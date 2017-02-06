Эгоист написав:
Где падают, а где и растут:
Цена на проезд в Киеве с 14 июля вырастет до 6,30 грн для постоянных пассажиров, и до 8 грн - за разовую поездку.
Цэ ПЭРЭМОГА.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 13:06
Цэ ПЭРЭМОГА.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:07
ребята кто в теме...
надежный застройщик "Святобор"... стоит вкладиватся в квартиру )
за ответ спасибо...
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:24
А там, куда сдёргивают и с собакой, и с детьми за 40К или 32 кЭвро что то больше подвала Флуя с общим горшком и душем на этаже купить можно?
Или они планируют уехав в 40-45 до 90 лет кредит за прелесть тыщщ за 200 выплачивать?
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:33
Дом, как дом. Эконом У меня до ремонта (без отопления), в лютые морозы больше +14 в квартире было. Заселено % 80, наверное.
У меня вид на город, видно даже дом на Кловской и огни самолетов в Жулянах. Вечером - красота!
У кого вид на парк, вечером черное пятно перед окнами, а утром мамаевские петухи будят.
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 15 тра, 2018 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:35
Синдром овцы, куда отара - туда и я.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А что там, хер его знает...у каждого свой шлях широкий.
Кумовья в прошлом году уехали в Польшу, оставили двухэтажный почти новый дом на соф. Борщаговке и полиграфическую фирму в Киеве.
На мой вопрос, как же так...строили дом, фирму и нах едете?
Сказали, что судьба детей дороже.
Там хорошо устроились,снимают хорошую квартиру, подробностей писать не буду.
Приезжают по очереди на фирму посмотреть да народ погонять...
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:46
А че всполошилась то? По картці киянина безплатно. Береш пенсіонне і до перемоги!
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:53
А что такого для детей делают в Польше чего нельзя сделать здесь ?
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:01
Будь мужиком, начни с себя (с)
«Начни с себя» – это просто такой способ переноса ответственности с неэффективно функционирующих институций на получателей их услуг. Как всегда, всё это преподносится в гипертрофированном виде типо «Порошенко гадит в подъезде» – т.е. высмеивание оппонента как эдакого эталонного совка-амёбы, которому нужно постановление ЦК КПСС и милиционер с нагайкой за спиной чтоб смывать воду в своём же туалете.
Либо переход на уровень «а тебе шо, самому тяжело сделать?»
Дворник: «Мне мало платят, в других дворах тоже грязно. А может это ты намусорил? Почему бы самому и не убрать, если не нравится?»
Учитель: «Если ребёнок старательный, а родители им занимаются, то можно и дома знания подтянуть, у меня нет времени и мне мало платят, что вы хотите?»
И так далее:
«Если нет горячей воды – поставь бойлер».
«Нет дорог – купи джЫп».
«Преступность – купи травмат».
Если не будет отопления или электричества, то, уверен, услышим: «Что, буржуйку или генератор слабо поставить?»
Но только не критикуй! Хотя критика – это кагбэ обратная связь, её анализ нужен для улучшений системы, но у нас (и в Запоребрике) критика «охранителями» приравнивается к пособничеству врагу.
При этом все эти Ли Куан Ю, Ататюрки, Пиночеты и даже самые «несоциалистические» персонажи вроде Тэтчер, на которых модно равняться, никогда не ждали «созревания» населения, а двигали свою политику с помощью принуждения. Но тут речь о революционной «переделке людей» и построении нового общества не идёт, о шведском или ещё каком-то социализме – тоже, сугубо о выполнении государством его базовых функций в рамках либеральной теории.
(Притом, например, опыт отечественной сферы услуг «отдых на море», доказывает, что рост стоимости услуг не несёт за собой обязательного повышения качества. Потом, правда, бузинесмены удивляются: а чо они в Турцию все едут? Сейчас аналогичное удивление по поводу Польши у работодателей. Но то такэ.)
Или вон как в теме было неоднократно про попандосы с новостроями: «надо самим думать», «проверяйте, а то Кличко потом всем виноват», но суть в том, что если покупатели сами могли бы контролировать качество строительства, соблюдение норм, урегулирование вопроса с коммуникациями и пр., то на кой тогда нужны все контролирующе-регулирующие службы в данной сфере? Смысл их существования?
Или же, когда в теме высказывались «фе» касательно мордор-стайл 25-этажных стеночек без придомовой и прочей инфраструктуры, то пановэ «начни-с-себя» опять заявляли в стиле «эторынок», типо «строят, значит кто-то покупает», «этомироваяпрактика» и т.п., но стоило представителю власти в лице Парцхаладзе анонсировать новые требования к новостроям, которые по идее призваны как раз бороться с подобной антигуманистической застройкой, то неожиданно оказалось, что подобное регулирование – благо и архинужная вещь.
Т.е. логика прослеживается такая: что-то не так функционирует => «а самому слабо? начни с себя / во всём мире так / изживайте совок». Если вдруг проблема как-то решается (или анонсируется её решение) => «а вы говорили! / зрадычи, умойтесь / Кличко/ПАП/имярек работает!»
Если б можно всё было делать самотужки, то все вот эти институции, которые существуют на бюджетные деньги/коммунальные платежи/акцизы, да и вообще государство как машина принуждения, потеряли бы свою социальную полезность и были бы ликвидированы за ненадобностью.
С другой стороны, когда Захар с «Азовом» самоорганизовались и пошли воевать за условное озеро Утиное (т.е. не ныл на форумах и не кричал «Кличко помоги», а «начал с себя»), то пановэ тоже недовольны, потому что такая самоорганизация им тоже не нравится, «инициатива масс» должна быть идеологически правильной и лояльной власти, типо как комсомол в СССР или «Наши» в РФ.
Кстати, в «первом мире» волонтёрство – это не от некомпетентности и неспособности госинституций, а в основном по призванию души чтоб сделать мир лучше. У нас – от соцзащиты до добробатов – вследствие суровой необходимости закрывать дыры. При этом при всё тот же Виталий Дейнега признал, что волонтёры могут лишь решать определённые узкие вопросы (тепловизоры и т.п.), но даже всех сил/средств всех украинских армейских волонтёров не хватит чтоб даже одеть всю армию в берцы. Это к тому, что «самоорганизация» и «начни с себя» – хорошо, но без функционирующего государственного механизма не обойтись как ни крути.
При этом всём можно «начинать с себя», сколько угодно, но что делать, если проблема не в тебе, а в окружающих? Я иду отдыхать в лес или на берег, убираю поляну от мусора, но быдлo легко всё возвращает в изначальное состояние (ещё, небось, меня и подобных лохами считает). Можно долго ждать пока Трибека Крушельницкая «начнёт с себя» и перестанет парковаться во втором или третьем ряду, но реальные изменения начнутся лишь, когда её тачелу увезёт эвакуатор или раскурочат граждане в порыве творческой инициативы масс. И так во многих подобных случаях. Т.е. не «начинать с себя» для многих сограждан просто выгодно и удобно. С этим может справиться сугубо государство как машина принуждения с соответствующими своими институциями.
Либо нужно дожидаться, когда за дело возьмётся сферический «Азов».
Короче, грустное в этом то, что идёт реальное скатывание в россеяно-путинское «охранительство», когда у них народ на полном серьёзе вещает, например, что коррупция (такая как в РФ) есть везде, просто ТАМ масоны и либерасты это замалчивают, а в Расее-матушке выпячивают и врут-гипертрофируют. И не бузотёрствуйте, Путен работает, он всё знает и всё сделает, просто нужно время, а вы мешаете, отвлекаете своими протестами, работаете на госдеп.
Прекрасный пример – это когда в теме касательно новости о том, что Тиллерсон и депутаты бундестага высказались в стиле «в Украине всё ещё слишком много коррупции, притом и на самом высшем уровне она покрывается/замалчивается», то некто Кингконговец заявил, что коррумпированным немецким депутатам лучше вообще помолчать. Читая это, возникает логичный вопрос: а куда ж мы движемся? Если Германия (достижение её уровня социально-экономического развития для нас – программа-максимум и путеводная мечта) с её депутатами не дотягивает до «рыцаря в сияющих доспехах Петра Алексеевича», то может ну его нах ту евроинтеграцию? А то ещё и «стрефимся», пусть сами у нас учатся!
ЗЫ А «начать с себя» хочется пожелать авторам неоднократно публикуемых здесь душераздирающих постов из ФБ «не могу найти баристу за 10 килогрн!!!111». Суть их (кратко) такова: «вы вот говорите, что работы мало, охранники-кассиры-контролёры за 6000 работают, а я вот не могу на 10 найти баристу!!!111» Выводы: «народ зажрался, никто не хочет работать, реальная средняя з/п овер 15 килогрн». При этом персонаж почему-то не спешит задуматься о том, что «охранника ПА6000» он, наверное, баристой бы себе не взял и что вокруг, оказывается, люди не сидят дома на некоем «пособии», а где-то кем-то работают в основной своей массе, в т.ч. и баристами. Но «начать с себя» и подумать, почему идут работать к соседу, а не ко мне, не позволяет либо недостаток ума, либо вот это самое «мне все должны». В т.ч. работать на него.
Самый клинический случай – «работы в стране куча, но ленивый народ не хочет вкалывать и едет в Польшу» (sic!)
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:09
Да родственники в Украине, может кто-то работу в Киеве найдет, а квартирка та вот она, не прийдется дорого арендовать.
Но в чем то наверно правы, это не актив, наверно все таки пассив в данной ситуации.
Выборы должны прояснить ситуацию. Если дальше ничего не поменяеться и пять лет стагнации надо что-то решать.
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