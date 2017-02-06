Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За такого психолога платить 3%...дороговато.Всё зависит от людей, от желания продать или просто выставить прелесть на показ.Сейчас правит покупатель, товара на рынке, как грязи.Спасибо за профильную инфу, этого тут мало нынче стало. по Оболони тоже просадка порядка 5-10% за 2-3 месяца.
Захар обосновано своим примером говорит вам нет.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев! Мониторю - это не значит изучаю объявления, а хожу на просмотры, реально выбираю для покупки. После нового года 2-ка с качественным ремонтом ушла за 39, за 3-ку просили в среднем 57-65. Сейчас 2-ки с качественным ремонтом и мебелью уже от 31-33, а 3-ки дороже 50 стоят, как вкопанные. Стартуют с 53-58 и это с качественным ремонтом. За 55-56 меблированные с техникой. Так же хочу подлить масла в огонь относительно всеми нелюбимых рыл. Часто читал, что они деньги берут не за что и все такое. По сути так оно и есть, но у них есть, к сожалению, незаменимая функция ``третейского судьи``. Когда встречаются продавец и покупатель, то от напряжение воздух звенит. Сама по себе ситуация конфликтна изначально т.к. каждый относится друг к другу с подозрением в ожидании, что сейчас один другого будет обманывать. Один хочет продать дороже, другой купить дешевле и спусковым крючком служит первый же аргумент с любой стороны ... Подобные сделки, большинство людей проводят 1 раз в жизни и для всех это большой стресс, они не знают как себя вести. Услышав предложение с ценой, которое отличается от их ожиданий, они сразу категорично говорят ``нет``, зачастую даже не беря паузу и не дослушав предложение до конца. А сказав категорично ``Нет``, уже не хватает мужества признать поспешность ответа. Так видел, как цена, через некоторое время опускалась ниже той, что была предложена мной при встрече. Поэтому, к большому сожалению, нужен риелтор. Он выступает буферной зоной, как в фильмах психолог, для семейный пары, которая зашла в путик. Он говорит о простых и понятных вещах, которые все знают. Только когда это говорит человек со стороны к которому обратились за помощью - это одно, а от заинтересованного лица информация воспринимается совершенно иначе.
То есть покупателю проще ходить вдвоем с товарищем с хорошо подвешенным языком, он будет разряжать обстановку и заодно сэкономит ему денег как риелтор
Вы, как ни странно, попали в точку. Никогда не ходил один на просмотры, и не раз выступал этим самым "товарищем". 1) Снижение градуса напряга 2) Легче "прощупать" продавца 3) Если на хате сидит посредник - сбиваем его комиссионные на 50%
Richi написав:Если кому-то ещё интересна сама тема ветки, то вести с полей... Мониторю цены на Троещине, 2-3 комнатные в течении последних 2-3 месяцев просели процентов на 8-10. Подчеркиваю, на протяжении 2-3 месяцев!
Нам каждый год по более чем 300млрд грн отдавать долгов нужно!
Это считай по одному Ахметову в год отдавать нужно.
Где падают, а где и растут: Цена на проезд в Киеве с 14 июля вырастет до 6,30 грн для постоянных пассажиров, и до 8 грн - за разовую поездку.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Оранжевый-хит сезона написав:Корчеватое значительно лучше Лесного
Дискутабельно.
так Оранж же рядом, йежу ж пойнятно
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
change_pm написав:Приветствую. Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя.
"Начни с себя"- это определи свою сферу ответственности и занимайся ней. Поймёшь где твои границы - увидишь и чужие. И узнаешь, что и с кого спросить.
change_pm написав:Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента?
Стесняюсь спросить, а что этот дворник хотел в себе поменять? И зачем?
change_pm написав:Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.
Неважно вы с себя начали. Потому что дело заглохло. Само. Как-то. Нафига вообще начинали, если это пошло против вашего 12 летнего опыта?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
реально желающим купить - хорошо уступим, так как продажа достаточно срочная - есть подходящий для нас вариант квартиры побольше, хотим успеть купить.
У меня будет встречная покупка, так что "большой дисконт" не имеет смысла. Никто не спешит снижать цены, ну и я тоже этого делать не собираюсь, тогда уже проще жить в этой квартире и не заморачиваться.
То есть человек не готов ( или не может ) потратить несколько тысяч для улучшения жилищных условий. Что уж говорить о покупке с нуля?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери