Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: Я не верю, что поголовно в новострострой вся мебель покупается за 1 раз. Не верю. Очен много примеров купили матрас и спят на полу, через месяц купили кровать.
Я и не собираюсь вас переубеждать. Просто в силу того, что у самого в новой квартире вся мебель стоит, но до кухни руки не доходят. Даже проект сделать ) Хотя сам прекрасно в этом разбираюсь, есть куча специалистов готовых помочь. Нет времени. Вот комменты на финансе есть время строчить, а на кухню нет.. Только жене не говорите Тем не менее, кто бы и что не говорил, у каждого кто сделал ремонт, должны остаться хотя бы пару косарей на меблюху, саму необходимую: пару шкафов, кроватей, кухоньку.
Ми живемо в неідеальному світі. Коли купляють квартиру, рідко залишаються гроші на ремонт - це з поточних доходів, і взагалі як фантастика про те за яке бабло купить меблі. Все як на картинці
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
rusramzik написав:Чет давненько не наблюдал цены сделок на домике
А они как начали рисовать стремительное падение, так недельные отчёты перестали писать, чтобы там про ниспадающий тренд не писать каждую неделю.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.