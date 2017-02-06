и то и то переоценено. брать что-то слабее, чем Toyota CH-R не имеемт смысла. Не комфортно. В идеале 4Runner.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 17:37
Додано: Пон 14 тра, 2018 17:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вас рвет на части. Если актив не перспективный, то продавать и перекладываться во что-то более надежное/доходное. Позиция "покупать не буду, но и продавать не хочу" скорее по женски эмоциональная, чем логичная.
Зато это будет евро, "подкрепленное немецкой промышленностью"...
Только почему-то оно очень бодро валилось 10 лет с 1,5 до 1,06.
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:19
Наиболее перспективно брать электромобиль. Еще не сегодня, но уже скоро. Так что если машину не пришло время сливать, лучше подождать. Обещают, что стоимость аккумуляторов будет снижаться, ресурс электродвигателя очень большой. Через 5 лет можно будет поменять аккум и машина как новая. Минимальное падение цены на вторичном рынке.
Плюс совсем другие ощущения от вождения - беззвучный и равномерный разгон.
Правда нужно иметь гараж, парковку с розеткой или частный сектор.
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:07
Это что же за Чебаны, 250у.е, пентхауз? У меня родителю трешка в Киеве до 250 чистыми не дотягивает
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:13
Стыдно признаться, и у меня такая позиция
С другой стороны диверсификацию никто не отменял.
Люди почему то мыслят крайностями - если покупать- то максимально дорогое на сколько денег хватает, если продавать - то ту хату где живешь.
Можно же вложить 30-50-70% в недвижимость и сидеть на этом. Если влет - то не на все активы. А если заработок- то хорошо.
Может завтра в Германии опа прийдет, арабы власть захватят, а ты вернулся в уютные Чабаны и спокоен.
А если тут опа - ну потерял Чабаны, на фоне немецкой экономики это копейки, и уй с ними.
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Диверсификация это хорошо, но тут человек так вдохновенно рассказывал про евро и немецкую промышленность и что украинская недвига это гарантированный влет, но продавать не хочет.
Как и никто из топящих за дешевей не слил, чтобы потом откупиться дешевле.
Додано: Пон 14 тра, 2018 19:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:00
А как же я?
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Давненько это было, но помню случайно зашел летом 14-ого сюда, прочитал пару страниц. Все, что запомнил, это некий аирмакс, очень активно топящий за дорожай. Может я, конечно, и ошибаюсь за давностью лет, но и от других форумчан слышал, что после якобы продажи якобы прелести вы переобулись в прыжке.
Додано: Пон 14 тра, 2018 20:28
Да развлекается он, просто скучно человеку
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