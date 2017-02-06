Сколько Максу лет?
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Додано: Пон 14 тра, 2018 22:33
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:35
Сколько Максу лет?[/quote]
У него в нике написан год рождения, 78.
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Додано: Пон 14 тра, 2018 22:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Текущая цена по переуступке в полтора с лишним раза выше цены покупки.
Ничего не поиметь это депо в Ощаде.
Для жлоб ремонта первая сдача не имеет такого влияния на цену, как в более дорогих сегментах.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 14 тра, 2018 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 14 тра, 2018 22:40
купил он за 21500
переуступит реально за 28 000 я давно ему говорил переуступать
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 15 тра, 2018 00:20
Изменения - снизу или сверху?
Приветствую.
Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя.
Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента? Я занимаюсь управлением изменениями - change management уже более 12 лет и вам скажу, что ни одно изменение снизу ни разу не было воплощено в жизнь/не просуществовало долго, а если да, то это скорее исключение. Причину, думаю, не нужно объяснять?
Не могу понять, кто вам бисер в мозг набросал по поводу - начни с себя? Я так понимаю, это было сделано лишь с одной целью - перессорить нас на более низких уровнях, занять активистов делом и отвлечь от контроля власть предержащих, чтоб им вопросы не задавали. А если кто критиковать станет, так тут дежурное - начни с себя.
Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.
Додано: Вів 15 тра, 2018 06:55
Так на заборе тоже "хрен" написано. А на самом деле за забором "хрена" нет.
В ЖК Воночка как сдавались в основном по 7500-8000 со жлоб ремонтом так и сдаются.
Вон на Гмыри 12 1к по 8500
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 15 тра, 2018 07:39, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:01
Бешенная рентабельность только на бумаге и ваших ленлордовских виртуальных головах. Не учитывается 2-3 года простоя и лекарства которые тратит инвестор для восстановлении психического здоровья когда из него шаромыга делает терпилу на год-два.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:11
У трибеки нет квартир в заселённых домах в ЖК Вонючка.
А в не сданных домах №3 и №4 по 28 куе никто не купит по 28 куе. Может купят за 26 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 15 тра, 2018 07:26
Трибеку и влада "щёлкают по носу" торпедой
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 15 тра, 2018 08:08
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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