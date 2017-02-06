Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?
и то и то переоценено. брать что-то слабее, чем Toyota CH-R не имеемт смысла. Не комфортно. В идеале 4Runner.
Наиболее перспективно брать электромобиль. Еще не сегодня, но уже скоро. Так что если машину не пришло время сливать, лучше подождать. Обещают, что стоимость аккумуляторов будет снижаться, ресурс электродвигателя очень большой. Через 5 лет можно будет поменять аккум и машина как новая. Минимальное падение цены на вторичном рынке. Плюс совсем другие ощущения от вождения - беззвучный и равномерный разгон. Правда нужно иметь гараж, парковку с розеткой или частный сектор.
Тоже так думал 2 года назад, и прозевал самые сладкие цены на BMW. Жду электромобиля, дождался до сквозной коррозии кузова. Товарищ взял Теслу S 2013 года за 40 000, за 5 лет удешевление 80 000 долларов или 1000 баксов в месяц. Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Давненько это было, но помню случайно зашел летом 14-ого сюда, прочитал пару страниц. Все, что запомнил, это некий аирмакс, очень активно топящий за дорожай. Может я, конечно, и ошибаюсь за давностью лет, но и от других форумчан слышал, что после якобы продажи якобы прелести вы переобулись в прыжке.
Я же писал неоднократно, что до августа 2014го еще была надежда, что полномасштабную катастрофу удастся предотвратить. Что вот-вот задушат сепаров и восстановят границу. Что бакс по 12 - это всерьез и надолго. Август 2014го и последовавший за ним 2015й все эти иллюзии развеял.
Давненько это было, но помню случайно зашел летом 14-ого сюда, прочитал пару страниц. Все, что запомнил, это некий аирмакс, очень активно топящий за дорожай. Может я, конечно, и ошибаюсь за давностью лет, но и от других форумчан слышал, что после якобы продажи якобы прелести вы переобулись в прыжке.
Да развлекается он, просто скучно человеку
ага, только раньше я его в лифте встречал а теперь нет... у нас квартиры в одном парадном были... но на пиво от меня так и не позвал... особенности Одесской национальности... ну вы понимаете...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Vlad442 написав:Наиболее перспективно брать электромобиль. Еще не сегодня, но уже скоро. Так что если машину не пришло время сливать, лучше подождать. Обещают, что стоимость аккумуляторов будет снижаться, ресурс электродвигателя очень большой. Через 5 лет можно будет поменять аккум и машина как новая. Минимальное падение цены на вторичном рынке. Плюс совсем другие ощущения от вождения - беззвучный и равномерный разгон. Правда нужно иметь гараж, парковку с розеткой или частный сектор.
Тоже так думал 2 года назад, и прозевал самые сладкие цены на BMW. Жду электромобиля, дождался до сквозной коррозии кузова. Товарищ взял Теслу S 2013 года за 40 000, за 5 лет удешевление 80 000 долларов или 1000 баксов в месяц. Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты?
Вот это видео помогает понять, что до эры электромобилей у вас сгниет кузов как минимум еще одного нового автомобиля: https://www.youtube.com/watch?v=VkEetZWlZLk 250 км в режиме нормальной езды - вот честный пробег Теслы с самой огромной батареей, которых нет даже на горизонте ни у одного другого производителя. 400-500 км - это на скорости 80 км/ч.