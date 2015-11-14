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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:07

  vladimir07 написав:..

Хорошо, а когда деньги на мебель позаканчиваются, что будет вслед за этим событием в 2020-м ?

я предпочитаю об этом не думать. Слишком много факторов сходятся - хронически дефицитное сальдо торгового баланса, крупные выплаты валютных долгов, выборы.. Ниче хорошего, однако посмотрим..
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:10

  sequence написав:
  Vlad442 написав:Мебель с накоплений?
Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. ...

Да, с накоплений. Мы же вроде о новострое говорим?? Бюджет на обустраивание 2к хаты примерно 100-200К грн, в зависимости от дохода и хотелок. У нас много семей может за 3-4 мес накопить 150К?? Ваша версия? Или будем по цють-цють: в этом месяце одну тумбочку, в следующем другую, на третий сверху столешкой накроем; все это время спим на полу, бо на диван не хватает, так как кухню строим И т.д.... Поверьте, я по мебели знаю несколько больше вас, при всем уважении


Я не верю, что поголовно в новострострой вся мебель покупается за 1 раз.
Не верю. Очен много примеров купили матрас и спят на полу, через месяц купили кровать.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:17

[quote="4364583:Vlad442".. Я не увидел, что речь идет о мебели в новостроях. Просто об уровне продаж мебели по сравнением с 11 годом...[/quote]
Основной покупатель мебели сейчас - житель новостроя и немного торгового оборудования. У мебельщиков работы полно - у кого руки не кривые. В 11 году еще был жив корпоративный сермент: офиска, торговое оборудование и т.д. Новострои были, их было чуть меньше, но и мебель была намного дешевле. Средняя кухня без техники тогда обходилась 10К, сейчас 25К
Востаннє редагувалось sequence в Пон 14 тра, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:17

  trololo написав:kingkongovets

ну вот, кому надо примерочная и губастая телка в центре, пусть переплачивают, я не против. но стонать тогда не надо, что дорого :) (я о аирмаксе)


Он супругу отправил работать на 0.25 ставки в школу при доходе по легенде как в Маями,а сам вроде только о шикарных МОПах бредит и на меньшее не согласен,почему же он тогда в Голосеево не пошёл дальше стадии "заказать вариант дизайнерского ремонта"? История умалчивает...

Всё больше склоняюсь к мысли,что надо не читать(тратить бесполезно время) некоторых фантазёров,кроме каких-то подсознательных фобий "я так хочу,но даже Ж с дивана не оторву",там нет ничего и не будет)))

Люди попросили поискать новострой до 13-14 000 за метр однух,со сдачей до половины 19-го,я сходу ответил,что таких толком нет,если не считать циганского табора с уней...
Задание было жёстким: до 35-ти квадратов,не студия,с отдельной кухней,за смешные по факту деньги и хочется новостроя без тараканов и уютных кабинетов,люди из маленького города,просто сын учится на 1-м курсе,а ещё есть младшая сестрёнка,которая тоже будет учится осенью 19-го канечна в стАлице)))
Вот и хотят им подогнать квартирку,занедорого)) Я говорю,что цены под 20 000 за метр,и кубатуры побольше,ответили будем ждать,я так понял яростно скирдировать это переводится...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:.. Кредитов полно, я отбиваюсь от повышения кредитных лимитов.

Это грустно, я надеялся, что высокий процент по кредитам отобьет охоту.
Ничего не грустного, если уметь пользоваться
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:22

  Первый написав:
Я не верю, что поголовно в новострострой вся мебель покупается за 1 раз.
Не верю. Очен много примеров купили матрас и спят на полу, через месяц купили кровать.

Я и не собираюсь вас переубеждать. Просто в силу того, что у самого в новой квартире вся мебель стоит, но до кухни руки не доходят. Даже проект сделать :)) Хотя сам прекрасно в этом разбираюсь, есть куча специалистов готовых помочь. Нет времени. Вот комменты на финансе есть время строчить, а на кухню нет.. Только жене не говорите :) Тем не менее, кто бы и что не говорил, у каждого кто сделал ремонт, должны остаться хотя бы пару косарей на меблюху, саму необходимую: пару шкафов, кроватей, кухоньку.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:23

  Faceless написав:..
Это грустно, я надеялся, что высокий процент по кредитам отобьет охоту.
Ничего не грустного, если уметь пользоваться[/quote] Научите
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:25

  Faceless написав:..
Ничего не грустного, если уметь пользоваться
Научите
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:26

  sequence написав: Научите


Вспомнилось: вы не любите кошек?
-Просто вы не умеете их готовить!)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

somilitark написав:
  trololo написав:kingkongovets

ну вот, кому надо примерочная и губастая телка в центре, пусть переплачивают, я не против. но стонать тогда не надо, что дорого :) (я о аирмаксе)


Он супругу отправил работать на 0.25 ставки в школу при доходе по легенде как в Маями,а сам вроде только о шикарных МОПах бредит и на меньшее не согласен,почему же он тогда в Голосеево не пошёл дальше стадии "заказать вариант дизайнерского ремонта"? История умалчивает...

Всё больше склоняюсь к мысли,что надо не читать(тратить бесполезно время) некоторых фантазёров,кроме каких-то подсознательных фобий "я так хочу,но даже Ж с дивана не оторву",там нет ничего и не будет)))

Люди попросили поискать новострой до 13-14 000 за метр однух,со сдачей до половины 19-го,я сходу ответил,что таких толком нет,если не считать циганского табора с уней...
Задание было жёстким: до 35-ти квадратов,не студия,с отдельной кухней,за смешные по факту деньги и хочется новостроя без тараканов и уютных кабинетов,люди из маленького города,просто сын учится на 1-м курсе,а ещё есть младшая сестрёнка,которая тоже будет учится осенью 19-го канечна в стАлице)))
Вот и хотят им подогнать квартирку,занедорого)) Я говорю,что цены под 20 000 за метр,и кубатуры побольше,ответили будем ждать,я так понял яростно скирдировать это переводится...
Только Оранж или пригород.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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