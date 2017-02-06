Захар, Вы были хоть раз на Корчеватом?
По карте вроде бы и до метро не слишком далеко, но это реальный трешак.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 08:32
Додано: Вів 15 тра, 2018 08:43
Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:04
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:10
Даладно, там прикольно. Залив Днепра.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 09:13
Гы. А уня брешет, что застройщики сокращают объёмы строительства котлованов
Практический совет читателям форума - не верьте на слово брехуну уня (Оранжевый хит сезона).
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для подавляющего большинства арендаторов важнее соотношение цены и локации, а не фантазии Захара.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:24
Какая же это фантазия - 1к на Корчеватом аренда 4500
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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