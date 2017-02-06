RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1088108910901091

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:32

  zahar_ написав:Дешевеет однако

Захар, Вы были хоть раз на Корчеватом?
По карте вроде бы и до метро не слишком далеко, но это реальный трешак.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6837
З нами з: 30.11.11
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:43

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:Дешевеет однако

Захар, Вы были хоть раз на Корчеватом?
По карте вроде бы и до метро не слишком далеко, но это реальный трешак.

Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23007
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 683 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:04

1к в Голосеево возле парка 8500
Зображення
А трибека заливает что типа 1к в ЖК Вонючка по 10 тыс. разгребают.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23007
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 683 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:10

  antey1969 написав:
  zahar_ написав:Дешевеет однако

Захар, Вы были хоть раз на Корчеватом?
По карте вроде бы и до метро не слишком далеко, но это реальный трешак.

Даладно, там прикольно. Залив Днепра.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18579
З нами з: 20.04.08
Подякував: 350 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:13

Гы. А уня брешет, что застройщики сокращают объёмы строительства котлованов https://kmb.ua/ua/news/startovala-proda ... h-obektah/
14.05.2018

Холдингова компанія оголошує про початок продажів нерухомості у житлових комплексах, які зводить по вул. Освіти, 14 та провулку Коломийському, 6. Також незабаром надійдуть до реалізації квартири у ЖК «Тельбін» та ЖК «Урлівський».

Практический совет читателям форума - не верьте на слово брехуну уня (Оранжевый хит сезона).
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23007
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 683 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  antey1969 написав:
  zahar_ написав:Дешевеет однако

Захар, Вы были хоть раз на Корчеватом?
По карте вроде бы и до метро не слишком далеко, но это реальный трешак.

Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш
Для подавляющего большинства арендаторов важнее соотношение цены и локации, а не фантазии Захара.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20671
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 4590 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:24

  Faceless написав:
zahar_ написав:
  antey1969 написав:Захар, Вы были хоть раз на Корчеватом?
По карте вроде бы и до метро не слишком далеко, но это реальный трешак.

Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш
Для подавляющего большинства арендаторов важнее соотношение цены и локации, а не фантазии Захара.

Какая же это фантазия - 1к на Корчеватом аренда 4500

Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23007
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 683 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1088108910901091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83235
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1069, 1070, 1071
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10706 1945208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 12:12
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21033)
15.05.2018 10:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.