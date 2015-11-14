я предпочитаю об этом не думать. Слишком много факторов сходятся - хронически дефицитное сальдо торгового баланса, крупные выплаты валютных долгов, выборы.. Ниче хорошего, однако посмотрим..
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:07
я предпочитаю об этом не думать. Слишком много факторов сходятся - хронически дефицитное сальдо торгового баланса, крупные выплаты валютных долгов, выборы.. Ниче хорошего, однако посмотрим..
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:10
Я не верю, что поголовно в новострострой вся мебель покупается за 1 раз.
Не верю. Очен много примеров купили матрас и спят на полу, через месяц купили кровать.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:17
[quote="4364583:Vlad442".. Я не увидел, что речь идет о мебели в новостроях. Просто об уровне продаж мебели по сравнением с 11 годом...[/quote]
Основной покупатель мебели сейчас - житель новостроя и немного торгового оборудования. У мебельщиков работы полно - у кого руки не кривые. В 11 году еще был жив корпоративный сермент: офиска, торговое оборудование и т.д. Новострои были, их было чуть меньше, но и мебель была намного дешевле. Средняя кухня без техники тогда обходилась 10К, сейчас 25К
Востаннє редагувалось sequence в Пон 14 тра, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:17
Он супругу отправил работать на 0.25 ставки в школу при доходе по легенде как в Маями,а сам вроде только о шикарных МОПах бредит и на меньшее не согласен,почему же он тогда в Голосеево не пошёл дальше стадии "заказать вариант дизайнерского ремонта"? История умалчивает...
Всё больше склоняюсь к мысли,что надо не читать(тратить бесполезно время) некоторых фантазёров,кроме каких-то подсознательных фобий "я так хочу,но даже Ж с дивана не оторву",там нет ничего и не будет)))
Люди попросили поискать новострой до 13-14 000 за метр однух,со сдачей до половины 19-го,я сходу ответил,что таких толком нет,если не считать циганского табора с уней...
Задание было жёстким: до 35-ти квадратов,не студия,с отдельной кухней,за смешные по факту деньги и хочется новостроя без тараканов и уютных кабинетов,люди из маленького города,просто сын учится на 1-м курсе,а ещё есть младшая сестрёнка,которая тоже будет учится осенью 19-го канечна в стАлице)))
Вот и хотят им подогнать квартирку,занедорого)) Я говорю,что цены под 20 000 за метр,и кубатуры побольше,ответили будем ждать,я так понял яростно скирдировать это переводится...
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ничего не грустного, если уметь пользоваться
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:22
Я и не собираюсь вас переубеждать. Просто в силу того, что у самого в новой квартире вся мебель стоит, но до кухни руки не доходят. Даже проект сделать ) Хотя сам прекрасно в этом разбираюсь, есть куча специалистов готовых помочь. Нет времени. Вот комменты на финансе есть время строчить, а на кухню нет.. Только жене не говорите Тем не менее, кто бы и что не говорил, у каждого кто сделал ремонт, должны остаться хотя бы пару косарей на меблюху, саму необходимую: пару шкафов, кроватей, кухоньку.
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:23
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:25
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:26
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Только Оранж или пригород.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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