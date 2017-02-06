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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10931094109510961097>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 851
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
23
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
179
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
133
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
30
Ціна
19%
158
Якість будівництва
15%
131
Всього голосів : 851
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:41

  Чукча2 написав:
  Serg-ik написав:На объекты 70-80 годов постройки?


На разное, 90-е и 2000-е тоже.Я Оболонь-Резиденс не смотрю.

странно: доллар вниз и цены вниз. А когда доллар будет вверх...вообще с продажи поснимают.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:45

  change_pm написав:Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.


Неважно вы с себя начали. Потому что дело заглохло. Само. Как-то.
Нафига вообще начинали, если это пошло против вашего 12 летнего опыта?[/quote]

Один в поле не воин, и даже трое против опг не попрут...
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:странно


Ну есть такая хрень, как спрос. "Вторичники" видят, что строят много, а прелесть стареет.Появилось много вариантов с хорошими ремонтами и мебелью (оставлюят всё, вплоть до "ёршика"), раньше такого обилия не было...индикатор, что люди покидают страну.Ранее писал, что родной брат хорошего товарища продал на Венике двушку с хорошим ремонтом и мебелью, 16 эт....за 40К
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm

А как вам отрадный парк перелохматили?Как по мне, перестарались.Лучше бы озером занялись, уже 8 лет за ним наблюдаю.Каждый год всё хуже и хуже, а парк и так хороший был.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:49

  change_pm написав:Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента?


Стесняюсь спросить, а что этот дворник хотел в себе поменять? И зачем?[/quote]

Не стесняйтесь, спрашивайте. Сейчас, кстати, акция на билеты в Сингапур от ЛОТ. Если английским владеете, то сможете на месте и расcпросить обо всем.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:50

  Чукча2 написав:
  Serg-ik написав:странно


Ну есть такая хрень, как спрос. "Вторичники" видят, что строят много, а прелесть стареет.Появилось много вариантов с хорошими ремонтами и мебелью (оставлюят всё, вплоть до "ёршика"), раньше такого обилия не было...индикатор, что люди покидают страну.Ранее писал, что родной брат хорошего товарища продал на Венике двушку с хорошим ремонтом и мебелью, 16 эт....за 40К

в 90х покидали євреї, і тоді було дно донне по КРЖН,
а зараз покидають аборигени - дна не видно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:50

  Чукча2 написав:
  Serg-ik написав:странно


Ну есть такая хрень, как спрос. "Вторичники" видят, что строят много, а прелесть стареет.Появилось много вариантов с хорошими ремонтами и мебелью (оставлюят всё, вплоть до "ёршика"), раньше такого обилия не было...индикатор, что люди покидают страну.Ранее писал, что родной брат хорошего товарища продал на Венике двушку с хорошим ремонтом и мебелью, 16 эт....за 40К

Успел, сейчас этого Г... завались.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:55

  Чукча2 написав:change_pm

А как вам отрадный парк перелохматили?Как по мне, перестарались.Лучше бы озером занялись, уже 8 лет за ним наблюдаю.Каждый год всё хуже и хуже, а парк и так хороший был.


Честно говоря, я в Отрадном парке давно не был, больше в Стрыйский парк сейчас хожу с дитем. Через месяц зайду в Отрадный парк, отпишусь потом.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:59

  Эгоист написав:
  Tribeca написав:Конечно цены падают!

Нам каждый год по более чем 300млрд грн отдавать долгов нужно!

Это считай по одному Ахметову в год отдавать нужно.

Где падают, а где и растут:
Цена на проезд в Киеве с 14 июля вырастет до 6,30 грн для постоянных пассажиров, и до 8 грн - за разовую поездку.



Так и отлично! #переможниреформи!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm

А как вам сам дом?
Слыхал жалобы, что холодный.
Заселено пол дома, примерно?
Если вид на Ямайскую слободку и парк, то круто)..раньше типа мечта была)
Чукча2
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