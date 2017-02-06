RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1084108510861087>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:16

  somilitark написав:
  trololo написав:kingkongovets

ну вот, кому надо примерочная и губастая телка в центре, пусть переплачивают, я не против. но стонать тогда не надо, что дорого :) (я о аирмаксе)




Люди попросили поискать новострой до 13-14 000 за метр однух,со сдачей до половины 19-го,я сходу ответил,что таких толком нет,если не считать циганского табора с уней...
Задание было жёстким: до 35-ти квадратов,не студия,с отдельной кухней,за смешные по факту деньги и хочется новостроя без тараканов и уютных кабинетов,люди из маленького города,просто сын учится на 1-м курсе,а ещё есть младшая сестрёнка,которая тоже будет учится осенью 19-го канечна в стАлице)))
Вот и хотят им подогнать квартирку,занедорого)) Я говорю,что цены под 20 000 за метр,и кубатуры побольше,ответили будем ждать,я так понял яростно скирдировать это переводится...


Согласен, что то более менее приличное начинается от 20 000 за метр.
Посчитал суму необходимую что-бы конвертнуть мои Чабаны в более менее приличное квартирко. Вышло вложить около 14-15 евро. Окупаемость с аренды 7-8 лет.
Но самое страшное не это. Завтра новый кризис\майдан\путлер\перевыборы и окупаемость растягивается на 15 а то и 20 лет.
Нужно вложить твердый подкрепленный немецкой промышленностью евро, а на выходе получить пустую бумагу в виде арендных платежей которая может в любой момент переполовиниться а то и вовсе остановиться.
Ну не готов я к таким инвештициям :shock:
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 505
З нами з: 19.09.14
Подякував: 535 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Согласен, что то более менее приличное начинается от 20 000 за метр.
Посчитал суму необходимую что-бы конвертнуть мои Чабаны в более менее приличное квартирко. Вышло вложить около 14-15 евро. Окупаемость с аренды 7-8 лет.
Но самое страшное не это. Завтра новый кризис\майдан\путлер\перевыборы и окупаемость растягивается на 15 а то и 20 лет.
Нужно вложить твердый подкрепленный немецкой промышленностью евро, а на выходе получить пустую бумагу в виде арендных платежей которая может в любой момент переполовиниться а то и вовсе остановиться.
Ну не готов я к таким инвештициям

А можете разъяснить логику:
Вы в Дойчляндии, и судя по тому что пишете, там и собираетесь корни пускать. Тут все плохо, цигане на вокзале, и все такое. Зачем вообще Чабаны или их конвертация в другой местный бетон?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20663
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4588 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:31

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Согласен, что то более менее приличное начинается от 20 000 за метр.
Посчитал суму необходимую что-бы конвертнуть мои Чабаны в более менее приличное квартирко. Вышло вложить около 14-15 евро. Окупаемость с аренды 7-8 лет.
Но самое страшное не это. Завтра новый кризис\майдан\путлер\перевыборы и окупаемость растягивается на 15 а то и 20 лет.
Нужно вложить твердый подкрепленный немецкой промышленностью евро, а на выходе получить пустую бумагу в виде арендных платежей которая может в любой момент переполовиниться а то и вовсе остановиться.
Ну не готов я к таким инвештициям

А можете разъяснить логику:
Вы в Дойчляндии, и судя по тому что пишете, там и собираетесь корни пускать. Тут все плохо, цигане на вокзале, и все такое. Зачем вообще Чабаны или их конвертация в другой местный бетон?


Просчитывал, стоит ли менять на что-то более ликвидное которое приносит больше аренды. Не стоит пока инвестировать в КРЖН. Продавать тоже пока нехочу, квартирка приносит родителям около 250 у.е.
Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 505
З нами з: 19.09.14
Подякував: 535 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?

Фонда, не?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20663
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4588 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:37

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?

Фонда, не?


Шутите, эти надо заниматься. Тут на форум времени не хватает, этим надо жить.
Короче, надо в Украине что-то менять что-бы потянулся инвестор, пока все только бегут на зароботки как угорелые.
С сентября начнеться предвыборная веселуха, посмотрим как оно дальше будет.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 505
З нами з: 19.09.14
Подякував: 535 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:52

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Согласен, что то более менее приличное начинается от 20 000 за метр.
Посчитал суму необходимую что-бы конвертнуть мои Чабаны в более менее приличное квартирко. Вышло вложить около 14-15 евро. Окупаемость с аренды 7-8 лет.
Но самое страшное не это. Завтра новый кризис\майдан\путлер\перевыборы и окупаемость растягивается на 15 а то и 20 лет.
Нужно вложить твердый подкрепленный немецкой промышленностью евро, а на выходе получить пустую бумагу в виде арендных платежей которая может в любой момент переполовиниться а то и вовсе остановиться.
Ну не готов я к таким инвештициям

А можете разъяснить логику:
Вы в Дойчляндии, и судя по тому что пишете, там и собираетесь корни пускать. Тут все плохо, цигане на вокзале, и все такое. Зачем вообще Чабаны или их конвертация в другой местный бетон?


Просчитывал, стоит ли менять на что-то более ликвидное которое приносит больше аренды. Не стоит пока инвестировать в КРЖН. Продавать тоже пока нехочу, квартирка приносит родителям около 250 у.е.
Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?


В Україні ж***. Всі тікають і до завтра не доживуть.
Але ж депо +0,75% на рік це більше ніж те що Ви тут пишете про перспективи в Україні.
Шо за брєд?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12585
З нами з: 27.10.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1633 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:17

  Первый написав:А можете разъяснить логику:
Вы в Дойчляндии, и судя по тому что пишете, там и собираетесь корни пускать. Тут все плохо, цигане на вокзале, и все такое. Зачем вообще Чабаны или их конвертация в другой местный бетон?


Депо на рік в німецькому топ-5 банку це гарантія 99.99% що кошти будуть виплачені в євро в повному обсязі після закінчення терміну.
Вкладання в КРН це лотерея, отримаєш прибуток або отримаєш збиток, з шансами приблизно однаковими.
Хто має сумніви запитайте Юри з "залою" яка була куплена за 117 тис.у.о.
Скільки зараз її реальна ціна продажу. 50-60 ? А можливо і менше.
Я вже не кажу про покупки 2006-2008 років. Там влет просто фантастичний.

Просчитывал, стоит ли менять на что-то более ликвидное которое приносит больше аренды. Не стоит пока инвестировать в КРЖН. Продавать тоже пока нехочу, квартирка приносит родителям около 250 у.е.
Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?[/quote]

В Україні ж***. Всі тікають і до завтра не доживуть.
Але ж депо +0,75% на рік це більше ніж те що Ви тут пишете про перспективи в Україні.
Шо за брєд?[/quote]
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 505
З нами з: 19.09.14
Подякував: 535 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:27

  flyman написав:так ІКЕА уже працуэ?

Главный плюс IKEA- это то, что в течении 365 дней можно вернуть все даже без наличия чека(кроме матрасов и мыльно-ральных). Фактически мебель можно бесплатно раз в год обнавлять(за вычетом налогов). При наличии трака получается копейки за обновления всей мебели в жилье. :roll:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 22.05.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:29

  Оранжевый-хит сезона написав: Кредитов полно, я отбиваюсь от повышения кредитных лимитов.

Почему и зачем? 0_о Это глупо ИМХО. Хлоший кредит еще не кому не вредил... :mrgreen:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 22.05.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:32

Хомякоид
В мене таке враження що у хомякоїда і ко якийсь розлад.
Дойчебанк гарантовано 0,75% річних.
Ми всі помремо.україна в ж***. Влет гарантований - достатньо досвіду Юри з БПС і людей які купили в 2008 році.

Це ж твоя життєва позиція. Не моя. НАВІЩО ТОБІ ГАРАНТОВАНИЙ ПОПАДОС НА ГРОШІ?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12585
З нами з: 27.10.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1633 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1084108510861087>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10706 1944872
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 12:12
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23237
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.