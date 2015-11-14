Додано: Пон 14 тра, 2018 13:17

trololo написав: kingkongovets



ну вот, кому надо примерочная и губастая телка в центре, пусть переплачивают, я не против. но стонать тогда не надо, что дорого (я о аирмаксе) ну вот, кому надо примерочная и губастая телка в центре, пусть переплачивают, я не против. но стонать тогда не надо, что дорого(я о аирмаксе)

Он супругу отправил работать на 0.25 ставки в школу при доходе по легенде как в Маями,а сам вроде только о шикарных МОПах бредит и на меньшее не согласен,почему же он тогда в Голосеево не пошёл дальше стадии "заказать вариант дизайнерского ремонта"? История умалчивает...Всё больше склоняюсь к мысли,что надо не читать(тратить бесполезно время) некоторых фантазёров,кроме каких-то подсознательных фобий "я так хочу,но даже Ж с дивана не оторву",там нет ничего и не будет)))Люди попросили поискать новострой до 13-14 000 за метр однух,со сдачей до половины 19-го,я сходу ответил,что таких толком нет,если не считать циганского табора с уней...Задание было жёстким: до 35-ти квадратов,не студия,с отдельной кухней,за смешные по факту деньги и хочется новостроя без тараканов и уютных кабинетов,люди из маленького города,просто сын учится на 1-м курсе,а ещё есть младшая сестрёнка,которая тоже будет учится осенью 19-го канечна в стАлице)))Вот и хотят им подогнать квартирку,занедорого)) Я говорю,что цены под 20 000 за метр,и кубатуры побольше,ответили будем ждать,я так понял яростно скирдировать это переводится...