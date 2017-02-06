RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1086108710881089>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 20:55

  reus написав:Да развлекается он, просто скучно человеку :D

шутки-шутками, а по данным ВООЗ депрессия на днях станет второй причиной стойкой инвалидизации, а к 2025-2030гг- самой распространенной
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1241
З нами з: 07.08.17
Подякував: 565 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:05

  trololo написав:Оранжевый-хит сезона

3m2 делал обзор новостроек пригорода, туда включили оранж :mrgreen:

Оранж парк, а не Оранж сити. Кстати цены одинаковые только оранж сити в городе а Оранж парк в ипенях.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18574
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:18

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?

и то и то переоценено. брать что-то слабее, чем Toyota CH-R не имеемт смысла. Не комфортно. В идеале 4Runner. :roll:

ога, СH-R стоит дороже чем РАВ-4 при движке 1,2
я бы взял FJ но их уже не продают :(
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18574
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:18

https://m.facebook.com/100001216361685/ ... d%3D&mdf=1
Iskander
 
Повідомлень: 375
З нами з: 26.11.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Де6илыпилять: https://prosport.tsn.ua/sport/mandri-ku ... 54694.html
Боюсь, что это первый и последний финал Лиги Чемпионов в Украине.
airmax78
 
Повідомлень: 24467
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:30

  Vlad442 написав:
  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Тойота королла, 1,6 автомат по цене равна 1к 39 квадратных метров в Оранж сити. И то и то стоит 555 000, тойоты переоценены или Оранж сити недооценен?

и то и то переоценено. брать что-то слабее, чем Toyota CH-R не имеемт смысла. Не комфортно. В идеале 4Runner. :roll:

Наиболее перспективно брать электромобиль. Еще не сегодня, но уже скоро. Так что если машину не пришло время сливать, лучше подождать. Обещают, что стоимость аккумуляторов будет снижаться, ресурс электродвигателя очень большой. Через 5 лет можно будет поменять аккум и машина как новая. Минимальное падение цены на вторичном рынке.
Плюс совсем другие ощущения от вождения - беззвучный и равномерный разгон.
Правда нужно иметь гараж, парковку с розеткой или частный сектор.

Тоже так думал 2 года назад, и прозевал самые сладкие цены на BMW.
Жду электромобиля, дождался до сквозной коррозии кузова.
Товарищ взял Теслу S 2013 года за 40 000, за 5 лет удешевление 80 000 долларов или 1000 баксов в месяц.
Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты? :mrgreen:
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18574
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:32

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:А как же я?

Давненько это было, но помню случайно зашел летом 14-ого сюда, прочитал пару страниц. Все, что запомнил, это некий аирмакс, очень активно топящий за дорожай. Может я, конечно, и ошибаюсь за давностью лет, но и от других форумчан слышал, что после якобы продажи якобы прелести вы переобулись в прыжке.

Я же писал неоднократно, что до августа 2014го еще была надежда, что полномасштабную катастрофу удастся предотвратить. Что вот-вот задушат сепаров и восстановят границу. Что бакс по 12 - это всерьез и надолго. Август 2014го и последовавший за ним 2015й все эти иллюзии развеял.
airmax78
 
Повідомлень: 24467
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:34

  reus написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:А как же я?

Давненько это было, но помню случайно зашел летом 14-ого сюда, прочитал пару страниц. Все, что запомнил, это некий аирмакс, очень активно топящий за дорожай. Может я, конечно, и ошибаюсь за давностью лет, но и от других форумчан слышал, что после якобы продажи якобы прелести вы переобулись в прыжке.

Да развлекается он, просто скучно человеку :D

ага, только раньше я его в лифте встречал а теперь нет... у нас квартиры в одном парадном были... но на пиво от меня так и не позвал... особенности Одесской национальности... ну вы понимаете...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18574
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Наиболее перспективно брать электромобиль. Еще не сегодня, но уже скоро. Так что если машину не пришло время сливать, лучше подождать. Обещают, что стоимость аккумуляторов будет снижаться, ресурс электродвигателя очень большой. Через 5 лет можно будет поменять аккум и машина как новая. Минимальное падение цены на вторичном рынке.
Плюс совсем другие ощущения от вождения - беззвучный и равномерный разгон.
Правда нужно иметь гараж, парковку с розеткой или частный сектор.

Тоже так думал 2 года назад, и прозевал самые сладкие цены на BMW.
Жду электромобиля, дождался до сквозной коррозии кузова.
Товарищ взял Теслу S 2013 года за 40 000, за 5 лет удешевление 80 000 долларов или 1000 баксов в месяц.
Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты? :mrgreen:

Вот это видео помогает понять, что до эры электромобилей у вас сгниет кузов как минимум еще одного нового автомобиля: https://www.youtube.com/watch?v=VkEetZWlZLk
250 км в режиме нормальной езды - вот честный пробег Теслы с самой огромной батареей, которых нет даже на горизонте ни у одного другого производителя. 400-500 км - это на скорости 80 км/ч.
airmax78
 
Повідомлень: 24467
З нами з: 25.10.12
Подякував: 654 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:07

  Iskander написав:https://m.facebook.com/100001216361685/posts/pcb.1673908139397169/?photo_id=1879873292063198&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.1673908139397169%26photo%3D1879873292063198%26profileid%3D100002752844648%26source%3D48%26refid%3D18%26ref%3Dgysj%26_ft_%3Dqid.6555515744757800516%253Amf_story_key.1673908139397169%253Atop_level_post_id.1673908139397169%253Atl_objid.1673908139397169%253Asrc.22%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdf=1


Оргазм!!
Патриотика со жлобремонтом за 10000грн/мес!!!

Круши ПА10000грн/мес тоже активно появляются, их уже около 50% предложений. За 8000 уже ничего не снимешь там.

Интересно посмотреть на рост аренды этой осенью! Предвкушаю!!

#лендлордывшоколаде
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1086108710881089>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, chuk_72, Оранжевый-хит сезона, Долярчик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10706 1944977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 12:12
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23241
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron