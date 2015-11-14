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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 848
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
22
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
157
Якість будівництва
15%
130
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:37

  sequence написав:
  Первый написав:
Я не верю, что поголовно в новострострой вся мебель покупается за 1 раз.
Не верю. Очен много примеров купили матрас и спят на полу, через месяц купили кровать.

Я и не собираюсь вас переубеждать. Просто в силу того, что у самого в новой квартире вся мебель стоит, но до кухни руки не доходят. Даже проект сделать :)) Хотя сам прекрасно в этом разбираюсь, есть куча специалистов готовых помочь. Нет времени. Вот комменты на финансе есть время строчить, а на кухню нет.. Только жене не говорите :) Тем не менее, кто бы и что не говорил, у каждого кто сделал ремонт, должны остаться хотя бы пару косарей на меблюху, саму необходимую: пару шкафов, кроватей, кухоньку.

Ми живемо в неідеальному світі. Коли купляють квартиру, рідко залишаються гроші на ремонт - це з поточних доходів, і взагалі як фантастика про те за яке бабло купить меблі.
Все як на картинці
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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:38

Оранжевый-хит сезона

3m2 делал обзор новостроек пригорода, туда включили оранж :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 13:55

Кому видовую В жк владимирский? Зображення
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чет давненько не наблюдал цены сделок на домике :idea:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:15

  rusramzik написав:Чет давненько не наблюдал цены сделок на домике :idea:

А они как начали рисовать стремительное падение, так недельные отчёты перестали писать, чтобы там про ниспадающий тренд не писать каждую неделю.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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