change_pm написав: Приветствую.

Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя.

Приветствую.Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя.



"Начни с себя"- это определи свою сферу ответственности и занимайся ней. Поймёшь где твои границы - увидишь и чужие. И узнаешь, что и с кого спросить.



Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента?



Стесняюсь спросить, а что этот дворник хотел в себе поменять? И зачем?



change_pm написав: Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.



Неважно вы с себя начали. Потому что дело заглохло. Само. Как-то.

"Начни с себя"- это определи свою сферу ответственности и занимайся ней. Поймёшь где твои границы - увидишь и чужие. И узнаешь, что и с кого спросить.

Стесняюсь спросить, а что этот дворник хотел в себе поменять? И зачем?

Неважно вы с себя начали. Потому что дело заглохло. Само. Как-то.

Нафига вообще начинали, если это пошло против вашего 12 летнего опыта?

