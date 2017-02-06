Додано: Вів 15 тра, 2018 14:01

change_pm написав: Приветствую.

Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя.

Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента? Я занимаюсь управлением изменениями - change management уже более 12 лет и вам скажу, что ни одно изменение снизу ни разу не было воплощено в жизнь/не просуществовало долго, а если да, то это скорее исключение. Причину, думаю, не нужно объяснять?

Не могу понять, кто вам бисер в мозг набросал по поводу - начни с себя? Я так понимаю, это было сделано лишь с одной целью - перессорить нас на более низких уровнях, занять активистов делом и отвлечь от контроля власть предержащих, чтоб им вопросы не задавали. А если кто критиковать станет, так тут дежурное - начни с себя.

Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами. Приветствую.Тут у вас время от времени разговоры происходят по поводу; хочешь изменений, начни с себя. Часто оппоненты друг друга непонимают, и это неспроста, т.к. первые говорят об измениях в стране, а им отвечают - начни с себя.Мне вот интерестно, а простой сингапурский дворник Ху Ло 30 лет назад с себя начинал или был воодушевлен / вынужден (выберите сами) меняться по велению сердца / своего президента? Я занимаюсь управлением изменениями - change management уже более 12 лет и вам скажу, что ни одно изменение снизу ни разу не было воплощено в жизнь/не просуществовало долго, а если да, то это скорее исключение. Причину, думаю, не нужно объяснять?Не могу понять, кто вам бисер в мозг набросал по поводу - начни с себя? Я так понимаю, это было сделано лишь с одной целью - перессорить нас на более низких уровнях, занять активистов делом и отвлечь от контроля власть предержащих, чтоб им вопросы не задавали. А если кто критиковать станет, так тут дежурное - начни с себя.Кстати, я с себя начал, активничал в ОСББ на Донца, 2 а, но как-то дело у нас заглохло, ЖЭК продолжает управлять нашим имуществом, какие-то непонятки происходят с тех.этажами.

«Начни с себя» – это просто такой способ переноса ответственности с неэффективно функционирующих институций на получателей их услуг. Как всегда, всё это преподносится в гипертрофированном виде типо «Порошенко гадит в подъезде» – т.е. высмеивание оппонента как эдакого эталонного совка-амёбы, которому нужно постановление ЦК КПСС и милиционер с нагайкой за спиной чтоб смывать воду в своём же туалете.Либо переход на уровень «а тебе шо, самому тяжело сделать?»Дворник: «Мне мало платят, в других дворах тоже грязно. А может это ты намусорил? Почему бы самому и не убрать, если не нравится?»Учитель: «Если ребёнок старательный, а родители им занимаются, то можно и дома знания подтянуть, у меня нет времени и мне мало платят, что вы хотите?»И так далее:«Если нет горячей воды – поставь бойлер».«Нет дорог – купи джЫп».«Преступность – купи травмат».Если не будет отопления или электричества, то, уверен, услышим: «Что, буржуйку или генератор слабо поставить?»Но только не критикуй! Хотя критика – это кагбэ обратная связь, её анализ нужен для улучшений системы, но у нас (и в Запоребрике) критика «охранителями» приравнивается к пособничеству врагу.При этом все эти Ли Куан Ю, Ататюрки, Пиночеты и даже самые «несоциалистические» персонажи вроде Тэтчер, на которых модно равняться, никогда не ждали «созревания» населения, а двигали свою политику с помощью принуждения. Но тут речь о революционной «переделке людей» и построении нового общества не идёт, о шведском или ещё каком-то социализме – тоже, сугубо о выполнении государством его базовых функций в рамках либеральной теории.(Притом, например, опыт отечественной сферы услуг «отдых на море», доказывает, что рост стоимости услуг не несёт за собой обязательного повышения качества. Потом, правда, бузинесмены удивляются: а чо они в Турцию все едут? Сейчас аналогичное удивление по поводу Польши у работодателей. Но то такэ.)Или вон как в теме было неоднократно про попандосы с новостроями: «надо самим думать», «проверяйте, а то Кличко потом всем виноват», но суть в том, что если покупатели сами могли бы контролировать качество строительства, соблюдение норм, урегулирование вопроса с коммуникациями и пр., то на кой тогда нужны все контролирующе-регулирующие службы в данной сфере? Смысл их существования?Или же, когда в теме высказывались «фе» касательно мордор-стайл 25-этажных стеночек без придомовой и прочей инфраструктуры, то пановэ «начни-с-себя» опять заявляли в стиле «эторынок», типо «строят, значит кто-то покупает», «этомироваяпрактика» и т.п., но стоило представителю власти в лице Парцхаладзе анонсировать новые требования к новостроям, которые по идее призваны как раз бороться с подобной антигуманистической застройкой, то неожиданно оказалось, что подобное регулирование – благо и архинужная вещь.Т.е. логика прослеживается такая: что-то не так функционирует => «а самому слабо? начни с себя / во всём мире так / изживайте совок». Если вдруг проблема как-то решается (или анонсируется её решение) => «а вы говорили! / зрадычи, умойтесь / Кличко/ПАП/имярек работает!»Если б можно всё было делать самотужки, то все вот эти институции, которые существуют на бюджетные деньги/коммунальные платежи/акцизы, да и вообще государство как машина принуждения, потеряли бы свою социальную полезность и были бы ликвидированы за ненадобностью.С другой стороны, когда Захар с «Азовом» самоорганизовались и пошли воевать за условное озеро Утиное (т.е. не ныл на форумах и не кричал «Кличко помоги», а «начал с себя»), то пановэ тоже недовольны, потому что такая самоорганизация им тоже не нравится, «инициатива масс» должна быть идеологически правильной и лояльной власти, типо как комсомол в СССР или «Наши» в РФ.Кстати, в «первом мире» волонтёрство – это не от некомпетентности и неспособности госинституций, а в основном по призванию души чтоб сделать мир лучше. У нас – от соцзащиты до добробатов – вследствие суровой необходимости закрывать дыры. При этом при всё тот же Виталий Дейнега признал, что волонтёры могут лишь решать определённые узкие вопросы (тепловизоры и т.п.), но даже всех сил/средств всех украинских армейских волонтёров не хватит чтоб даже одеть всю армию в берцы. Это к тому, что «самоорганизация» и «начни с себя» – хорошо, но без функционирующего государственного механизма не обойтись как ни крути.При этом всём можно «начинать с себя», сколько угодно, но что делать, если проблема не в тебе, а в окружающих? Я иду отдыхать в лес или на берег, убираю поляну от мусора, но быдлo легко всё возвращает в изначальное состояние (ещё, небось, меня и подобных лохами считает). Можно долго ждать пока Трибека Крушельницкая «начнёт с себя» и перестанет парковаться во втором или третьем ряду, но реальные изменения начнутся лишь, когда её тачелу увезёт эвакуатор или раскурочат граждане в порыве творческой инициативы масс. И так во многих подобных случаях. Т.е. не «начинать с себя» для многих сограждан просто выгодно и удобно. С этим может справиться сугубо государство как машина принуждения с соответствующими своими институциями.Либо нужно дожидаться, когда за дело возьмётся сферический «Азов».Короче, грустное в этом то, что идёт реальное скатывание в россеяно-путинское «охранительство», когда у них народ на полном серьёзе вещает, например, что коррупция (такая как в РФ) есть везде, просто ТАМ масоны и либерасты это замалчивают, а в Расее-матушке выпячивают и врут-гипертрофируют. И не бузотёрствуйте, Путен работает, он всё знает и всё сделает, просто нужно время, а вы мешаете, отвлекаете своими протестами, работаете на госдеп.Прекрасный пример – это когда в теме касательно новости о том, что Тиллерсон и депутаты бундестага высказались в стиле «в Украине всё ещё слишком много коррупции, притом и на самом высшем уровне она покрывается/замалчивается», то некто Кингконговец заявил, что коррумпированным немецким депутатам лучше вообще помолчать. Читая это, возникает логичный вопрос: а куда ж мы движемся? Если Германия (достижение её уровня социально-экономического развития для нас – программа-максимум и путеводная мечта) с её депутатами не дотягивает до «рыцаря в сияющих доспехах Петра Алексеевича», то может ну его нах ту евроинтеграцию? А то ещё и «стрефимся», пусть сами у нас учатся!ЗЫ А «начать с себя» хочется пожелать авторам неоднократно публикуемых здесь душераздирающих постов из ФБ «не могу найти баристу за 10 килогрн!!!111». Суть их (кратко) такова: «вы вот говорите, что работы мало, охранники-кассиры-контролёры за 6000 работают, а я вот не могу на 10 найти баристу!!!111» Выводы: «народ зажрался, никто не хочет работать, реальная средняя з/п овер 15 килогрн». При этом персонаж почему-то не спешит задуматься о том, что «охранника ПА6000» он, наверное, баристой бы себе не взял и что вокруг, оказывается, люди не сидят дома на некоем «пособии», а где-то кем-то работают в основной своей массе, в т.ч. и баристами. Но «начать с себя» и подумать, почему идут работать к соседу, а не ко мне, не позволяет либо недостаток ума, либо вот это самое «мне все должны». В т.ч. работать на него.Самый клинический случай – «работы в стране куча, но ленивый народ не хочет вкалывать и едет в Польшу» (sic!)