sequence написав:

Первый написав:

Я не верю, что поголовно в новострострой вся мебель покупается за 1 раз.

Не верю. Очен много примеров купили матрас и спят на полу, через месяц купили кровать. Я не верю, что поголовно в новострострой вся мебель покупается за 1 раз.Не верю. Очен много примеров купили матрас и спят на полу, через месяц купили кровать.

Я и не собираюсь вас переубеждать. Просто в силу того, что у самого в новой квартире вся мебель стоит, но до кухни руки не доходят. Даже проект сделать) Хотя сам прекрасно в этом разбираюсь, есть куча специалистов готовых помочь. Нет времени. Вот комменты на финансе есть время строчить, а на кухню нет.. Только жене не говоритеТем не менее, кто бы и что не говорил, у каждого кто сделал ремонт, должны остаться хотя бы пару косарей на меблюху, саму необходимую: пару шкафов, кроватей, кухоньку.