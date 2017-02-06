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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1087108810891090

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:33

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
  Tribeca написав:#лендлордывшоколаде

Не обманывай себя, это не шоколад

Почему? Купить актив за копейки, поиметь несколько лет бешеную рентабельность, а через 10 лет продать задорого, чем это не шоколад?

Купить за копейки, за несколько лет ещё НИЧЕГО не поиметь (сдан только первый дом а у него ещё не сданы). С первой сдачи за счёт мебели будет хорошая прибыль, которой хватит отбить ремонт мебель и технику, которая через три года здорово уменьшится.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты?

Сколько же тебе лет?

Мы с Максом одногодки практически.

Сколько Максу лет?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:35

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сколько же тебе лет?

Мы с Максом одногодки практически.

Сколько Максу лет?[/quote]
У него в нике написан год рождения, 78.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Купить за копейки, за несколько лет ещё НИЧЕГО не поиметь (сдан только первый дом а у него ещё не сданы).

Текущая цена по переуступке в полтора с лишним раза выше цены покупки.
Ничего не поиметь это депо в Ощаде.
  Оранжевый-хит сезона написав:С первой сдачи за счёт мебели будет хорошая прибыль, которой хватит отбить ремонт мебель и технику, которая через три года здорово уменьшится.

Для жлоб ремонта первая сдача не имеет такого влияния на цену, как в более дорогих сегментах.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 14 тра, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:40

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Купить за копейки, за несколько лет ещё НИЧЕГО не поиметь (сдан только первый дом а у него ещё не сданы).

Текущая цена по переуступке в полтора с лишним раза выше цены покупки.
Ничего не поиметь это депо в Ощаде.

купил он за 21500
переуступит реально за 28 000 я давно ему говорил переуступать
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 23:40

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Вот это видео помогает понять, что до эры электромобилей у вас сгниет кузов как минимум еще одного нового автомобиля: https://www.youtube.com/watch?v=VkEetZWlZLk
250 км в режиме нормальной езды - вот честный пробег Теслы с самой огромной батареей, которых нет даже на горизонте ни у одного другого производителя. 400-500 км - это на скорости 80 км/ч.

Такси Ниссан Лиф, пока довозит меня через полгорода от аэропорта домой, съедает 11-12% батарейки. Уже сейчас запаса хода Лифа в городском цикле более чем достаточно для 90% автомобилистов в городе, где и 80 км/ч не стоит разгоняться.

Такси Ниссан Лиф иногда отказывается от заказа, когда узнает, что ехать придется в аэропорт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 23:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

250 км у топового электромобиля с самой большой батарейкой - это приговор. Это означает роль исключительно ВТОРОГО автомобиля в семье. Это сужает рынок в Украине для этих авто до имхо 5% самых зажиточных и при этом повернутых на экологии/экономии автолюбителей.
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