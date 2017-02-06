Додано: Вів 15 тра, 2018 00:20

Приветствую.

Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя.

Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента? Я занимаюсь управлением изменениями - change management уже более 12 лет и вам скажу, что ни одно изменение снизу ни разу не было воплощено в жизнь/не просуществовало долго, а если да, то это скорее исключение. Причину, думаю, не нужно объяснять?

Не могу понять, кто вам бисер в мозг набросал по поводу - начни с себя? Я так понимаю, это было сделано лишь с одной целью - перессорить нас на более низких уровнях, занять активистов делом и отвлечь от контроля власть предержащих, чтоб им вопросы не задавали. А если кто критиковать станет, так тут дежурное - начни с себя.

Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.