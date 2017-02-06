Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ну вот, кому надо примерочная и губастая телка в центре, пусть переплачивают, я не против. но стонать тогда не надо, что дорого (я о аирмаксе)
Люди попросили поискать новострой до 13-14 000 за метр однух,со сдачей до половины 19-го,я сходу ответил,что таких толком нет,если не считать циганского табора с уней... Задание было жёстким: до 35-ти квадратов,не студия,с отдельной кухней,за смешные по факту деньги и хочется новостроя без тараканов и уютных кабинетов,люди из маленького города,просто сын учится на 1-м курсе,а ещё есть младшая сестрёнка,которая тоже будет учится осенью 19-го канечна в стАлице))) Вот и хотят им подогнать квартирку,занедорого)) Я говорю,что цены под 20 000 за метр,и кубатуры побольше,ответили будем ждать,я так понял яростно скирдировать это переводится...
Согласен, что то более менее приличное начинается от 20 000 за метр. Посчитал суму необходимую что-бы конвертнуть мои Чабаны в более менее приличное квартирко. Вышло вложить около 14-15 евро. Окупаемость с аренды 7-8 лет. Но самое страшное не это. Завтра новый кризис\майдан\путлер\перевыборы и окупаемость растягивается на 15 а то и 20 лет. Нужно вложить твердый подкрепленный немецкой промышленностью евро, а на выходе получить пустую бумагу в виде арендных платежей которая может в любой момент переполовиниться а то и вовсе остановиться. Ну не готов я к таким инвештициям
Хомякоид написав:Согласен, что то более менее приличное начинается от 20 000 за метр. Посчитал суму необходимую что-бы конвертнуть мои Чабаны в более менее приличное квартирко. Вышло вложить около 14-15 евро. Окупаемость с аренды 7-8 лет. Но самое страшное не это. Завтра новый кризис\майдан\путлер\перевыборы и окупаемость растягивается на 15 а то и 20 лет. Нужно вложить твердый подкрепленный немецкой промышленностью евро, а на выходе получить пустую бумагу в виде арендных платежей которая может в любой момент переполовиниться а то и вовсе остановиться. Ну не готов я к таким инвештициям
А можете разъяснить логику: Вы в Дойчляндии, и судя по тому что пишете, там и собираетесь корни пускать. Тут все плохо, цигане на вокзале, и все такое. Зачем вообще Чабаны или их конвертация в другой местный бетон?
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Хомякоид написав:Согласен, что то более менее приличное начинается от 20 000 за метр. Посчитал суму необходимую что-бы конвертнуть мои Чабаны в более менее приличное квартирко. Вышло вложить около 14-15 евро. Окупаемость с аренды 7-8 лет. Но самое страшное не это. Завтра новый кризис\майдан\путлер\перевыборы и окупаемость растягивается на 15 а то и 20 лет. Нужно вложить твердый подкрепленный немецкой промышленностью евро, а на выходе получить пустую бумагу в виде арендных платежей которая может в любой момент переполовиниться а то и вовсе остановиться. Ну не готов я к таким инвештициям
А можете разъяснить логику: Вы в Дойчляндии, и судя по тому что пишете, там и собираетесь корни пускать. Тут все плохо, цигане на вокзале, и все такое. Зачем вообще Чабаны или их конвертация в другой местный бетон?
Просчитывал, стоит ли менять на что-то более ликвидное которое приносит больше аренды. Не стоит пока инвестировать в КРЖН. Продавать тоже пока нехочу, квартирка приносит родителям около 250 у.е. Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?
Хомякоид написав:Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?
Фонда, не?
Шутите, эти надо заниматься. Тут на форум времени не хватает, этим надо жить. Короче, надо в Украине что-то менять что-бы потянулся инвестор, пока все только бегут на зароботки как угорелые. С сентября начнеться предвыборная веселуха, посмотрим как оно дальше будет.
Хомякоид написав:Согласен, что то более менее приличное начинается от 20 000 за метр. Посчитал суму необходимую что-бы конвертнуть мои Чабаны в более менее приличное квартирко. Вышло вложить около 14-15 евро. Окупаемость с аренды 7-8 лет. Но самое страшное не это. Завтра новый кризис\майдан\путлер\перевыборы и окупаемость растягивается на 15 а то и 20 лет. Нужно вложить твердый подкрепленный немецкой промышленностью евро, а на выходе получить пустую бумагу в виде арендных платежей которая может в любой момент переполовиниться а то и вовсе остановиться. Ну не готов я к таким инвештициям
А можете разъяснить логику: Вы в Дойчляндии, и судя по тому что пишете, там и собираетесь корни пускать. Тут все плохо, цигане на вокзале, и все такое. Зачем вообще Чабаны или их конвертация в другой местный бетон?
Просчитывал, стоит ли менять на что-то более ликвидное которое приносит больше аренды. Не стоит пока инвестировать в КРЖН. Продавать тоже пока нехочу, квартирка приносит родителям около 250 у.е. Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?
В Україні ж***. Всі тікають і до завтра не доживуть. Але ж депо +0,75% на рік це більше ніж те що Ви тут пишете про перспективи в Україні. Шо за брєд?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый написав:А можете разъяснить логику: Вы в Дойчляндии, и судя по тому что пишете, там и собираетесь корни пускать. Тут все плохо, цигане на вокзале, и все такое. Зачем вообще Чабаны или их конвертация в другой местный бетон?
Депо на рік в німецькому топ-5 банку це гарантія 99.99% що кошти будуть виплачені в євро в повному обсязі після закінчення терміну. Вкладання в КРН це лотерея, отримаєш прибуток або отримаєш збиток, з шансами приблизно однаковими. Хто має сумніви запитайте Юри з "залою" яка була куплена за 117 тис.у.о. Скільки зараз її реальна ціна продажу. 50-60 ? А можливо і менше. Я вже не кажу про покупки 2006-2008 років. Там влет просто фантастичний.
Просчитывал, стоит ли менять на что-то более ликвидное которое приносит больше аренды. Не стоит пока инвестировать в КРЖН. Продавать тоже пока нехочу, квартирка приносит родителям около 250 у.е. Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?[/quote]
В Україні ж***. Всі тікають і до завтра не доживуть. Але ж депо +0,75% на рік це більше ніж те що Ви тут пишете про перспективи в Україні. Шо за брєд?[/quote]
Главный плюс IKEA- это то, что в течении 365 дней можно вернуть все даже без наличия чека(кроме матрасов и мыльно-ральных). Фактически мебель можно бесплатно раз в год обнавлять(за вычетом налогов). При наличии трака получается копейки за обновления всей мебели в жилье.
Хомякоид В мене таке враження що у хомякоїда і ко якийсь розлад. Дойчебанк гарантовано 0,75% річних. Ми всі помремо.україна в ж***. Влет гарантований - достатньо досвіду Юри з БПС і людей які купили в 2008 році.
Це ж твоя життєва позиція. Не моя. НАВІЩО ТОБІ ГАРАНТОВАНИЙ ПОПАДОС НА ГРОШІ?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!