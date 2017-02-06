Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Наиболее перспективно брать электромобиль. Еще не сегодня, но уже скоро. Так что если машину не пришло время сливать, лучше подождать. Обещают, что стоимость аккумуляторов будет снижаться, ресурс электродвигателя очень большой. Через 5 лет можно будет поменять аккум и машина как новая. Минимальное падение цены на вторичном рынке. Плюс совсем другие ощущения от вождения - беззвучный и равномерный разгон. Правда нужно иметь гараж, парковку с розеткой или частный сектор.
Тоже так думал 2 года назад, и прозевал самые сладкие цены на BMW. Жду электромобиля, дождался до сквозной коррозии кузова. Товарищ взял Теслу S 2013 года за 40 000, за 5 лет удешевление 80 000 долларов или 1000 баксов в месяц. Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты?
Вот это видео помогает понять, что до эры электромобилей у вас сгниет кузов как минимум еще одного нового автомобиля: https://www.youtube.com/watch?v=VkEetZWlZLk 250 км в режиме нормальной езды - вот честный пробег Теслы с самой огромной батареей, которых нет даже на горизонте ни у одного другого производителя. 400-500 км - это на скорости 80 км/ч.
250 км это 5 дневный пробег большинства офисного планктона по городу
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airmax78 написав:Вот это видео помогает понять, что до эры электромобилей у вас сгниет кузов как минимум еще одного нового автомобиля: https://www.youtube.com/watch?v=VkEetZWlZLk 250 км в режиме нормальной езды - вот честный пробег Теслы с самой огромной батареей, которых нет даже на горизонте ни у одного другого производителя. 400-500 км - это на скорости 80 км/ч.
Такси Ниссан Лиф, пока довозит меня через полгорода от аэропорта домой, съедает 11-12% батарейки. Уже сейчас запаса хода Лифа в городском цикле более чем достаточно для 90% автомобилистов в городе, где и 80 км/ч не стоит разгоняться.