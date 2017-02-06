Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Evgeniy__1 написав:Добрый день всем. Нужно маму переселить в киев. 1 комнатная квартира, левый берег, недалеко от метро, бюджет 35 тыс+/-, дом после 2005 годов примерно Жить нужно уже летом, т.е. варианты инвестиции в строительство не подходят.
Прошу конструктивного совета.
Посмотрите возле метро черниговская.
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Evgeniy__1 написав:Добрый день всем. Нужно маму переселить в киев. 1 комнатная квартира, левый берег, недалеко от метро, бюджет 35 тыс+/-, дом после 2005 годов примерно Жить нужно уже летом, т.е. варианты инвестиции в строительство не подходят.
Прошу конструктивного совета.
Посмотрите возле метро черниговская.
Думаю надо либо убирать условие "после 2005 года", либо поднимать бюджет
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Объем выплат Украины по государственному долгу в нынешнем году составит 325,5 млрд гривен, а в следующем – 317,5 млрд. Объем обязательных выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца этого года составляет 325,53 млрд гривен. При этом 204,43 млрд грн – это часть долга, и 121,10 млрд грн – выплаты по обслуживанию. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.
В следующий году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 317,47 млрд гривен, в 2020 году – 266,07 млрд грн.
Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой. Так же хочу подлить масла в огонь относительно всеми нелюбимых рыл. Часто читал, что они деньги берут не за что и все такое. По сути так оно и есть, но у них есть, к сожалению, незаменимая функция ``третейского судьи``. Когда встречаются продавец и покупатель, то от напряжение воздух звенит. Сама по себе ситуация конфликтна изначально т.к. каждый относится друг к другу с подозрением в ожидании, что сейчас один другого будет обманывать. Один хочет продать дороже, другой купить дешевле и спусковым крючком служит первый же аргумент с любой стороны ... Подобные сделки, большинство людей проводят 1 раз в жизни и для всех это большой стресс, они не знают как себя вести. Услышав предложение с ценой, которое отличается от их ожиданий, они сразу категорично говорят ``нет``, зачастую даже не беря паузу и не дослушав предложение до конца. А сказав категорично ``Нет``, уже не хватает мужества признать поспешность ответа. Так видел, как цена, через некоторое время опускалась ниже той, что была предложена мной при встрече. Поэтому, к большому сожалению, нужен риелтор. Он выступает буферной зоной, как в фильмах психолог, для семейный пары, которая зашла в путик. Он говорит о простых и понятных вещах, которые все знают. Только когда это говорит человек со стороны к которому обратились за помощью - это одно, а от заинтересованного лица информация воспринимается совершенно иначе.
Richi написав:Так же хочу подлить масла в огонь относительно всеми нелюбимых рыл. Часто читал, что они деньги берут не за что и все такое. По сути так оно и есть, но у них есть, к сожалению, незаменимая функция ``третейского судьи``. Когда встречаются продавец и покупатель, то от напряжение воздух звенит. Сама по себе ситуация конфликтна изначально т.к. каждый относится друг к другу с подозрением в ожидании, что сейчас один другого будет обманывать. ......нужен риелтор. Он выступает буферной зоной, как в фильмах психолог, для семейный пары, которая зашла в путик. Он говорит о простых и понятных вещах, которые все знают. Только когда это говорит человек со стороны к которому обратились за помощью - это одно, а от заинтересованного лица информация воспринимается совершенно иначе.
Нужен не риелтор, а психолог. Час работы психолога на такой встрече обойдётся в десятки раз дешевле, чем риелтора.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой. Так же хочу подлить масла в огонь относительно всеми нелюбимых рыл. Часто читал, что они деньги берут не за что и все такое. По сути так оно и есть, но у них есть, к сожалению, незаменимая функция ``третейского судьи``. Когда встречаются продавец и покупатель, то от напряжение воздух звенит. Сама по себе ситуация конфликтна изначально т.к. каждый относится друг к другу с подозрением в ожидании, что сейчас один другого будет обманывать. Один хочет продать дороже, другой купить дешевле и спусковым крючком служит первый же аргумент с любой стороны ... Подобные сделки, большинство людей проводят 1 раз в жизни и для всех это большой стресс, они не знают как себя вести. Услышав предложение с ценой, которое отличается от их ожиданий, они сразу категорично говорят ``нет``, зачастую даже не беря паузу и не дослушав предложение до конца. А сказав категорично ``Нет``, уже не хватает мужества признать поспешность ответа. Так видел, как цена, через некоторое время опускалась ниже той, что была предложена мной при встрече. Поэтому, к большому сожалению, нужен риелтор. Он выступает буферной зоной, как в фильмах психолог, для семейный пары, которая зашла в путик. Он говорит о простых и понятных вещах, которые все знают. Только когда это говорит человек со стороны к которому обратились за помощью - это одно, а от заинтересованного лица информация воспринимается совершенно иначе.
То есть покупателю проще ходить вдвоем с товарищем с хорошо подвешенным языком, он будет разряжать обстановку и заодно сэкономит ему денег как риелтор
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Evgeniy__1 написав:Добрый день всем. Нужно маму переселить в киев. 1 комнатная квартира, левый берег, недалеко от метро, бюджет 35 тыс+/-, дом после 2005 годов примерно Жить нужно уже летом, т.е. варианты инвестиции в строительство не подходят.
Прошу конструктивного совета.
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За такого психолога платить 3%...дороговато.Всё зависит от людей, от желания продать или просто выставить прелесть на показ.Сейчас правит покупатель, товара на рынке, как грязи.Спасибо за профильную инфу, этого тут мало нынче стало. по Оболони тоже просадка порядка 5-10% за 2-3 месяца.