Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почему? Купить актив за копейки, поиметь несколько лет бешеную рентабельность, а через 10 лет продать задорого, чем это не шоколад?
Купить за копейки, за несколько лет ещё НИЧЕГО не поиметь (сдан только первый дом а у него ещё не сданы). С первой сдачи за счёт мебели будет хорошая прибыль, которой хватит отбить ремонт мебель и технику, которая через три года здорово уменьшится.
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airmax78 написав:Вот это видео помогает понять, что до эры электромобилей у вас сгниет кузов как минимум еще одного нового автомобиля: https://www.youtube.com/watch?v=VkEetZWlZLk 250 км в режиме нормальной езды - вот честный пробег Теслы с самой огромной батареей, которых нет даже на горизонте ни у одного другого производителя. 400-500 км - это на скорости 80 км/ч.
Такси Ниссан Лиф, пока довозит меня через полгорода от аэропорта домой, съедает 11-12% батарейки. Уже сейчас запаса хода Лифа в городском цикле более чем достаточно для 90% автомобилистов в городе, где и 80 км/ч не стоит разгоняться.
Такси Ниссан Лиф иногда отказывается от заказа, когда узнает, что ехать придется в аэропорт.
250 км у топового электромобиля с самой большой батарейкой - это приговор. Это означает роль исключительно ВТОРОГО автомобиля в семье. Это сужает рынок в Украине для этих авто до имхо 5% самых зажиточных и при этом повернутых на экологии/экономии автолюбителей.