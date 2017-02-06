RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1087108810891090>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:#лендлордывшоколаде

Не обманывай себя, это не шоколад
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20670
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4590 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:19

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Наиболее перспективно брать электромобиль. Еще не сегодня, но уже скоро. Так что если машину не пришло время сливать, лучше подождать. Обещают, что стоимость аккумуляторов будет снижаться, ресурс электродвигателя очень большой. Через 5 лет можно будет поменять аккум и машина как новая. Минимальное падение цены на вторичном рынке.
Плюс совсем другие ощущения от вождения - беззвучный и равномерный разгон.
Правда нужно иметь гараж, парковку с розеткой или частный сектор.

Тоже так думал 2 года назад, и прозевал самые сладкие цены на BMW.
Жду электромобиля, дождался до сквозной коррозии кузова.
Товарищ взял Теслу S 2013 года за 40 000, за 5 лет удешевление 80 000 долларов или 1000 баксов в месяц.
Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты? :mrgreen:

Вот это видео помогает понять, что до эры электромобилей у вас сгниет кузов как минимум еще одного нового автомобиля: https://www.youtube.com/watch?v=VkEetZWlZLk
250 км в режиме нормальной езды - вот честный пробег Теслы с самой огромной батареей, которых нет даже на горизонте ни у одного другого производителя. 400-500 км - это на скорости 80 км/ч.

250 км это 5 дневный пробег большинства офисного планктона по городу
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18578
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:21

  Tribeca написав:
  Iskander написав:https://m.facebook.com/100001216361685/posts/pcb.1673908139397169/?photo_id=1879873292063198&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.1673908139397169%26photo%3D1879873292063198%26profileid%3D100002752844648%26source%3D48%26refid%3D18%26ref%3Dgysj%26_ft_%3Dqid.6555515744757800516%253Amf_story_key.1673908139397169%253Atop_level_post_id.1673908139397169%253Atl_objid.1673908139397169%253Asrc.22%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdf=1


Оргазм!!
Патриотика со жлобремонтом за 10000грн/мес!!!

Круши ПА10000грн/мес тоже активно появляются, их уже около 50% предложений. За 8000 уже ничего не снимешь там.

Интересно посмотреть на рост аренды этой осенью! Предвкушаю!!

#лендлордывшоколаде

а я лошара 3к на чавдаре за 10 000 сдаю... в сентябре отпишу получится ли хоть на 2000 грн поднять цену
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18578
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:21

  Faceless написав:
  Tribeca написав:#лендлордывшоколаде

Не обманывай себя, это не шоколад

шутка хорошая, плюсанул :)
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18578
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Завтра интересный день, ВРУ выходит
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18578
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:22

  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты?

Сколько же тебе лет?
Vlad442
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:23

  Faceless написав:
  Tribeca написав:#лендлордывшоколаде

Не обманывай себя, это не шоколад



Обоснуй!

Ты же утверждаешь что идет солидный рост з/п в гривне. Логичный шаг - рост аренды, что-бы у понаехов не оставалось слишком много свободного кеша.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вот это видео помогает понять, что до эры электромобилей у вас сгниет кузов как минимум еще одного нового автомобиля: https://www.youtube.com/watch?v=VkEetZWlZLk
250 км в режиме нормальной езды - вот честный пробег Теслы с самой огромной батареей, которых нет даже на горизонте ни у одного другого производителя. 400-500 км - это на скорости 80 км/ч.

Такси Ниссан Лиф, пока довозит меня через полгорода от аэропорта домой, съедает 11-12% батарейки. Уже сейчас запаса хода Лифа в городском цикле более чем достаточно для 90% автомобилистов в городе, где и 80 км/ч не стоит разгоняться.
Vlad442
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:30

  Faceless написав:
  Tribeca написав:#лендлордывшоколаде

Не обманывай себя, это не шоколад

Почему? Купить актив за копейки, поиметь несколько лет бешеную рентабельность, а через 10 лет продать задорого, чем это не шоколад?
Vlad442
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:31

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты?

Сколько же тебе лет?

Мы с Максом одногодки практически.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18578
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1087108810891090>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm, Coder, Эгоист і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10706 1945050
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 12:12
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23243
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6506)
15.05.2018 01:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.