Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА “Реконструкція гуртожитку під житловий будинок по вул.Освіти, 14″
На Гмыри в высотку КГС вообще какой-то магазин переделал
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
change_pm написав:Приветствую. Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя. Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента? Я занимаюсь управлением изменениями - change management уже более 12 лет и вам скажу, что ни одно изменение снизу ни разу не было воплощено в жизнь/не просуществовало долго, а если да, то это скорее исключение. Причину, думаю, не нужно объяснять? Не могу понять, кто вам бисер в мозг набросал по поводу - начни с себя? Я так понимаю, это было сделано лишь с одной целью - перессорить нас на более низких уровнях, занять активистов делом и отвлечь от контроля власть предержащих, чтоб им вопросы не задавали. А если кто критиковать станет, так тут дежурное - начни с себя. Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.
... і в продовження(копіпаст з іншої гілки) ххххх Кстати Пашинян в Армении удивляет, что сделано всего за пять первых дней премьерства:
1/ поменял всех министров, без всяких партийных квот и болтовни 2/ объяснил таможне, что все грузы оформляются в течение часа или будут уволены, армянские соцсети охреневают, как оказываются быстро и без взяток может работать таможня 3/ обратился к родственникам тех кто служит в армии, просьба пишите ему прямо в фейсбук, если выяснятся случаи плохого питания в армии или солдатам не выдали туалетные принадлежности, виновные будут сразу уволены. Армяне офигевают, даже конфеты стали солдатам давать, такого никогда не было, вероятно разворовывалось всё 4/ каждый день отчитывается в фейсбуке о том что за день было сделано им лично, какие принял решения и почему он принял такие решения
Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 15 тра, 2018 10:12, всього редагувалось 1 раз.
zahar_ написав:Вам как математику даю задание - посчитать чистую прибыль КГС за 2017 исходя из даных в материале.
Своему молодому поколению давать задания будете. Вы свои замашки поумерьте - не доросли еще взрослым людям задания раздавать
Требуйте двойную ставку молока за чтение Захара.
Чому не державною мовою? Так вас до Прокуратури Киева не повернуть! А як вам жити якщо все "наколядоване" вже спущено в недолугих спекуляціях. Доречі, як там ваші друзі відставні судді "які навіть не планують йти робити", вже всі накрадені кошти профукали?
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zahar_ написав:Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш
Захар, как может быть аренда гостинки на Корчеватом, в самой ж..пе мира, за 4500, когда вы свои гостинки в шаговой доступности от м.Лесная сдаете по 4000грн?
Вы меценат? Или гостинка на Корчеватом аццки переоценена?
Трибека. Гостинки на Лесном сдаются по 4500-5000. И не перекручивайте - гостинки на Лесном не "шаговой доступности" , а в пешей доступности (15-20 минут пешком)
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Для многих потенциальных арендаторов важна цена, а не то что локация Корчеватое, по мнению антея, треш
Захар, как может быть аренда гостинки на Корчеватом, в самой ж..пе мира, за 4500, когда вы свои гостинки в шаговой доступности от м.Лесная сдаете по 4000грн?
Вы меценат? Или гостинка на Корчеватом аццки переоценена?
Корчеватое значительно лучше Лесного
Дискутабельно.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Вам как математику даю задание - посчитать чистую прибыль КГС за 2017 исходя из даных в материале.
Своему молодому поколению давать задания будете. Вы свои замашки поумерьте - не доросли еще взрослым людям задания раздавать
Сранно. То вас хлебом не корми чтобы вы цифрами пожонглировать, а тут :"молодому поколению давать задания будете"?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Добрый день всем. Нужно маму переселить в киев. 1 комнатная квартира, левый берег, недалеко от метро, бюджет 35 тыс+/-, дом после 2005 годов примерно Жить нужно уже летом, т.е. варианты инвестиции в строительство не подходят.