странно: доллар вниз и цены вниз. А когда доллар будет вверх...вообще с продажи поснимают.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 12:41
странно: доллар вниз и цены вниз. А когда доллар будет вверх...вообще с продажи поснимают.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:45
Неважно вы с себя начали. Потому что дело заглохло. Само. Как-то.
Нафига вообще начинали, если это пошло против вашего 12 летнего опыта?[/quote]
Один в поле не воин, и даже трое против опг не попрут...
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну есть такая хрень, как спрос. "Вторичники" видят, что строят много, а прелесть стареет.Появилось много вариантов с хорошими ремонтами и мебелью (оставлюят всё, вплоть до "ёршика"), раньше такого обилия не было...индикатор, что люди покидают страну.Ранее писал, что родной брат хорошего товарища продал на Венике двушку с хорошим ремонтом и мебелью, 16 эт....за 40К
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
change_pm
А как вам отрадный парк перелохматили?Как по мне, перестарались.Лучше бы озером занялись, уже 8 лет за ним наблюдаю.Каждый год всё хуже и хуже, а парк и так хороший был.
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:49
Стесняюсь спросить, а что этот дворник хотел в себе поменять? И зачем?[/quote]
Не стесняйтесь, спрашивайте. Сейчас, кстати, акция на билеты в Сингапур от ЛОТ. Если английским владеете, то сможете на месте и расcпросить обо всем.
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:50
в 90х покидали євреї, і тоді було дно донне по КРЖН,
а зараз покидають аборигени - дна не видно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:50
Успел, сейчас этого Г... завались.
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:55
Честно говоря, я в Отрадном парке давно не был, больше в Стрыйский парк сейчас хожу с дитем. Через месяц зайду в Отрадный парк, отпишусь потом.
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:59
Так и отлично! #переможниреформи!
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
change_pm
А как вам сам дом?
Слыхал жалобы, что холодный.
Заселено пол дома, примерно?
Если вид на Ямайскую слободку и парк, то круто)..раньше типа мечта была)
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