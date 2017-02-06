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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1087108810891090

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Вообще, глобально я с тобой во многом согласен, неужели я через 10 лет стану таким же нудотным брюзгой как и ты?

Сколько же тебе лет?

Мы с Максом одногодки практически.

Сколько Максу лет?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:35

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сколько же тебе лет?

Мы с Максом одногодки практически.

Сколько Максу лет?[/quote]
У него в нике написан год рождения, 78.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Купить за копейки, за несколько лет ещё НИЧЕГО не поиметь (сдан только первый дом а у него ещё не сданы).

Текущая цена по переуступке в полтора с лишним раза выше цены покупки.
Ничего не поиметь это депо в Ощаде.
  Оранжевый-хит сезона написав:С первой сдачи за счёт мебели будет хорошая прибыль, которой хватит отбить ремонт мебель и технику, которая через три года здорово уменьшится.

Для жлоб ремонта первая сдача не имеет такого влияния на цену, как в более дорогих сегментах.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 14 тра, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:40

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Купить за копейки, за несколько лет ещё НИЧЕГО не поиметь (сдан только первый дом а у него ещё не сданы).

Текущая цена по переуступке в полтора с лишним раза выше цены покупки.
Ничего не поиметь это депо в Ощаде.

купил он за 21500
переуступит реально за 28 000 я давно ему говорил переуступать
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:20

Изменения - снизу или сверху?

Приветствую.
Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя.
Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента? Я занимаюсь управлением изменениями - change management уже более 12 лет и вам скажу, что ни одно изменение снизу ни разу не было воплощено в жизнь/не просуществовало долго, а если да, то это скорее исключение. Причину, думаю, не нужно объяснять?
Не могу понять, кто вам бисер в мозг набросал по поводу - начни с себя? Я так понимаю, это было сделано лишь с одной целью - перессорить нас на более низких уровнях, занять активистов делом и отвлечь от контроля власть предержащих, чтоб им вопросы не задавали. А если кто критиковать станет, так тут дежурное - начни с себя.
Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:55

  Tribeca написав:
  Iskander написав:https://m.facebook.com/100001216361685/posts/pcb.1673908139397169/?photo_id=1879873292063198&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.1673908139397169%26photo%3D1879873292063198%26profileid%3D100002752844648%26source%3D48%26refid%3D18%26ref%3Dgysj%26_ft_%3Dqid.6555515744757800516%253Amf_story_key.1673908139397169%253Atop_level_post_id.1673908139397169%253Atl_objid.1673908139397169%253Asrc.22%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdf=1


Оргазм!!
Патриотика со жлобремонтом за 10000грн/мес!!!

Круши ПА10000грн/мес тоже активно появляются, их уже около 50% предложений.

Так на заборе тоже "хрен" написано. А на самом деле за забором "хрена" нет.
В ЖК Воночка как сдавались в основном по 7500-8000 со жлоб ремонтом так и сдаются.
Вон на Гмыри 12 1к по 8500
8 500 грн
1к квартира Б. Гмыри 12, Позняки, Осокорки
Сдаю 1комн квартиру в новострое. Дом полностью заселен. Отличное расположение! Рядом метро Осокорки и Позняки. Школа, сад, магазины ( Эпицентр, Метро, Новус + разные маленькие). 2 ой этаж избавит от вечного ожидания лифта в час пик; )) (работает и грузовой и пассажирский лифт). В подъезде консьерж, видеонаблюдение, чистота и порядок. В квартире новый ремонт, первая сдача.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 15 тра, 2018 07:39, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:01

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
  Tribeca написав:#лендлордывшоколаде

Не обманывай себя, это не шоколад

Почему? Купить актив за копейки, поиметь несколько лет бешеную рентабельность, а через 10 лет продать задорого, чем это не шоколад?

Бешенная рентабельность только на бумаге и ваших ленлордовских виртуальных головах. Не учитывается 2-3 года простоя и лекарства которые тратит инвестор для восстановлении психического здоровья когда из него шаромыга делает терпилу на год-два.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:11

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Купить за копейки, за несколько лет ещё НИЧЕГО не поиметь (сдан только первый дом а у него ещё не сданы).

Текущая цена по переуступке в полтора с лишним раза выше цены покупки.
Ничего не поиметь это депо в Ощаде.

купил он за 21500
переуступит реально за 28 000 я давно ему говорил переуступать

У трибеки нет квартир в заселённых домах в ЖК Вонючка.
А в не сданных домах №3 и №4 по 28 куе никто не купит по 28 куе. Может купят за 26 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:26

Трибеку и влада "щёлкают по носу" торпедой
Сдается однокомнатная квартира.
Сдается однокомнатная квартира м. Осокорки ул. Елизаветы Чавдар 7.Очень уютная просторная квартира Есть все необходимое для комфортного проживания. Без детей и животных. 6000 + ку
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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