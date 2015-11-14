Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: Я не верю, что поголовно в новострострой вся мебель покупается за 1 раз. Не верю. Очен много примеров купили матрас и спят на полу, через месяц купили кровать.
Я и не собираюсь вас переубеждать. Просто в силу того, что у самого в новой квартире вся мебель стоит, но до кухни руки не доходят. Даже проект сделать ) Хотя сам прекрасно в этом разбираюсь, есть куча специалистов готовых помочь. Нет времени. Вот комменты на финансе есть время строчить, а на кухню нет.. Только жене не говорите Тем не менее, кто бы и что не говорил, у каждого кто сделал ремонт, должны остаться хотя бы пару косарей на меблюху, саму необходимую: пару шкафов, кроватей, кухоньку.
Ми живемо в неідеальному світі. Коли купляють квартиру, рідко залишаються гроші на ремонт - це з поточних доходів, і взагалі як фантастика про те за яке бабло купить меблі. Все як на картинці
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
rusramzik написав:Чет давненько не наблюдал цены сделок на домике
А они как начали рисовать стремительное падение, так недельные отчёты перестали писать, чтобы там про ниспадающий тренд не писать каждую неделю.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Мебель с накоплений? Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. ...
Да, с накоплений. Мы же вроде о новострое говорим?? Бюджет на обустраивание 2к хаты примерно 100-200К грн, в зависимости от дохода и хотелок. У нас много семей может за 3-4 мес накопить 150К?? Ваша версия? Или будем по цють-цють: в этом месяце одну тумбочку, в следующем другую, на третий сверху столешкой накроем; все это время спим на полу, бо на диван не хватает, так как кухню строим И т.д.... Поверьте, я по мебели знаю несколько больше вас, при всем уважении
так таки так, тільки в спадщині, а не вна новобудові.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Мебель с накоплений? Слово накопление для меня ассоциируется с периодом 1-20 лет. Может я далек от жизни, но, как мне кажется, любая работающая семья может накопить на диван или шкаф, соответствующие своему уровню, за 3-4 месяца. ...
Да, с накоплений. Мы же вроде о новострое говорим?? Бюджет на обустраивание 2к хаты примерно 100-200К грн, в зависимости от дохода и хотелок. У нас много семей может за 3-4 мес накопить 150К?? Ваша версия? Или будем по цють-цють: в этом месяце одну тумбочку, в следующем другую, на третий сверху столешкой накроем; все это время спим на полу, бо на диван не хватает, так как кухню строим И т.д.... Поверьте, я по мебели знаю несколько больше вас, при всем уважении
Я не увидел, что речь идет о мебели в новостроях. Просто об уровне продаж мебели по сравнением с 11 годом. Даже в новострое все индивидуально. Многие доделывают ремонт на последние и спят на матрасе на полу, постепенно покупая мебель с текущих доходов. Или завозят старую, которую постепенно меняют. У меня знакомая недавно купила очень недешевую квартиру с хорошим ремонтом, но пришлось немного залезть в долги. Покупка мебели по ее запросам для нее сейчас не в первостепенном приоритете, так как нет таких свободных денег.
приблизно я так і роблю в цоколі, тільки койку привіз із дачі з села, а бюджет на ремонт виділяється із зекономленої оренди, але це може бути "нетиповий випадок"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
sequence написав:я предпочитаю об этом не думать. Слишком много факторов сходятся - хронически дефицитное сальдо торгового баланса, крупные выплаты валютных долгов, выборы.. Ниче хорошего, однако посмотрим..
Никогда в новейшей истории Украины не было момента, когда было все безоблачно. Всегда есть и были факторы, но жизнь продолжается.
sequence написав:Тем не менее, кто бы и что не говорил, у каждого кто сделал ремонт, должны остаться хотя бы пару косарей на меблюху, саму необходимую: пару шкафов, кроватей, кухоньку.
Очень мало настолько организованных людей. Обычно к концу ремонта подходят с долгами.