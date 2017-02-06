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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10901091109210931094>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:56

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Вам как математику даю задание - посчитать чистую прибыль КГС за 2017 исходя из даных в материале.

Своему молодому поколению давать задания будете. Вы свои замашки поумерьте - не доросли еще взрослым людям задания раздавать


Требуйте двойную ставку молока за чтение Захара.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:59

  Serg-ik написав:ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
“Реконструкція гуртожитку під житловий будинок
по вул.Освіти, 14″

На Гмыри в высотку КГС вообще какой-то магазин переделал
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:01

  zahar_ написав:Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш



Захар, как может быть аренда гостинки на Корчеватом, в самой ж..пе мира, за 4500, когда вы свои гостинки в шаговой доступности от м.Лесная сдаете по 4000грн?

Вы меценат? Или гостинка на Корчеватом аццки переоценена?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:06

Нам би "верхи" показали б приклад!

  change_pm написав:Приветствую.
Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя.
Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента? Я занимаюсь управлением изменениями - change management уже более 12 лет и вам скажу, что ни одно изменение снизу ни разу не было воплощено в жизнь/не просуществовало долго, а если да, то это скорее исключение. Причину, думаю, не нужно объяснять?
Не могу понять, кто вам бисер в мозг набросал по поводу - начни с себя? Я так понимаю, это было сделано лишь с одной целью - перессорить нас на более низких уровнях, занять активистов делом и отвлечь от контроля власть предержащих, чтоб им вопросы не задавали. А если кто критиковать станет, так тут дежурное - начни с себя.
Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.

... і в продовження(копіпаст з іншої гілки)
ххххх
Кстати Пашинян в Армении удивляет, что сделано всего за пять первых дней премьерства:

1/ поменял всех министров, без всяких партийных квот и болтовни
2/ объяснил таможне, что все грузы оформляются в течение часа или будут уволены, армянские соцсети охреневают, как оказываются быстро и без взяток может работать таможня
3/ обратился к родственникам тех кто служит в армии, просьба пишите ему прямо в фейсбук, если выяснятся случаи плохого питания в армии или солдатам не выдали туалетные принадлежности, виновные будут сразу уволены. Армяне офигевают, даже конфеты стали солдатам давать, такого никогда не было, вероятно разворовывалось всё
4/ каждый день отчитывается в фейсбуке о том что за день было сделано им лично, какие принял решения и почему он принял такие решения

Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 15 тра, 2018 10:12, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:08

  Первый написав:
  Faceless написав:
  zahar_ написав:Вам как математику даю задание - посчитать чистую прибыль КГС за 2017 исходя из даных в материале.

Своему молодому поколению давать задания будете. Вы свои замашки поумерьте - не доросли еще взрослым людям задания раздавать


Требуйте двойную ставку молока за чтение Захара.

Чому не державною мовою? Так вас до Прокуратури Киева не повернуть! А як вам жити якщо все "наколядоване" вже спущено в недолугих спекуляціях. Доречі, як там ваші друзі відставні судді "які навіть не планують йти робити", вже всі накрадені кошти профукали?
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:09

  Tribeca написав:
  zahar_ написав:Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш



Захар, как может быть аренда гостинки на Корчеватом, в самой ж..пе мира, за 4500, когда вы свои гостинки в шаговой доступности от м.Лесная сдаете по 4000грн?

Вы меценат? Или гостинка на Корчеватом аццки переоценена?

Корчеватое значительно лучше Лесного и Круши.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:10

  Tribeca написав:
  zahar_ написав:Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш



Захар, как может быть аренда гостинки на Корчеватом, в самой ж..пе мира, за 4500, когда вы свои гостинки в шаговой доступности от м.Лесная сдаете по 4000грн?

Вы меценат? Или гостинка на Корчеватом аццки переоценена?

Трибека. Гостинки на Лесном сдаются по 4500-5000.
И не перекручивайте - гостинки на Лесном не "шаговой доступности" , а в пешей доступности (15-20 минут пешком)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:12

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:
  zahar_ написав:Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш



Захар, как может быть аренда гостинки на Корчеватом, в самой ж..пе мира, за 4500, когда вы свои гостинки в шаговой доступности от м.Лесная сдаете по 4000грн?

Вы меценат? Или гостинка на Корчеватом аццки переоценена?

Корчеватое значительно лучше Лесного

Дискутабельно.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:19

  Faceless написав:
  zahar_ написав:Вам как математику даю задание - посчитать чистую прибыль КГС за 2017 исходя из даных в материале.

Своему молодому поколению давать задания будете. Вы свои замашки поумерьте - не доросли еще взрослым людям задания раздавать

Сранно. То вас хлебом не корми чтобы вы цифрами пожонглировать, а тут :"молодому поколению давать задания будете"? :?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день всем.
Нужно маму переселить в киев.
1 комнатная квартира, левый берег, недалеко от метро, бюджет 35 тыс+/-, дом после 2005 годов примерно
Жить нужно уже летом, т.е. варианты инвестиции в строительство не подходят.

Прошу конструктивного совета.
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