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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1084108510861087

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:37

  Оранжевый-хит сезона написав:Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?

и то и то переоценено. брать что-то слабее, чем Toyota CH-R не имеемт смысла. Не комфортно. В идеале 4Runner. :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Просчитывал, стоит ли менять на что-то более ликвидное которое приносит больше аренды. Не стоит пока инвестировать в КРЖН. Продавать тоже пока нехочу, квартирка приносит родителям около 250 у.е.

Вас рвет на части. Если актив не перспективный, то продавать и перекладываться во что-то более надежное/доходное. Позиция "покупать не буду, но и продавать не хочу" скорее по женски эмоциональная, чем логичная.
  Хомякоид написав:Куда я деньги в Дейчланде дену, на депозит под 0.75 ?

Зато это будет евро, "подкрепленное немецкой промышленностью"...
Только почему-то оно очень бодро валилось 10 лет с 1,5 до 1,06.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:19

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?

и то и то переоценено. брать что-то слабее, чем Toyota CH-R не имеемт смысла. Не комфортно. В идеале 4Runner. :roll:

Наиболее перспективно брать электромобиль. Еще не сегодня, но уже скоро. Так что если машину не пришло время сливать, лучше подождать. Обещают, что стоимость аккумуляторов будет снижаться, ресурс электродвигателя очень большой. Через 5 лет можно будет поменять аккум и машина как новая. Минимальное падение цены на вторичном рынке.
Плюс совсем другие ощущения от вождения - беззвучный и равномерный разгон.
Правда нужно иметь гараж, парковку с розеткой или частный сектор.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:07

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:Зачем вообще Чабаны?

Продавать пока нехочу, квартирка приносит родителям около 250 у.е

Это что же за Чебаны, 250у.е, пентхауз? У меня родителю трешка в Киеве до 250 чистыми не дотягивает
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13

  Vlad442 написав:Позиция "покупать не буду, но и продавать не хочу" скорее по женски эмоциональная, чем логичная.



Стыдно признаться, и у меня такая позиция :)


С другой стороны диверсификацию никто не отменял.

Люди почему то мыслят крайностями - если покупать- то максимально дорогое на сколько денег хватает, если продавать - то ту хату где живешь.

Можно же вложить 30-50-70% в недвижимость и сидеть на этом. Если влет - то не на все активы. А если заработок- то хорошо.


Может завтра в Германии опа прийдет, арабы власть захватят, а ты вернулся в уютные Чабаны и спокоен.

А если тут опа - ну потерял Чабаны, на фоне немецкой экономики это копейки, и уй с ними.
Tribeca
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