую, которую постепенно меняют. У меня знакомая недавно купила очень недешевую квартиру с хорошим ремонтом, но пришлось немного залезть в долги. Покупка мебели по ее запросам для нее сейчас не в первостепенном приоритете, так как нет таких свободных денег.
Vlad442
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10811082108310841085>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, galadriel, Чукча2, ЯЧитатель і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10706 1944776
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 12:12
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23235
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 99977
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.